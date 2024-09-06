طائرة هندية تهبط اضطراريا في تركيا بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها

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30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
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29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
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المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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حصاد الأسبوع
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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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عالم سبوتنيك
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طائرة هندية تهبط اضطراريا في تركيا بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها
طائرة هندية تهبط اضطراريا في تركيا بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها
سبوتنيك عربي
اضطرت طائرة ركاب هندية للهبوط اضطراريا، اليوم الجمعة، في شرق تركيا، بعد تلقيها إنذار بوجود قنبلة على متنها. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T19:22+0000
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وكتبت شركة طيران "فيستارا" الهندية، عبر موقعها الإلكتروني: "تم تحويل الرحلة رقم "UK27" التي كانت متجهة من مومباي إلى فرانكفورت في ألمانيا، إلى مطار أرضروم في تركيا لأسباب أمنية، وهبطت بسلام في الساعة 1905".وقال حاكم مقاطعة أرضروم، مصطفى سيفتشي، إن 247 راكبا وطاقم كانوا على متن الطائرة، وتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وأضاف أن الركاب تم إنزالهم من الطائرة، وجرى تفتيشهم بشكل فردي، قبل أن يتم السماح لهم بالدخول إلى مبنى المطار، وقام فريق الكشف عن القنابل بتفتيش الطائرة وعنبر الأمتعة.وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أنه تم العثور أثناء الرحلة على منديل ورقي على المرحاض، مكتوب عليه "قنبلة على متن الطائرة".
https://sarabic.ae/20240809/تحطم-طائرة-ركاب-في-البرازيل-على-متنها-58-راكبا-و4-أفراد-الطاقم-1091583747.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

طائرة هندية تهبط اضطراريا في تركيا بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها

19:22 GMT 06.09.2024
© AP Photo / David Goldmanطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
طائرة ركاب. صورة أرشفية
© AP Photo / David Goldman
تابعنا عبر
اضطرت طائرة ركاب هندية للهبوط اضطراريا، اليوم الجمعة، في شرق تركيا، بعد تلقيها إنذار بوجود قنبلة على متنها.
وكتبت شركة طيران "فيستارا" الهندية، عبر موقعها الإلكتروني: "تم تحويل الرحلة رقم "UK27" التي كانت متجهة من مومباي إلى فرانكفورت في ألمانيا، إلى مطار أرضروم في تركيا لأسباب أمنية، وهبطت بسلام في الساعة 1905".
وقال حاكم مقاطعة أرضروم، مصطفى سيفتشي، إن 247 راكبا وطاقم كانوا على متن الطائرة، وتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
طائرة ايرباص A340 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
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وأضاف أن الركاب تم إنزالهم من الطائرة، وجرى تفتيشهم بشكل فردي، قبل أن يتم السماح لهم بالدخول إلى مبنى المطار، وقام فريق الكشف عن القنابل بتفتيش الطائرة وعنبر الأمتعة.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أنه تم العثور أثناء الرحلة على منديل ورقي على المرحاض، مكتوب عليه "قنبلة على متن الطائرة".
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