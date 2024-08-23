https://sarabic.ae/20240823/روسيا-والبحرين-اجتماعات-مثمرة-وتعاون-اقتصادي-مستقبلي-1092024321.html

روسيا والبحرين... اجتماعات مثمرة وتعاون اقتصادي مستقبلي

روسيا والبحرين... اجتماعات مثمرة وتعاون اقتصادي مستقبلي

سبوتنيك عربي

عقد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اجتماعاً في موسكو مع سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، وناقشا خلاله التعاون الاقتصادي المستقبلي... 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T10:50+0000

2024-08-23T10:50+0000

2024-08-23T10:50+0000

روسيا

البحرين

العالم العربي

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وقال كوبياكوف: "نرى اهتمام البحرين بتطوير العلاقات مع روسيا في العديد من المجالات، وإن مشاركة المسؤولين ومجتمع الأعمال في المملكة في الأحداث التجارية الكبرى في بلادنا يدل على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية".وفي إطار المنتدى الدولي المقبل "يوم الصقر"، تم التأكيد على أهمية تطوير الشراكة بين موسكو والمنامة في قطاع البيئة.وناقش الطرفان إعداد معرض لمملكة البحرين مخصص للتقاليد الوطنية والثقافة المحلية في علاج الطيور الجارحة، ومن المخطط أن يتم وضعها في جناح "بيت الصقر" في معرض "شارع الشرق الأقصى".وبحث الطرفان مشاركة وفد البحرين في قمة "بريكس" التي ستعقد، من 22 وحتى 24 أكتوب/ تشرين الأول، في قازان خلال رئاسة روسيا للجمعية.وتابع: "التفاعل بين البلدين متعدد الأوجه، ولكن ينبغي التركيز بشكل خاص على التجارة والاقتصاد، ونحن نقدر جهود الجانب الروسي في دعم الخطوات التي نتخذها معًا".و تم خلال اللقاء مناقشة توسيع التعاون بين البلدين في إطار منصات الأعمال الرائدة، بما في ذلك أسبوع الطاقة الروسي، ومنتدى السياحة الروسي "السفر" وغيرها.وتعد مؤسسة "روس كونغرس" مؤسسة تنمية غير مالية ذات توجه اجتماعي، وهي أكبر منظم للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية لعموم روسيا، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار الرئيس الروسي.وتجمع فعاليات المؤسسة مشاركين من 209 دولة ومنطقة، ويعمل أكثر من 15 ألف ممثل إعلامي سنويًا في أماكن "روس كونغرس" .وتتفاعل المؤسسة مع هياكل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

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