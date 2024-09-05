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وزراء ومسؤولون سوريون يعبرون لـ"سبوتنيك" عن تفاؤلهم بانطلاق معرض "إكسبو سوريا 2024"
وزراء ومسؤولون سوريون يعبرون لـ"سبوتنيك" عن تفاؤلهم بانطلاق معرض "إكسبو سوريا 2024"
سبوتنيك عربي
انطلقت مساء أمس فعاليات معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية بدورته الأولى على أرض مدينة المعارض الجديدة في ريف العاصمة دمشق. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T04:47+0000
2024-09-05T05:09+0000
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وقد استقطب المعرض، الذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، حسين عرنوس، أكثر من 600 شركة محلية متخصصة في قطاعات الصناعات "الغذائية، المنسوجات، الألبسة، الهندسية، الدوائية، التجميلية، والكيميائية".تحدي الحصار الغربيقال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور محمد سامر الخليل، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش المعرض، إن أهمية "إكسبو" تتجاوز كونه أحد أهم الفعاليات على صعيد حجم مشاركة الشركات والمؤسسات المختلفة والمساحات التي شغلتها، إلى مدلولاته التي تؤكد على صمود الشعب السوري وقطاعاته الاقتصادية رغم كل الظروف الصعبة التي مرّ بها، متحدياً العقوبات الغربية بصلابة لإيمانه بحتمية الانتصار، وبأن القادم أفضل على كل الصعد.ونوّه الوزير الخليل بجودة المنتج السوري الذي ما يزال يحافظ على سمعته في المنطقة لما يتمتع به من عراقة مشهودة، سيما في مجال الصناعة النسيجية.ولفت وزير الاقتصاد السوري إلى أن المعرض سيفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات السورية للتصدير، الذي يعد رئة الاقتصاد الوطني في كسب القطع الأجنبي الذي نحتاجه لتأمين مستلزمات الإنتاج.مؤشر على التعافيبدوره، بيّن الدكتور عبد القادر جوخدار، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن المعرض يؤشر إلى حالة النمو الاقتصادي التي تشهدها سوريا بعد تعافي الكثير من القطاعات الصناعية وعودتها للإنتاج بالجودة العالية ذاتها التي لطالما تمتعت بها ما قبل الحرب والحصار.ورأى وزير الصناعة السوري أن المعرض ومخرجاته المتوقعة يشجعان على الاستمرار في الإنتاج لتحقيق المنافسة في الأسواق العربية والعالمية، منوهاً بالدعم الحكومي الكبير الذي تم تقديمه لقطاع الصناعة الوطني بما ساهم إيجاباً في تعافيه.تشجيع للسياحة ومع مساحته التي تجاوزت 50 ألف متر مربع احتضنت أجنحة الشركات المشاركة، يبرز "إكسبو سوريا" في دورته الأولى كعلامة فارقة في مسيرة الاقتصاد السوري، ونافذة هامة تتيح لزواره من رجال الأعمال العرب والأجانب الاطلاع على مشهد الاقتصاد السوري بأبعاده المستجدة التي تستلمح التعافي المتسارع لمختلف المكونات التنموية السورية.وفي هذا السياق، قال المهندس نضال ماشفج، معاون وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، لـ "سبوتنيك"، إن "إكسبو" يعتبر أحد أهم المعارض الاقتصادية على مستوى الإقليم، ويمتاز بمشاركة واسعة الطيف في فعالياته من مختلف القطاعات الإنتاجية، من زراعية وصناعية، وحتى الخدمية، ولا سيما السياحية منها.ولفت معاون وزير السياحة السوري إلى أن مثل هذه المعارض تعد رافداً كبيراً للسياحة.دعم المنتج الصناعي بدوره، نوه عضو البرلمان السوري، ورئيس غرفة تجارة حلب، عامر الحموي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، بأهمية الجهود التشاركية التي ساهمت في إقامة معرض "إكسبو"، لافتاً إلى أن هذه التحضيرات ستساهم في نجاحه وتحقيق أهدافه بإعادة ألق الصناعة السورية وانتعاشها من جديد استعداداً للمنافسة عربياً وعالمياً.وأوضح البرلماني الحموي أن أحد أهم أهداف المعرض هو تسليط الضوء على قطاعي الصناعة الكيميائية والهندسية، مطالباً الحكومة بدعمهما.كما أوضح أن المعرض سيكون الأكبر من حيث المساحات وعدد المشاركين، مبيناً أن المؤسسة العامة للمعارض (مؤسسة حكومية) اتجهت إلى دعم وتنظيم المعارض التخصصية، كونها تؤدي الهدف الاقتصادي منها في دعم المنتج الصناعي السوري.نجاحات صناعة النسيجرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، أكد بدوره في تصريح لـ "سبوتنيك" أن إقامة المعرض تعتبر من أهم خطوات الترويج الاقتصادي والتعريف بالصناعات والمنتجات السورية لاستعادة موقعها في الأسواق التصديرية.وبيّن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن النجاحات الكبيرة التي حققتها المعارض النسيجية في السنوات الأخيرة دفعت جميع الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في هذا المعرض من مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الصناعات النسيجية والغذائية الوطنية تحظى بحصة تصديرية وازنة، الأمر الذي سيتم تعزيزه في هذا المعرض، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانيات التصديرية للصناعات الهندسية والكيميائية.
https://sarabic.ae/20240829/منظم-إكسبو-سورية-2024-لـسبوتنيك-المعرض-سينقل-قدراتنا-التصديرية-نحو-مستوى-نوعي-جديد-1092198256.html
https://sarabic.ae/20211002/سوريا-تعرض-نسخة-طبق-الأصل-عن-أبجدية-أوغاريت-في-إكسبو-دبيفيديو-1050317082.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري

