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الكرملين يعلن عن إجراءات تقييدية ضد وسائل الإعلام الأمريكية
الكرملين يعلن عن إجراءات تقييدية ضد وسائل الإعلام الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قيودًا ستُفرض على نشر المعلومات من قبل وسائل الإعلام الأمريكية في روسيا ردًا على العقوبات التي... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T23:34+0000
2024-09-05T23:34+0000
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في تعليقه على العقوبات التي فرضتها واشنطن على "روسيا سيغودنيا": "لا يمكن أن تكون هناك إجراءات مماثلة. لا توجد وكالة أنباء حكومية في الولايات المتحدة، ولا توجد قناة تلفزيونية حكومية هناك".وأضاف: "بالطبع، ستُتخذ إجراءات تقيد قدرة وسائل الإعلام الأمريكية على نشر معلوماتها"، لافتا إلى أن بعض القيود قد بدأت بالفعل.وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240905/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-سيغودنيا-الإعلامية-لن-تبقى-دون-رد-1092405624.html
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الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين يعلن عن إجراءات تقييدية ضد وسائل الإعلام الأمريكية

23:34 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قيودًا ستُفرض على نشر المعلومات من قبل وسائل الإعلام الأمريكية في روسيا ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في تعليقه على العقوبات التي فرضتها واشنطن على "روسيا سيغودنيا": "لا يمكن أن تكون هناك إجراءات مماثلة. لا توجد وكالة أنباء حكومية في الولايات المتحدة، ولا توجد قناة تلفزيونية حكومية هناك".
بناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد
02:07 GMT
وأضاف: "بالطبع، ستُتخذ إجراءات تقيد قدرة وسائل الإعلام الأمريكية على نشر معلوماتها"، لافتا إلى أن بعض القيود قد بدأت بالفعل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
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