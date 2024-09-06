https://sarabic.ae/20240906/الجيش-العراقي-حققنا-مستويات-متقدمة-بالدفاع-الجوي-ونصب-رادارات-بمستويات-عالية-1092445161.html
الجيش العراقي: حققنا مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات عالية
الجيش العراقي: حققنا مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات عالية
سبوتنيك عربي
صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، بأن جيش بلاده حقق مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T08:52+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الجمعة، عن اللواء يحيى رسول، أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يولي أهمية كبيرة بملف إكمال قدرات الدفاع الجوي والقوة الجوية لجيش بلاده.وأشار السوداني الى أن "العراق حقق مستويات متقدمة بمسألة نظام الدفاع الجوي، فضلاً عن نصب الرادارات بمستوياتها العالية والمتوسطة والواطئة". ولفت رئيس الوزراء العراقي، شياع السوداني، إلى أن "هناك الكثير من العروض الفنية بهذا الصدد، والاستمرار ببناء قدرات الدفاع الجوي بالشكل الذي يؤمن سماء العراق والدفاع عن سيادته".وسبق للسوداني التشديد على مواصلة تعزيز قدرات الدفاع الجوي ومراقبة الأجواء ضمن مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، مشيدا خلال افتتاح مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد "بجهود القادة والضبّاط الذين اشتركوا في إتمام وتشغيل هذا المركز، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية المختصة بمعدّات الدفاع، على مسار خطط تطوير تسليح قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها".وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة رصدت ما يقارب 5 تريليونات دينار لهذه الأهداف، منها 3 تريليونات في موازنة 2024، وضمن مشروع تعزيز القدرات التسليحية".
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العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
الجيش العراقي: حققنا مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات عالية
صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، بأن جيش بلاده حقق مستويات متقدمة بالدفاع الجوي ونصب رادارات بمستويات عالية.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الجمعة، عن اللواء يحيى رسول، أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يولي أهمية كبيرة بملف إكمال قدرات الدفاع الجوي والقوة الجوية لجيش بلاده.
وأشار السوداني الى أن "العراق حقق مستويات متقدمة بمسألة نظام الدفاع الجوي، فضلاً عن نصب الرادارات بمستوياتها العالية والمتوسطة والواطئة".
ولفت رئيس الوزراء العراقي، شياع السوداني
، إلى أن "هناك الكثير من العروض الفنية بهذا الصدد، والاستمرار ببناء قدرات الدفاع الجوي بالشكل الذي يؤمن سماء العراق والدفاع عن سيادته".
وسبق للسوداني التشديد على مواصلة تعزيز قدرات الدفاع الجوي ومراقبة الأجواء ضمن مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، مشيدا خلال افتتاح مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد
"بجهود القادة والضبّاط الذين اشتركوا في إتمام وتشغيل هذا المركز، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية المختصة بمعدّات الدفاع، على مسار خطط تطوير تسليح قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "الحكومة رصدت ما يقارب 5 تريليونات دينار لهذه الأهداف، منها 3 تريليونات في موازنة 2024، وضمن مشروع تعزيز القدرات التسليحية".