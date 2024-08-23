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https://sarabic.ae/20240823/روسيا-والبحرين-اجتماعات-مثمرة-وتعاون-اقتصادي-مستقبلي-1092024321.html
روسيا والبحرين... اجتماعات مثمرة وتعاون اقتصادي مستقبلي
روسيا والبحرين... اجتماعات مثمرة وتعاون اقتصادي مستقبلي
سبوتنيك عربي
عقد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اجتماعاً في موسكو مع سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، وناقشا خلاله التعاون الاقتصادي المستقبلي... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T10:50+0000
2024-08-23T10:50+0000
روسيا
البحرين
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وقال كوبياكوف: "نرى اهتمام البحرين بتطوير العلاقات مع روسيا في العديد من المجالات، وإن مشاركة المسؤولين ومجتمع الأعمال في المملكة في الأحداث التجارية الكبرى في بلادنا يدل على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية".وفي إطار المنتدى الدولي المقبل "يوم الصقر"، تم التأكيد على أهمية تطوير الشراكة بين موسكو والمنامة في قطاع البيئة.وناقش الطرفان إعداد معرض لمملكة البحرين مخصص للتقاليد الوطنية والثقافة المحلية في علاج الطيور الجارحة، ومن المخطط أن يتم وضعها في جناح "بيت الصقر" في معرض "شارع الشرق الأقصى".وبحث الطرفان مشاركة وفد البحرين في قمة "بريكس" التي ستعقد، من 22 وحتى 24 أكتوب/ تشرين الأول، في قازان خلال رئاسة روسيا للجمعية.وتابع: "التفاعل بين البلدين متعدد الأوجه، ولكن ينبغي التركيز بشكل خاص على التجارة والاقتصاد، ونحن نقدر جهود الجانب الروسي في دعم الخطوات التي نتخذها معًا".و تم خلال اللقاء مناقشة توسيع التعاون بين البلدين في إطار منصات الأعمال الرائدة، بما في ذلك أسبوع الطاقة الروسي، ومنتدى السياحة الروسي "السفر" وغيرها.وتعد مؤسسة "روس كونغرس" مؤسسة تنمية غير مالية ذات توجه اجتماعي، وهي أكبر منظم للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية لعموم روسيا، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار الرئيس الروسي.وتجمع فعاليات المؤسسة مشاركين من 209 دولة ومنطقة، ويعمل أكثر من 15 ألف ممثل إعلامي سنويًا في أماكن "روس كونغرس" .وتتفاعل المؤسسة مع هياكل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
https://sarabic.ae/20240523/7-مذكرات-تفاهم-مهمة-خلال-جلسة-المباحثات-بين-بوتين-وملك-البحرين-1089148644.html
https://sarabic.ae/20240522/العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-والبحرين-التاريخ-والتطور-1089103805.html
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روسيا, البحرين, العالم العربي
روسيا, البحرين, العالم العربي

روسيا والبحرين... اجتماعات مثمرة وتعاون اقتصادي مستقبلي

10:50 GMT 23.08.2024
© Photo / roscongressروسيا والبحرين... اجتماعات مثمرة تعاون اقتصادي مستقبلي
روسيا والبحرين... اجتماعات مثمرة تعاون اقتصادي مستقبلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Photo / roscongress
تابعنا عبر
عقد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اجتماعاً في موسكو مع سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، وناقشا خلاله التعاون الاقتصادي المستقبلي المثمر بين البلدين.
وقال كوبياكوف: "نرى اهتمام البحرين بتطوير العلاقات مع روسيا في العديد من المجالات، وإن مشاركة المسؤولين ومجتمع الأعمال في المملكة في الأحداث التجارية الكبرى في بلادنا يدل على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية".

وتابع: "أنا على ثقة من أن المزيد من التفاعل في إطار منصات التواصل الرائدة سيكشف عن إمكانات التعاون بين البلدان في مجالات التجارة والطاقة والشؤون الإنسانية وغيرها من المجالات".

وفي إطار المنتدى الدولي المقبل "يوم الصقر"، تم التأكيد على أهمية تطوير الشراكة بين موسكو والمنامة في قطاع البيئة.
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وناقش الطرفان إعداد معرض لمملكة البحرين مخصص للتقاليد الوطنية والثقافة المحلية في علاج الطيور الجارحة، ومن المخطط أن يتم وضعها في جناح "بيت الصقر" في معرض "شارع الشرق الأقصى".
وبحث الطرفان مشاركة وفد البحرين في قمة "بريكس" التي ستعقد، من 22 وحتى 24 أكتوب/ تشرين الأول، في قازان خلال رئاسة روسيا للجمعية.

وقال الساعاتي: "سوف يشارك ممثلون عن مملكة البحرين في فعاليات المنتدى "الاقتصادي الشرقي" ومنتدى "يوم الصقر العالمي" وقمة "بريكس".

وتابع: "التفاعل بين البلدين متعدد الأوجه، ولكن ينبغي التركيز بشكل خاص على التجارة والاقتصاد، ونحن نقدر جهود الجانب الروسي في دعم الخطوات التي نتخذها معًا".
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و تم خلال اللقاء مناقشة توسيع التعاون بين البلدين في إطار منصات الأعمال الرائدة، بما في ذلك أسبوع الطاقة الروسي، ومنتدى السياحة الروسي "السفر" وغيرها.
وتعد مؤسسة "روس كونغرس" مؤسسة تنمية غير مالية ذات توجه اجتماعي، وهي أكبر منظم للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية لعموم روسيا، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار الرئيس الروسي.

وتأسس الصندوق في عام 2007 بهدف تعزيز تنمية الإمكانات الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية وتعزيز صورة روسيا، وتقوم المؤسسة بدراسة وتحليل وتشكيل وتغطية القضايا المتعلقة بالأجندة الاقتصادية الروسية والعالمية بشكل شامل.

وتجمع فعاليات المؤسسة مشاركين من 209 دولة ومنطقة، ويعمل أكثر من 15 ألف ممثل إعلامي سنويًا في أماكن "روس كونغرس" .
وتتفاعل المؤسسة مع هياكل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
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