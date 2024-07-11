https://sarabic.ae/20240711/الوكالة-الدولية-للطاقة-أوبك-خفضت-إنتاج-النفط-في-يونيو-الماضي-بمقدار-50-ألف-برميل-يوميا-1090692614.html

الوكالة الدولية للطاقة: "أوبك+" خفضت إنتاج النفط في يونيو الماضي بمقدار 50 ألف برميل يوميا

الوكالة الدولية للطاقة: "أوبك+" خفضت إنتاج النفط في يونيو الماضي بمقدار 50 ألف برميل يوميا

سبوتنيك عربي

أكد التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، أن دول "أوبك+"، المشاركة في الاتفاق، خفّضت إنتاج النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا، في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T09:18+0000

2024-07-11T09:18+0000

2024-07-11T09:18+0000

روسيا

أوبك

العالم

اقتصاد

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وجاء في التقرير الشهري الصادر عن الوكالة: "لقد ارتفع الإنتاج في دول التحالف الـ18 "أوبك+" الخاضعة للحصص بمقدار 580 ألف برميل يوميًا فوق الهدف البالغ 33.85 مليون برميل يوميًا، في يونيو الماضي. وزادت الصادرات من الإمارات العربية المتحدة؛ ما جعل هذه الدولة أكبر مصدر لفائض إنتاج في إطار "أوبك+"، كما واصلت روسيا الإنتاج فوق المستوى المستهدف (580 ألف برميل يوميًا)".وجاء في التقرير: "من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي بين عامي 2024 و2025 أقل بقليل من مليون برميل يوميًا"، ومن بين العوامل المقيدة لنمو الطلب العالمي، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى ضعف النمو الاقتصادي و"كهربة" المركبات.وفي تقرير صدر في يونيو الماضي، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي هذا العام 103.2 مليون برميل يوميا، مرتفعا بنحو 960 ألف برميل يوميا من 102.24 مليون برميل يوميا في 2023.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 104.04 مليون برميل يوميا.وجاء في التقرير الشهري للوكالة: "انخفضت صادرات روسيا النفطية في يونيو الماضي، بمقدار 160 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق - إلى 7.6 مليون برميل يومياً؛ وبشكل أساسي بسبب انخفاض صادرات المنتجات النفطية بمقدار 130 ألف برميل يوميًا إلى 2.6 مليون برميل يوميًا. ونتيجة لذلك، انخفضت إيرادات المبيعات بمقدار 190 مليون دولار في في الشهر الماضي مقارنة بشهر أيار/مايو السابق، وبلغت 16.7 مليار دولار".

https://sarabic.ae/20240710/أوبك-تخفض-الإنتاج-بمقدار-125-ألف-برميل-يوميا-في-يونيو-مقارنة-بمايو-الماضي-1090663889.html

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