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القوات الروسية تتقدم على محاور عدة وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية
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مصر واليمن يعربان عن القلق من مخاطر التوترات في البحر الأحمر
مصر واليمن يعربان عن القلق من مخاطر التوترات في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي سيكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T10:30+0000
2024-06-26T10:30+0000
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وأعاد شكري التأكيد، خلال لقائه بنظيره اليمني، شائع محسن الزنداني، على موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكريا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية، موضحًا أن العدوان على الفلسطينيين في غزة ليس بمعزل عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وأن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين.كما أكد على دعم مصر للشرعية في اليمن والتي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "المباحثات عكست القلق البالغ لدى الطرفين من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر، وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس، وانعكاس ذلك على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية بما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، الأمر الذي ينبغي معه اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن".من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليمني، عن تقدير بلاده الكبير لمواقف مصر الداعمة لليمن، مشيداً بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة وعميقة الجذور.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240201/مصر-تؤكد-لإيران-قلقها-البالغ-تجاه-مظاهر-اتساع-الصراع-والتوترات-العسكرية-المتزايدة-بالبحر-الأحمر-1085654141.html
https://sarabic.ae/20240616/مصر-تؤكد-استمرار-اتصالاتها-المكثفة-مع-كافة-الأطراف-للوصول-إلى-اتفاق-هدنة-في-غزة-1089914012.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار اليمن الأن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار اليمن الأن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر واليمن يعربان عن القلق من مخاطر التوترات في البحر الأحمر

10:30 GMT 26.06.2024
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني
وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
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حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي سيكون له تداعيات شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة.
وأعاد شكري التأكيد، خلال لقائه بنظيره اليمني، شائع محسن الزنداني، على موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكريا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية، موضحًا أن العدوان على الفلسطينيين في غزة ليس بمعزل عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وأن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين.
وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقاء رسمي في نيويورك، الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
مصر تؤكد لإيران قلقها البالغ تجاه مظاهر اتساع الصراع والتوترات العسكرية المتزايدة بالبحر الأحمر
1 فبراير, 15:35 GMT
كما أكد على دعم مصر للشرعية في اليمن والتي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، وكذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "المباحثات عكست القلق البالغ لدى الطرفين من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر، وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة في قناة السويس، وانعكاس ذلك على حركة النقل الدولي والتجارة الدولية بما يزيد من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، الأمر الذي ينبغي معه اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن".
من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليمني، عن تقدير بلاده الكبير لمواقف مصر الداعمة لليمن، مشيداً بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة وعميقة الجذور.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
مصر تؤكد استمرار اتصالاتها المكثفة مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة
16 يونيو, 16:38 GMT
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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