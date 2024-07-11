https://sarabic.ae/20240711/الوكالة-الدولية-للطاقة-أوبك-خفضت-إنتاج-النفط-في-يونيو-الماضي-بمقدار-50-ألف-برميل-يوميا-1090692614.html
الوكالة الدولية للطاقة: "أوبك+" خفضت إنتاج النفط في يونيو الماضي بمقدار 50 ألف برميل يوميا
الوكالة الدولية للطاقة: "أوبك+" خفضت إنتاج النفط في يونيو الماضي بمقدار 50 ألف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أكد التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، أن دول "أوبك+"، المشاركة في الاتفاق، خفّضت إنتاج النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا، في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T09:18+0000
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2024-07-11T09:18+0000
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وجاء في التقرير الشهري الصادر عن الوكالة: "لقد ارتفع الإنتاج في دول التحالف الـ18 "أوبك+" الخاضعة للحصص بمقدار 580 ألف برميل يوميًا فوق الهدف البالغ 33.85 مليون برميل يوميًا، في يونيو الماضي. وزادت الصادرات من الإمارات العربية المتحدة؛ ما جعل هذه الدولة أكبر مصدر لفائض إنتاج في إطار "أوبك+"، كما واصلت روسيا الإنتاج فوق المستوى المستهدف (580 ألف برميل يوميًا)".وجاء في التقرير: "من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي بين عامي 2024 و2025 أقل بقليل من مليون برميل يوميًا"، ومن بين العوامل المقيدة لنمو الطلب العالمي، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى ضعف النمو الاقتصادي و"كهربة" المركبات.وفي تقرير صدر في يونيو الماضي، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي هذا العام 103.2 مليون برميل يوميا، مرتفعا بنحو 960 ألف برميل يوميا من 102.24 مليون برميل يوميا في 2023.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 104.04 مليون برميل يوميا.وجاء في التقرير الشهري للوكالة: "انخفضت صادرات روسيا النفطية في يونيو الماضي، بمقدار 160 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق - إلى 7.6 مليون برميل يومياً؛ وبشكل أساسي بسبب انخفاض صادرات المنتجات النفطية بمقدار 130 ألف برميل يوميًا إلى 2.6 مليون برميل يوميًا. ونتيجة لذلك، انخفضت إيرادات المبيعات بمقدار 190 مليون دولار في في الشهر الماضي مقارنة بشهر أيار/مايو السابق، وبلغت 16.7 مليار دولار".
https://sarabic.ae/20240710/أوبك-تخفض-الإنتاج-بمقدار-125-ألف-برميل-يوميا-في-يونيو-مقارنة-بمايو-الماضي-1090663889.html
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روسيا, أوبك, العالم, اقتصاد
روسيا, أوبك, العالم, اقتصاد
الوكالة الدولية للطاقة: "أوبك+" خفضت إنتاج النفط في يونيو الماضي بمقدار 50 ألف برميل يوميا
أكد التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، أن دول "أوبك+"، المشاركة في الاتفاق، خفّضت إنتاج النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا، في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بمايو/ أيار الماضي، ليصل إلى 34.43 مليون برميل يوميا، متجاوزة مستويات إنتاج النفط المستهدفة بمقدار 580 ألف برميل يوميا.
وجاء في التقرير الشهري الصادر عن الوكالة: "لقد ارتفع الإنتاج في دول التحالف الـ18 "أوبك+" الخاضعة للحصص بمقدار 580 ألف برميل يوميًا فوق الهدف البالغ 33.85 مليون برميل يوميًا، في يونيو الماضي. وزادت الصادرات من الإمارات العربية المتحدة؛ ما جعل هذه الدولة أكبر مصدر لفائض إنتاج في إطار "أوبك+"، كما واصلت روسيا الإنتاج فوق المستوى المستهدف (580 ألف برميل يوميًا)".
وبحسب الجداول المرفقة لتقرير الوكالة الشهري، أنتجت دول التحالف الـ18، التي لديها حصص الإنتاج، 34.43 مليون برميل يومياً، في يونيو الماضي؛ وفي شهر مايو الماضي، بلغ إنتاجها 34.48 مليون برميل، وبذلك انخفض الإنتاج خلال شهر بمقدار 50 ألف برميل يومياً.
وجاء في التقرير: "من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي بين عامي 2024 و2025 أقل بقليل من مليون برميل يوميًا"، ومن بين العوامل المقيدة لنمو الطلب العالمي، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى ضعف النمو الاقتصادي و"كهربة" المركبات.
يشار إلى أن معدل نمو الطلب العالمي على النفط يواصل تباطؤه؛ ففي الربع الثاني من العام الحالي، تباطأ النمو إلى 710 آلاف برميل يوميا على أساس سنوي، وهو أصغر نمو ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2022، ويقال إن الاستهلاك في الصين قد انخفض مع اكتمال التعافي الاقتصادي في البلاد من الوباء بالفعل.
وفي تقرير صدر في يونيو الماضي، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي هذا العام 103.2 مليون برميل يوميا، مرتفعا بنحو 960 ألف برميل يوميا من 102.24 مليون برميل يوميا في 2023.
وبحسب الجداول التي تضمنها تقرير يوليو الجاري، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 103.06 مليون برميل يوميا هذا العام، مرتفعا إلى نحو 970 ألف برميل يوميا من 102.09 مليون برميل يوميا في 2023.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 104.04 مليون برميل يوميا.
وجاء في التقرير الشهري للوكالة: "انخفضت صادرات روسيا النفطية في يونيو الماضي، بمقدار 160 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق - إلى 7.6 مليون برميل يومياً؛ وبشكل أساسي بسبب انخفاض صادرات المنتجات النفطية بمقدار 130 ألف برميل يوميًا إلى 2.6 مليون برميل يوميًا. ونتيجة لذلك، انخفضت إيرادات المبيعات بمقدار 190 مليون دولار في في الشهر الماضي مقارنة بشهر أيار/مايو السابق، وبلغت 16.7 مليار دولار".