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عرب بوينت بودكاست
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غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
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https://sarabic.ae/20240906/الحزب-التقدمي-الاشتراكي-اللبناني-يعلق-على-فرض-عقوبات-أميركية-على-وسائل-إعلام-روسية-1092443995.html
الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يعلق على فرض عقوبات أميركية على وسائل إعلام روسية
الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يعلق على فرض عقوبات أميركية على وسائل إعلام روسية
سبوتنيك عربي
رأى أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ظافر ناصر، أن "مبدأ العقوبات أصبح مبدأ عاما في السياسة الأمريكية، حيث تستخدمه ضد كل من يعارضها في سياستها". 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T08:02+0000
2024-09-06T08:06+0000
العالم العربي
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وأشار ناصر خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الأمر الأساسي الذي يجب التركيز عليه في هذا السياق ليس فقط مبدأ الحرية بحد ذاته، بل القيم الأساسية التي أسست لمنظومة المواثيق الدولية أو القانون الدولي العام، والتي حددت أطرًا واضحةً للعلاقات بين الدول، على أساس احترام سيادة الدول الأخرى وحقوق شعوبها، وبناءً عليه، فإن كل ما يتصل بمسألة العقوبات الأميركية يضرب هذه القيم والقواعد القائمة".وأوضح ناصر: "وسائل الإعلام الأمريكية تتناول الشؤون الداخلية للدول الأخرى واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تتدخل في أدق التفاصيل المتعلقة بالدول الأخرى، مما يعكس خوفا أمريكيا من الإعلام التي تدعي أنها تحمي حريته، في الوقت الذي تخاف فيه من هذا السلاح الذي تستخدمه ضد الآخرين، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير الواضحة، وهي ليست جديدة على طريقة تعامل الولايات المتحدة مع شعوب المنطقة". ولفت أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن "الشعب الأمريكي يتمتع بالوعي والاستقلالية في مقاربة الأمور، وهو شعب محاسب. وبالتأكيد، تخشى الإدارة السياسية للولايات المتحدة، من أي خبر قد يؤثر على الانتخابات سواء سلبا أو إيجابا".
https://sarabic.ae/20240905/الكرملين-يعلن-عن-إجراءات-تقييدية-ضد-وسائل-الإعلام-الأمريكية-1092441058.html
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العالم العربي
العالم العربي

الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني يعلق على فرض عقوبات أميركية على وسائل إعلام روسية

08:02 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 08:06 GMT 06.09.2024)
© Sputnik . Nagham Kabbasمنصة وكالة سبوتنيك في فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منصة وكالة سبوتنيك في فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
رأى أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ظافر ناصر، أن "مبدأ العقوبات أصبح مبدأ عاما في السياسة الأمريكية، حيث تستخدمه ضد كل من يعارضها في سياستها".
وأشار ناصر خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الأمر الأساسي الذي يجب التركيز عليه في هذا السياق ليس فقط مبدأ الحرية بحد ذاته، بل القيم الأساسية التي أسست لمنظومة المواثيق الدولية أو القانون الدولي العام، والتي حددت أطرًا واضحةً للعلاقات بين الدول، على أساس احترام سيادة الدول الأخرى وحقوق شعوبها، وبناءً عليه، فإن كل ما يتصل بمسألة العقوبات الأميركية يضرب هذه القيم والقواعد القائمة".

وتابع ناصر: إن "الأمر ليس مفاجئا، ليس فقط مع روسيا بل مع العديد من دول وشعوب العالم"، معتبرا أن" السؤال الأساسي الذي يجب توجيهه إلى أمريكا هو: إلى أي مدى تتمسك بالقيم التي تدّعي الالتزام بها، والتي تعتبرها قيما أمريكية ومبادئ للشعب الأمريكي؟ أليس من حق هذه الشعوب أن تمارس حياتها الخاصة والعامة بناءً على هذه القيم؟".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
الكرملين يعلن عن إجراءات تقييدية ضد وسائل الإعلام الأمريكية
أمس, 23:34 GMT
وأوضح ناصر: "وسائل الإعلام الأمريكية تتناول الشؤون الداخلية للدول الأخرى واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تتدخل في أدق التفاصيل المتعلقة بالدول الأخرى، مما يعكس خوفا أمريكيا من الإعلام التي تدعي أنها تحمي حريته، في الوقت الذي تخاف فيه من هذا السلاح الذي تستخدمه ضد الآخرين، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير الواضحة، وهي ليست جديدة على طريقة تعامل الولايات المتحدة مع شعوب المنطقة".
ولفت أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن "الشعب الأمريكي يتمتع بالوعي والاستقلالية في مقاربة الأمور، وهو شعب محاسب. وبالتأكيد، تخشى الإدارة السياسية للولايات المتحدة، من أي خبر قد يؤثر على الانتخابات سواء سلبا أو إيجابا".
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