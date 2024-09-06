https://sarabic.ae/20240906/تغريدة-في-حساب-الشباب-السعودي-بعد-إصابة-الحربي-تثير-لغطا-كبيرا-بعد-حذفها-فيديو-1092456812.html

تغريدة في حساب "الشباب السعودي" بعد إصابة الحربي تثير لغطا كبيرا بعد حذفها.. فيديو

تغريدة في حساب "الشباب السعودي" بعد إصابة الحربي تثير لغطا كبيرا بعد حذفها.. فيديو

سبوتنيك عربي

أثارت تغريدة لنادي الشباب السعودي، أمس الخميس، جدلا كبيرا بعد إصابة لاعبه السابق متعب الحربي، في أول مباراة يخوضها بعد مغادرته الفريق إلى غريمه التقليدي،... 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T13:18+0000

2024-09-06T13:18+0000

2024-09-06T13:18+0000

رياضة

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار نادي الهلال السعودي

منتخب السعودية لكرة القدم

أخبار إندونيسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103198/95/1031989588_0:251:1920:1331_1920x0_80_0_0_edfdf1cc2e94fc54d25e96edd9fb5956.png

ونشر نادي الشباب تغريدة فور إصابة لاعبه السابق، متعب الحربي، أثناء مباراة المنتخب السعودي أمام إندونيسيا، مساء أمس الخميس، والتي جاءت في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في المرحلة الفاصلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وجاءت التغريدة على الحساب الرسمي لنادي الشباب فور إصابة الحربي بأسماء وصور الفريق الطبي في النادي، وذلك قبل أن يتم حذفها، وهو ما أثار لغطا كبيرا وعلامات استفهام أكبر حول المقصود من هذه التغريدة.فقد تعرض متعب الحربي إلى إصابة قوية خلال مباراة إندونيسيا ليضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 33 من عمر المباراة؛ غير أن المتحدث الرسمي لنادي الشباب والمشرف على إدارة الإعلام، تركي الغامدي، قد أكد أن هذه التغريدة مجدولة قبل مباراة منتخب بلاده (السعودية) ضد إندونيسيا للنشر بين شوطي اللقاء.ونفى الغامدي أن يكون هناك صلة بين التغريدة التي تم حذفها وإصابة نجم فريقه السابق متعب الحربي، قائلا: "لما رصدنا بأنها رُبطت بإصابة النجم متعب الحربي تم حذفها مباشرة حتى لا تُفهم بشكل خاطئ.. فالشباب أسمى وأكبر من أن ينهج هذا النهج ..مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لمتعب.. والتوفيق لصقورنا الخضر".ويشار إلى أن الحربي قد انتقل إلى نادي الهلال السعودي في صفقة قياسية بعد صراع كبير مع غريمه التقليدي نادي النصر.

https://sarabic.ae/20230923/رونالدو-يبلغ-نادي-النصر-السعودي-بقرار-نهائي-بشأن-مستقبله-1081314946.html

السعودية

أخبار نادي الهلال السعودي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, منتخب السعودية لكرة القدم, أخبار إندونيسيا