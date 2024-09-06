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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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الجيش العراقي: حققنا مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات عالية
الجيش العراقي: حققنا مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات عالية
سبوتنيك عربي
صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، بأن جيش بلاده حقق مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T08:52+0000
2024-09-06T08:52+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الجمعة، عن اللواء يحيى رسول، أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يولي أهمية كبيرة بملف إكمال قدرات الدفاع الجوي والقوة الجوية لجيش بلاده.وأشار السوداني الى أن "العراق حقق مستويات متقدمة بمسألة نظام الدفاع الجوي، فضلاً عن نصب الرادارات بمستوياتها العالية والمتوسطة والواطئة". ولفت رئيس الوزراء العراقي، شياع السوداني، إلى أن "هناك الكثير من العروض الفنية بهذا الصدد، والاستمرار ببناء قدرات الدفاع الجوي بالشكل الذي يؤمن سماء العراق والدفاع عن سيادته".وسبق للسوداني التشديد على مواصلة تعزيز قدرات الدفاع الجوي ومراقبة الأجواء ضمن مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، مشيدا خلال افتتاح مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد "بجهود القادة والضبّاط الذين اشتركوا في إتمام وتشغيل هذا المركز، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية المختصة بمعدّات الدفاع، على مسار خطط تطوير تسليح قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها".وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة رصدت ما يقارب 5 تريليونات دينار لهذه الأهداف، منها 3 تريليونات في موازنة 2024، وضمن مشروع تعزيز القدرات التسليحية".
https://sarabic.ae/20240829/شرطة-كركوك-الدفاعات-الجوية-العراقية-تسقط-طائرة-مسيرة-1092198989.html
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العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم

الجيش العراقي: حققنا مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات عالية

08:52 GMT 06.09.2024
© Photo / Iraqi Security Cellفرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Photo / Iraqi Security Cell
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صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، بأن جيش بلاده حقق مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات عالية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الجمعة، عن اللواء يحيى رسول، أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يولي أهمية كبيرة بملف إكمال قدرات الدفاع الجوي والقوة الجوية لجيش بلاده.
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29 أغسطس, 11:57 GMT
وأشار السوداني الى أن "العراق حقق مستويات متقدمة بمسألة نظام الدفاع الجوي، فضلاً عن نصب الرادارات بمستوياتها العالية والمتوسطة والواطئة".
ولفت رئيس الوزراء العراقي، شياع السوداني، إلى أن "هناك الكثير من العروض الفنية بهذا الصدد، والاستمرار ببناء قدرات الدفاع الجوي بالشكل الذي يؤمن سماء العراق والدفاع عن سيادته".
وسبق للسوداني التشديد على مواصلة تعزيز قدرات الدفاع الجوي ومراقبة الأجواء ضمن مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، مشيدا خلال افتتاح مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد "بجهود القادة والضبّاط الذين اشتركوا في إتمام وتشغيل هذا المركز، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية المختصة بمعدّات الدفاع، على مسار خطط تطوير تسليح قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة رصدت ما يقارب 5 تريليونات دينار لهذه الأهداف، منها 3 تريليونات في موازنة 2024، وضمن مشروع تعزيز القدرات التسليحية".
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