وزراء ومسؤولون سوريون يعبرون لـ"سبوتنيك" عن تفاؤلهم بانطلاق معرض "إكسبو سوريا 2024"

04:47 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 05:09 GMT 05.09.2024)
© Shams Melhem معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Shams Melhem
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حصري
انطلقت مساء أمس فعاليات معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية بدورته الأولى على أرض مدينة المعارض الجديدة في ريف العاصمة دمشق.
وقد استقطب المعرض، الذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، حسين عرنوس، أكثر من 600 شركة محلية متخصصة في قطاعات الصناعات "الغذائية، المنسوجات، الألبسة، الهندسية، الدوائية، التجميلية، والكيميائية".

تحدي الحصار الغربي

قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور محمد سامر الخليل، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش المعرض، إن أهمية "إكسبو" تتجاوز كونه أحد أهم الفعاليات على صعيد حجم مشاركة الشركات والمؤسسات المختلفة والمساحات التي شغلتها، إلى مدلولاته التي تؤكد على صمود الشعب السوري وقطاعاته الاقتصادية رغم كل الظروف الصعبة التي مرّ بها، متحدياً العقوبات الغربية بصلابة لإيمانه بحتمية الانتصار، وبأن القادم أفضل على كل الصعد.
ونوّه الوزير الخليل بجودة المنتج السوري الذي ما يزال يحافظ على سمعته في المنطقة لما يتمتع به من عراقة مشهودة، سيما في مجال الصناعة النسيجية.
ولفت وزير الاقتصاد السوري إلى أن المعرض سيفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات السورية للتصدير، الذي يعد رئة الاقتصاد الوطني في كسب القطع الأجنبي الذي نحتاجه لتأمين مستلزمات الإنتاج.

