https://sarabic.ae/20240906/بوتين-يتلقى-دعوة-لزيارة-البحرين-1092445049.html

بوتين يتلقى دعوة لزيارة البحرين

بوتين يتلقى دعوة لزيارة البحرين

سبوتنيك عربي

صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة لزيارة مملكة البحرين، لكن لم يتم النظر فيها بعد. 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T09:11+0000

2024-09-06T09:11+0000

2024-09-06T09:11+0000

روسيا

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وقال أوشاكوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024: "تم تلقي دعوة شفهية بعد زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى موسكو، في أيار/مايو الماضي، لكن لم يتم النظر فيها بعد، حيث أن ملك البحرين زارنا مؤخرًا".وكان السفير البحريني لدى روسيا الاتحادية، أحمد الساعاتي، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن البحرين وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس فلاديمير بوتين، لزيارة البلاد؛ مشيرا إلى أن المنامة تترقب الرد والزيارة.وفي 23 أيار/ مايو الماضي، أجرى العاهل البحريني حمد بن عيسى محادثات مع الرئيس بوتين، في موسكو؛ وتم بحث العلاقات الثنائية، ونتائج القمة العربية في المنامة.ووقعت روسيا والبحرين مذكرات تعاون وتفاهم في مجال الصناعات الدوائية والطبية، والنقل والعبور، ومذكرة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين؛ واعتمدتا برنامج تعاون من خلال وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، ووزارة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، للفترة 2024-2027 .وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024، في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة "روسكي" بمدينة فلاديفوستوك؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.

https://sarabic.ae/20240823/روسيا-والبحرين-اجتماعات-مثمرة-وتعاون-اقتصادي-مستقبلي-1092024321.html

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