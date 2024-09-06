https://sarabic.ae/20240906/تغريدة-في-حساب-الشباب-السعودي-بعد-إصابة-الحربي-تثير-لغطا-كبيرا-بعد-حذفها-فيديو-1092456812.html
تغريدة في حساب "الشباب السعودي" بعد إصابة الحربي تثير لغطا كبيرا بعد حذفها.. فيديو
تغريدة في حساب "الشباب السعودي" بعد إصابة الحربي تثير لغطا كبيرا بعد حذفها.. فيديو
سبوتنيك عربي
أثارت تغريدة لنادي الشباب السعودي، أمس الخميس، جدلا كبيرا بعد إصابة لاعبه السابق متعب الحربي، في أول مباراة يخوضها بعد مغادرته الفريق إلى غريمه التقليدي،... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T13:18+0000
2024-09-06T13:18+0000
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ونشر نادي الشباب تغريدة فور إصابة لاعبه السابق، متعب الحربي، أثناء مباراة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا، مساء أمس الخميس، والتي جاءت في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في المرحلة الفاصلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وجاءت التغريدة على الحساب الرسمي لنادي الشباب فور إصابة الحربي بأسماء وصور الفريق الطبي في النادي، وذلك قبل أن يتم حذفها، وهو ما أثار لغطا كبيرا وعلامات استفهام أكبر حول المقصود من هذه التغريدة.فقد تعرض متعب الحربي إلى إصابة قوية خلال مباراة إندونيسيا ليضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 33 من عمر المباراة؛ غير أن المتحدث الرسمي لنادي الشباب والمشرف على إدارة الإعلام، تركي الغامدي، قد أكد أن هذه التغريدة مجدولة قبل مباراة منتخب بلاده (السعودية) ضد إندونيسيا للنشر بين شوطي اللقاء.ونفى الغامدي أن يكون هناك صلة بين التغريدة التي تم حذفها وإصابة نجم فريقه السابق متعب الحربي، قائلا: "لما رصدنا بأنها رُبطت بإصابة النجم متعب الحربي تم حذفها مباشرة حتى لا تُفهم بشكل خاطئ.. فالشباب أسمى وأكبر من أن ينهج هذا النهج ..مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لمتعب.. والتوفيق لصقورنا الخضر".ويشار إلى أن الحربي قد انتقل إلى نادي الهلال السعودي في صفقة قياسية بعد صراع كبير مع غريمه التقليدي نادي النصر.
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, منتخب السعودية لكرة القدم, أخبار إندونيسيا
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, منتخب السعودية لكرة القدم, أخبار إندونيسيا
تغريدة في حساب "الشباب السعودي" بعد إصابة الحربي تثير لغطا كبيرا بعد حذفها.. فيديو
أثارت تغريدة لنادي الشباب السعودي، أمس الخميس، جدلا كبيرا بعد إصابة لاعبه السابق متعب الحربي، في أول مباراة يخوضها بعد مغادرته الفريق إلى غريمه التقليدي، الهلال.
ونشر نادي الشباب تغريدة فور إصابة لاعبه السابق، متعب الحربي، أثناء مباراة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا، مساء أمس الخميس، والتي جاءت في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في المرحلة الفاصلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وجاءت التغريدة على الحساب الرسمي لنادي الشباب
فور إصابة الحربي بأسماء وصور الفريق الطبي في النادي، وذلك قبل أن يتم حذفها، وهو ما أثار لغطا كبيرا وعلامات استفهام أكبر حول المقصود من هذه التغريدة.
23 سبتمبر 2023, 11:27 GMT
فقد تعرض متعب الحربي إلى إصابة قوية خلال مباراة إندونيسيا ليضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 33 من عمر المباراة؛ غير أن المتحدث الرسمي لنادي الشباب والمشرف على إدارة الإعلام، تركي الغامدي، قد أكد أن هذه التغريدة مجدولة قبل مباراة منتخب بلاده (السعودية) ضد إندونيسيا للنشر بين شوطي اللقاء.
ونفى الغامدي أن يكون هناك صلة بين التغريدة التي تم حذفها وإصابة نجم فريقه السابق متعب الحربي، قائلا: "لما رصدنا بأنها رُبطت بإصابة النجم متعب الحربي تم حذفها مباشرة حتى لا تُفهم بشكل خاطئ.. فالشباب أسمى وأكبر من أن ينهج هذا النهج ..مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لمتعب.. والتوفيق لصقورنا الخضر".
ويشار إلى أن الحربي قد انتقل إلى نادي الهلال السعودي
في صفقة قياسية بعد صراع كبير مع غريمه التقليدي نادي النصر.