مؤشر على التعافي

بدوره، بيّن الدكتور عبد القادر جوخدار، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن المعرض يؤشر إلى حالة النمو الاقتصادي التي تشهدها سوريا بعد تعافي الكثير من القطاعات الصناعية وعودتها للإنتاج بالجودة العالية ذاتها التي لطالما تمتعت بها ما قبل الحرب والحصار.
© Photo / Shams Melhem معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية - سبوتنيك عربي
1/9
© Photo / Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
© Shams Melhem معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية - سبوتنيك عربي
2/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
© Shams Melhem معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية - سبوتنيك عربي
3/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
© Shams Melhem معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية - سبوتنيك عربي
4/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
© Shams Melhem معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية - سبوتنيك عربي
5/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
© Shams Melhem معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية - سبوتنيك عربي
6/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
© Shams Melhem معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية - سبوتنيك عربي
7/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
© Shams Molhemمعرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية - سبوتنيك عربي
8/9
© Shams Molhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
© Shams Melhem معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
معرض إكسبو 2024 للصادرات السورية - سبوتنيك عربي
9/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
1/9
© Photo / Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
2/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
3/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
4/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
5/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
6/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
7/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
8/9
© Shams Molhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
9/9
© Shams Melhem
معرض "إكسبو 2024" للصادرات السورية
ورأى وزير الصناعة السوري أن المعرض ومخرجاته المتوقعة يشجعان على الاستمرار في الإنتاج لتحقيق المنافسة في الأسواق العربية والعالمية، منوهاً بالدعم الحكومي الكبير الذي تم تقديمه لقطاع الصناعة الوطني بما ساهم إيجاباً في تعافيه.

تشجيع للسياحة

ومع مساحته التي تجاوزت 50 ألف متر مربع احتضنت أجنحة الشركات المشاركة، يبرز "إكسبو سوريا" في دورته الأولى كعلامة فارقة في مسيرة الاقتصاد السوري، ونافذة هامة تتيح لزواره من رجال الأعمال العرب والأجانب الاطلاع على مشهد الاقتصاد السوري بأبعاده المستجدة التي تستلمح التعافي المتسارع لمختلف المكونات التنموية السورية.
علاء هلال، مدير (المجموعة العربية للمعارض) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
منظم "إكسبو سورية 2024" لـ"سبوتنيك": المعرض سينقل قدراتنا التصديرية نحو مستوى نوعي جديد
29 أغسطس, 12:00 GMT
وفي هذا السياق، قال المهندس نضال ماشفج، معاون وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، لـ "سبوتنيك"، إن "إكسبو" يعتبر أحد أهم المعارض الاقتصادية على مستوى الإقليم، ويمتاز بمشاركة واسعة الطيف في فعالياته من مختلف القطاعات الإنتاجية، من زراعية وصناعية، وحتى الخدمية، ولا سيما السياحية منها.
ولفت معاون وزير السياحة السوري إلى أن مثل هذه المعارض تعد رافداً كبيراً للسياحة.

دعم المنتج الصناعي

بدوره، نوه عضو البرلمان السوري، ورئيس غرفة تجارة حلب، عامر الحموي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، بأهمية الجهود التشاركية التي ساهمت في إقامة معرض "إكسبو"، لافتاً إلى أن هذه التحضيرات ستساهم في نجاحه وتحقيق أهدافه بإعادة ألق الصناعة السورية وانتعاشها من جديد استعداداً للمنافسة عربياً وعالمياً.
وأوضح البرلماني الحموي أن أحد أهم أهداف المعرض هو تسليط الضوء على قطاعي الصناعة الكيميائية والهندسية، مطالباً الحكومة بدعمهما.
افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2021
إكسبو 2020 دبي
سوريا تعرض نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت في "إكسبو دبي"... فيديو
2 أكتوبر 2021, 07:35 GMT
كما أوضح أن المعرض سيكون الأكبر من حيث المساحات وعدد المشاركين، مبيناً أن المؤسسة العامة للمعارض (مؤسسة حكومية) اتجهت إلى دعم وتنظيم المعارض التخصصية، كونها تؤدي الهدف الاقتصادي منها في دعم المنتج الصناعي السوري.

نجاحات صناعة النسيج

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، غزوان المصري، أكد بدوره في تصريح لـ "سبوتنيك" أن إقامة المعرض تعتبر من أهم خطوات الترويج الاقتصادي والتعريف بالصناعات والمنتجات السورية لاستعادة موقعها في الأسواق التصديرية.
وبيّن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن النجاحات الكبيرة التي حققتها المعارض النسيجية في السنوات الأخيرة دفعت جميع الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في هذا المعرض من مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الصناعات النسيجية والغذائية الوطنية تحظى بحصة تصديرية وازنة، الأمر الذي سيتم تعزيزه في هذا المعرض، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانيات التصديرية للصناعات الهندسية والكيميائية.
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