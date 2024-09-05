https://sarabic.ae/20240905/الكرملين-يعلن-عن-إجراءات-تقييدية-ضد-وسائل-الإعلام-الأمريكية-1092441058.html

الكرملين يعلن عن إجراءات تقييدية ضد وسائل الإعلام الأمريكية

الكرملين يعلن عن إجراءات تقييدية ضد وسائل الإعلام الأمريكية

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قيودًا ستُفرض على نشر المعلومات من قبل وسائل الإعلام الأمريكية في روسيا ردًا على العقوبات التي... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T23:34+0000

2024-09-05T23:34+0000

2024-09-05T23:34+0000

الكرملين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في تعليقه على العقوبات التي فرضتها واشنطن على "روسيا سيغودنيا": "لا يمكن أن تكون هناك إجراءات مماثلة. لا توجد وكالة أنباء حكومية في الولايات المتحدة، ولا توجد قناة تلفزيونية حكومية هناك".وأضاف: "بالطبع، ستُتخذ إجراءات تقيد قدرة وسائل الإعلام الأمريكية على نشر معلوماتها"، لافتا إلى أن بعض القيود قد بدأت بالفعل.وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

https://sarabic.ae/20240905/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-سيغودنيا-الإعلامية-لن-تبقى-دون-رد-1092405624.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية