خبراء يوضحون سيناريوهات نتائج اجتماع "أوبك +" المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:28 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"العدل الدولية" تلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240720/خبراء-يوضحون-سيناريوهات-نتائج-اجتماع-أوبك--المقبل-1090974742.html
خبراء يوضحون سيناريوهات نتائج اجتماع "أوبك +" المقبل
خبراء يوضحون سيناريوهات نتائج اجتماع "أوبك +" المقبل
سبوتنيك عربي
توقع خبراء، اليوم السبت، إبقاء "أوبك +" على مستوى الإنتاج الحالي خلال الاجتماع المقبل في شهر أغسطس/ آب المقبل. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T19:03+0000
2024-07-20T19:03+0000
أوبك
سوق النفط
حصري
تقارير سبوتنيك
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068645340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29cda8c0c682bf38240ebc096b302745.jpg
وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من شهر أغسطس المقبل لمراجعة أوضاع السوق، في ظل توترات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بدرجة تنذر بتوسع رقعة الصراع في غزة.وأقرّ تحالف "أوبك+"، في وقت سابق، تخفيضا حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022، في إطار ضبط الأسواق والأسعار.من ناحيته، توقع خبير الطاقة والنفط، كامل الحرمي، أن "اجتماع "أوبك" المقبل سيبقي على خفض الإنتاج، مع احتمالية إضافة كميات مع مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الزيادات في الإنتاج من خارج دول "أوبك" تؤثر في السوق بشكل كبير في الوقت الراهن، والتي تتزامن مع عديد من العوامل غير المستقرة".ولفت إلى أن "دول الخليج بحاجة إلى "سعر تعادلي" لمواجهة الميزانيات المتضخمة، سواء في الكويت أو السعودية، والتي تتطلب أن يكون السعر عند 95 دولارا، لسد النفقات السنوية، بالإضافة للمشروعات الاستراتيجية طويلة المدى التي تحتاج سيولة كبيرة".وأشار إلى أن "التطورات في البحر الأحمر أثّرت بشكل كبير على عدد من الدول، كما أثّرت على أسعار النفط الحالية".فيما استبعد المستشار النفطي الليبي، الدكتور عبد الجليل معيوف، أي تغييرات على مستوى الإنتاج الحالي.ولفت إلى أن "الإنتاج الحالي لدول "أوبك" والذي يصل إلى نحو 33 مليون برميل يوميا، يغطي كل التوقعات المستقبلية، بما يسمح أيضا بهامش من المناورة بالزيادة والنقصان".وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وافق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء لمدة 3 أشهر، حتى نهاية سبتمبر 2024، فيما يتوقع الخبراء الإبقاء على نفس نسبة التخفيض.ومن المرتقب أن تتخلّى "أوبك +" تدريجيا عن التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى سبتمبر 2025، حال عدم وجود أي طوارئ قد تغير من السياسة المتبعة، خاصة في ظل استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، التي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع في المنطقة، والتي تنذر بتوسع رقعة الصراع، إثر استمرار الحرب على قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240711/الوكالة-الدولية-للطاقة-أوبك-خفضت-إنتاج-النفط-في-يونيو-الماضي-بمقدار-50-ألف-برميل-يوميا-1090692614.html
https://sarabic.ae/20240503/أوبك-العراق-وكازاخستان-سيعوضان-فائض-إنتاجهما-للنفط-بإجمالي-مليون-برميل-يوميا-حتى-نهاية-2024-1088516158.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068645340_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf3ef2e882c1b0749def1e31f08c33bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أوبك, سوق النفط, حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية
أوبك, سوق النفط, حصري, تقارير سبوتنيك, السعودية

خبراء يوضحون سيناريوهات نتائج اجتماع "أوبك +" المقبل

19:03 GMT 20.07.2024
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
أوبك
© AP Photo / Lisa Leutner
تابعنا عبر
حصري
توقع خبراء، اليوم السبت، إبقاء "أوبك +" على مستوى الإنتاج الحالي خلال الاجتماع المقبل في شهر أغسطس/ آب المقبل.
وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت في الأول من شهر أغسطس المقبل لمراجعة أوضاع السوق، في ظل توترات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر بدرجة تنذر بتوسع رقعة الصراع في غزة.
وأقرّ تحالف "أوبك+"، في وقت سابق، تخفيضا حاليا الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022، في إطار ضبط الأسواق والأسعار.
مبنى منظمة أوبك اوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
الوكالة الدولية للطاقة: "أوبك+" خفضت إنتاج النفط في يونيو الماضي بمقدار 50 ألف برميل يوميا
11 يوليو, 09:18 GMT
من ناحيته، توقع خبير الطاقة والنفط، كامل الحرمي، أن "اجتماع "أوبك" المقبل سيبقي على خفض الإنتاج، مع احتمالية إضافة كميات مع مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الزيادات في الإنتاج من خارج دول "أوبك" تؤثر في السوق بشكل كبير في الوقت الراهن، والتي تتزامن مع عديد من العوامل غير المستقرة".
وأوضح أنه "حال ارتفاع الأسعار فوق 86 دولارا، ووصل 90 دولارا، فقد يدفع بعض الدول للانفتاح على الأسواق وضخ كميات أكبر، وعدم الالتزام بخفض الإنتاج".
ولفت إلى أن "دول الخليج بحاجة إلى "سعر تعادلي" لمواجهة الميزانيات المتضخمة، سواء في الكويت أو السعودية، والتي تتطلب أن يكون السعر عند 95 دولارا، لسد النفقات السنوية، بالإضافة للمشروعات الاستراتيجية طويلة المدى التي تحتاج سيولة كبيرة".
وأشار إلى أن "التطورات في البحر الأحمر أثّرت بشكل كبير على عدد من الدول، كما أثّرت على أسعار النفط الحالية".
فيما استبعد المستشار النفطي الليبي، الدكتور عبد الجليل معيوف، أي تغييرات على مستوى الإنتاج الحالي.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أوبك +" تأخذ في الاعتبار كل التوترات في الشرق الأوسط، وكذلك الحرب على غزة والأزمة في أوكرانيا".
ولفت إلى أن "الإنتاج الحالي لدول "أوبك" والذي يصل إلى نحو 33 مليون برميل يوميا، يغطي كل التوقعات المستقبلية، بما يسمح أيضا بهامش من المناورة بالزيادة والنقصان".
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
"أوبك": العراق وكازاخستان سيعوضان فائض إنتاجهما للنفط بإجمالي مليون برميل يوميا حتى نهاية 2024
3 مايو, 21:48 GMT
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وافق التحالف على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد تخفيضات إضافية أحدث بواقع 2.2 مليون برميل يوميا من 8 أعضاء لمدة 3 أشهر، حتى نهاية سبتمبر 2024، فيما يتوقع الخبراء الإبقاء على نفس نسبة التخفيض.
ومن المرتقب أن تتخلّى "أوبك +" تدريجيا عن التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى سبتمبر 2025، حال عدم وجود أي طوارئ قد تغير من السياسة المتبعة، خاصة في ظل استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، التي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع في المنطقة، والتي تنذر بتوسع رقعة الصراع، إثر استمرار الحرب على قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الرئاسة الفلسطينية: أولويتنا وقف العدوان الذي يتعرض له شعبنا في غزة13:27 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала