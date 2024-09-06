https://sarabic.ae/20240906/طائرة-هندية-تهبط-اضطراريا-في-تركيا-بعد-إنذار-بوجود-قنبلة-على-متنها-1092466786.html
طائرة هندية تهبط اضطراريا في تركيا بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها
طائرة هندية تهبط اضطراريا في تركيا بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها
سبوتنيك عربي
اضطرت طائرة ركاب هندية للهبوط اضطراريا، اليوم الجمعة، في شرق تركيا، بعد تلقيها إنذار بوجود قنبلة على متنها. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T19:22+0000
2024-09-06T19:22+0000
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وكتبت شركة طيران "فيستارا" الهندية، عبر موقعها الإلكتروني: "تم تحويل الرحلة رقم "UK27" التي كانت متجهة من مومباي إلى فرانكفورت في ألمانيا، إلى مطار أرضروم في تركيا لأسباب أمنية، وهبطت بسلام في الساعة 1905".وقال حاكم مقاطعة أرضروم، مصطفى سيفتشي، إن 247 راكبا وطاقم كانوا على متن الطائرة، وتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وأضاف أن الركاب تم إنزالهم من الطائرة، وجرى تفتيشهم بشكل فردي، قبل أن يتم السماح لهم بالدخول إلى مبنى المطار، وقام فريق الكشف عن القنابل بتفتيش الطائرة وعنبر الأمتعة.وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أنه تم العثور أثناء الرحلة على منديل ورقي على المرحاض، مكتوب عليه "قنبلة على متن الطائرة".
https://sarabic.ae/20240809/تحطم-طائرة-ركاب-في-البرازيل-على-متنها-58-راكبا-و4-أفراد-الطاقم-1091583747.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
طائرة هندية تهبط اضطراريا في تركيا بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها
اضطرت طائرة ركاب هندية للهبوط اضطراريا، اليوم الجمعة، في شرق تركيا، بعد تلقيها إنذار بوجود قنبلة على متنها.
وكتبت شركة طيران "فيستارا" الهندية، عبر موقعها الإلكتروني: "تم تحويل الرحلة رقم "UK27" التي كانت متجهة من مومباي إلى فرانكفورت في ألمانيا، إلى مطار أرضروم في تركيا لأسباب أمنية، وهبطت بسلام في الساعة 1905".
وقال حاكم مقاطعة أرضروم، مصطفى سيفتشي، إن 247 راكبا وطاقم كانوا على متن الطائرة، وتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار، وفقا لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
وأضاف أن الركاب تم إنزالهم من الطائرة، وجرى تفتيشهم بشكل فردي، قبل أن يتم السماح لهم بالدخول إلى مبنى المطار، وقام فريق الكشف عن القنابل بتفتيش الطائرة وعنبر الأمتعة.
وأفادت صحيفة
"تايمز أوف إنديا" الهندية، أنه تم العثور أثناء الرحلة على منديل ورقي على المرحاض، مكتوب عليه "قنبلة على متن الطائرة".