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https://sarabic.ae/20240905/8-دول-في-تحالف-أوبك-تقرر-تمديد-تخفيضات-الإنتاج-الطوعية-منها-روسيا-والسعودية-1092436491.html
8 دول في تحالف "أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية.. منها روسيا والسعودية
8 دول في تحالف "أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية.. منها روسيا والسعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، اليوم الخميس، عن اتفاق 8 دول أعضاء في تحالف "أوبك+" المنتجة للنفط، على تمديد تخفيضات الإمدادات الطوعية، حتى نهاية شهر نوفمبر/... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T17:19+0000
2024-09-05T17:19+0000
أوبك
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
روسيا
السعودية
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
سلطنة عمان
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والدول الثماني الأعضاء في "أوبك+"، هي روسيا، والسعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، وفقا لبيان من "أوبك".وقال التحالف في بيانه، إن تخفيضات الإمدادات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا سيتم تمديدها "لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024".وأضاف البيان: "تقديرا لهذا العزم المعزز، والالتزام الراسخ المتجدد، وافقت الدول الثماني المشاركة على تمديد تخفيضات إنتاجها الطوعية الإضافية، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهرين، حتى نهاية نوفمبر 2024"، وأضاف أن التخفيضات ستتقلّص تدريجيا شهريا، وفقا للجدول الزمني الحالي، بدءا من ديسمبر/ كانون الأول 2024.وقد ألقى القلق بشأن تباطؤ الطلب في أمريكا بثقله على أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط القياسي إلى ما دون 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 شهرا.
https://sarabic.ae/20240720/خبراء-يوضحون-سيناريوهات-نتائج-اجتماع-أوبك--المقبل-1090974742.html
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أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, روسيا, السعودية, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان
أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, روسيا, السعودية, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان

8 دول في تحالف "أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية.. منها روسيا والسعودية

17:19 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Aleksej Vitvitskijمنظمة أوبك
منظمة أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
منظمة أوبك
© Sputnik . Aleksej Vitvitskij
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط، اليوم الخميس، عن اتفاق 8 دول أعضاء في تحالف "أوبك+" المنتجة للنفط، على تمديد تخفيضات الإمدادات الطوعية، حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مؤجلة بذلك زيادة الإنتاج المخطط لها، وسط انخفاض أسعار الخام.
والدول الثماني الأعضاء في "أوبك+"، هي روسيا، والسعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، وفقا لبيان من "أوبك".
وقال التحالف في بيانه، إن تخفيضات الإمدادات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا سيتم تمديدها "لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024".
وأضاف البيان: "تقديرا لهذا العزم المعزز، والالتزام الراسخ المتجدد، وافقت الدول الثماني المشاركة على تمديد تخفيضات إنتاجها الطوعية الإضافية، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهرين، حتى نهاية نوفمبر 2024"، وأضاف أن التخفيضات ستتقلّص تدريجيا شهريا، وفقا للجدول الزمني الحالي، بدءا من ديسمبر/ كانون الأول 2024.
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
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وقد ألقى القلق بشأن تباطؤ الطلب في أمريكا بثقله على أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط القياسي إلى ما دون 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 شهرا.
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