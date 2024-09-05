https://sarabic.ae/20240905/الكرملين-يعلن-عن-إجراءات-تقييدية-ضد-وسائل-الإعلام-الأمريكية-1092441058.html
الكرملين يعلن عن إجراءات تقييدية ضد وسائل الإعلام الأمريكية
الكرملين يعلن عن إجراءات تقييدية ضد وسائل الإعلام الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قيودًا ستُفرض على نشر المعلومات من قبل وسائل الإعلام الأمريكية في روسيا ردًا على العقوبات التي... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T23:34+0000
2024-09-05T23:34+0000
2024-09-05T23:34+0000
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في تعليقه على العقوبات التي فرضتها واشنطن على "روسيا سيغودنيا": "لا يمكن أن تكون هناك إجراءات مماثلة. لا توجد وكالة أنباء حكومية في الولايات المتحدة، ولا توجد قناة تلفزيونية حكومية هناك".وأضاف: "بالطبع، ستُتخذ إجراءات تقيد قدرة وسائل الإعلام الأمريكية على نشر معلوماتها"، لافتا إلى أن بعض القيود قد بدأت بالفعل.وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240905/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-سيغودنيا-الإعلامية-لن-تبقى-دون-رد-1092405624.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يعلن عن إجراءات تقييدية ضد وسائل الإعلام الأمريكية
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قيودًا ستُفرض على نشر المعلومات من قبل وسائل الإعلام الأمريكية في روسيا ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك
" في تعليقه على العقوبات التي فرضتها واشنطن على "روسيا سيغودنيا": "لا يمكن أن تكون هناك إجراءات مماثلة. لا توجد وكالة أنباء حكومية في الولايات المتحدة، ولا توجد قناة تلفزيونية حكومية هناك".
وأضاف: "بالطبع، ستُتخذ إجراءات تقيد قدرة وسائل الإعلام الأمريكية على نشر معلوماتها"، لافتا إلى أن بعض القيود قد بدأت بالفعل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا"
الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.