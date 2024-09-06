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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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بوتين يتلقى دعوة لزيارة البحرين
بوتين يتلقى دعوة لزيارة البحرين
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة لزيارة مملكة البحرين، لكن لم يتم النظر فيها بعد. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T09:11+0000
2024-09-06T09:11+0000
روسيا
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وقال أوشاكوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024: "تم تلقي دعوة شفهية بعد زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى موسكو، في أيار/مايو الماضي، لكن لم يتم النظر فيها بعد، حيث أن ملك البحرين زارنا مؤخرًا".وكان السفير البحريني لدى روسيا الاتحادية، أحمد الساعاتي، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن البحرين وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس فلاديمير بوتين، لزيارة البلاد؛ مشيرا إلى أن المنامة تترقب الرد والزيارة.وفي 23 أيار/ مايو الماضي، أجرى العاهل البحريني حمد بن عيسى محادثات مع الرئيس بوتين، في موسكو؛ وتم بحث العلاقات الثنائية، ونتائج القمة العربية في المنامة.ووقعت روسيا والبحرين مذكرات تعاون وتفاهم في مجال الصناعات الدوائية والطبية، والنقل والعبور، ومذكرة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين؛ واعتمدتا برنامج تعاون من خلال وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، ووزارة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، للفترة 2024-2027 .وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024، في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة "روسكي" بمدينة فلاديفوستوك؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.
https://sarabic.ae/20240823/روسيا-والبحرين-اجتماعات-مثمرة-وتعاون-اقتصادي-مستقبلي-1092024321.html
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روسيا
روسيا

بوتين يتلقى دعوة لزيارة البحرين

09:11 GMT 06.09.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة لزيارة مملكة البحرين، لكن لم يتم النظر فيها بعد.
وقال أوشاكوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024: "تم تلقي دعوة شفهية بعد زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى موسكو، في أيار/مايو الماضي، لكن لم يتم النظر فيها بعد، حيث أن ملك البحرين زارنا مؤخرًا".
وكان السفير البحريني لدى روسيا الاتحادية، أحمد الساعاتي، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن البحرين وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس فلاديمير بوتين، لزيارة البلاد؛ مشيرا إلى أن المنامة تترقب الرد والزيارة.
روسيا والبحرين... اجتماعات مثمرة تعاون اقتصادي مستقبلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
روسيا والبحرين... اجتماعات مثمرة وتعاون اقتصادي مستقبلي
23 أغسطس, 10:50 GMT
وفي 23 أيار/ مايو الماضي، أجرى العاهل البحريني حمد بن عيسى محادثات مع الرئيس بوتين، في موسكو؛ وتم بحث العلاقات الثنائية، ونتائج القمة العربية في المنامة.
ووقعت روسيا والبحرين مذكرات تعاون وتفاهم في مجال الصناعات الدوائية والطبية، والنقل والعبور، ومذكرة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين؛ واعتمدتا برنامج تعاون من خلال وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، ووزارة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، للفترة 2024-2027 .
وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024، في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة "روسكي" بمدينة فلاديفوستوك؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.
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