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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240906/غروسي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعتزم-توسيع-العمل-مع-روسيا-بشأن-مسائل-السلامة-النووية-1092455934.html
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم توسيع العمل مع روسيا بشأن مسائل السلامة النووية
غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم توسيع العمل مع روسيا بشأن مسائل السلامة النووية
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن الوكالة تعتزم توسيع العمل مع روسيا بشأن مسائل السلامة النووية. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T12:54+0000
2024-09-06T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غروسي في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشيوف: "أود أن أشكر (رئيس روساتوم) أليكسي ليخاتشيف، والوفد الروسي بأكمله على إجراء المشاورات بين الإدارات. كانت هذه جولة مهمة للغاية من المشاورات".وأضاف أيضا، أنه "من المهم للغاية الحفاظ على قنوات الاتصال بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا على الرغم من الاختلافات".وأشار غروسي إلى أنه "بغض النظر عن كل شيء، سوف نستمر في متابعة هذه القضية البالغة الأهمية والملحة المتعلقة بالسلامة النووية. وفي هذه الحالة سيستمر عملنا ومناقشاتنا ومحادثاتنا لهذا الغرض. وعلى الرغم من التحديات المختلفة، فإننا نواصل تعاوننا في العديد من مجالات الطاقة النووية. وأريد أن أقول إننا اتفقنا على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستوسع الحوار والتعاون مع روسيا في عدد من المجالات".ومن جهتها أصدرت "روساتوم" بيانًا حول محادثات غروسي وليخاتشيوف نقلت فيه تصريحات لمديرها العام، قال فيها: "أكد الطرفان اتفاقهما على مواصلة الاتصالات بشكل منتظم".وصرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تتوقع ردا مناسبا من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هجمات نظام كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وجاء في بيان "روساتوم"، عقب لقاء ليخاتشيوف، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي: "أشار المدير العام لمؤسسة "روساتوم" بشكل مباشر إلى أن الجانب الروسي يتوقع ردا مناسبا من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجمات الأخيرة التي شنها نظام كييف على المحطة".وزارت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة غروسي، محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتفقدتها ثم غادرت متجهة نحو مدينة زابوروجيه، وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا جديدًا حول جهودها للحفاظ على السلامة النووية وسط الصراع في أوكرانيا.وجاء في بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقعها الإلكتروني أن "المدير العام غروسي، في مقدمة التقرير، ذكر أن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال غير مستقر وهشا للغاية".وأكد غروسي أن التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمساعدة في منع وقوع حادث نووي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية ثابت بعد عامين من وجود الخبراء في المحطة.
https://sarabic.ae/20240828/باحث-سياسي-دعوة-غروسي-إلى-كورسك-مبادرة-إيجابية-ورسالة-تحذيرية-لأوكرانيا-1092179134.html
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غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم توسيع العمل مع روسيا بشأن مسائل السلامة النووية

12:54 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 13:56 GMT 06.09.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن الوكالة تعتزم توسيع العمل مع روسيا بشأن مسائل السلامة النووية.
وقال غروسي في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية، أليكسي ليخاتشيوف: "أود أن أشكر (رئيس روساتوم) أليكسي ليخاتشيف، والوفد الروسي بأكمله على إجراء المشاورات بين الإدارات. كانت هذه جولة مهمة للغاية من المشاورات".
وأضاف أيضا، أنه "من المهم للغاية الحفاظ على قنوات الاتصال بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا على الرغم من الاختلافات".
ووفقا لغروسي، فإن روسيا وأوكرانيا تدركان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل قناة تقنية ومهنية للاتصالات.
وأشار غروسي إلى أنه "بغض النظر عن كل شيء، سوف نستمر في متابعة هذه القضية البالغة الأهمية والملحة المتعلقة بالسلامة النووية. وفي هذه الحالة سيستمر عملنا ومناقشاتنا ومحادثاتنا لهذا الغرض. وعلى الرغم من التحديات المختلفة، فإننا نواصل تعاوننا في العديد من مجالات الطاقة النووية. وأريد أن أقول إننا اتفقنا على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستوسع الحوار والتعاون مع روسيا في عدد من المجالات".
ومن جهتها أصدرت "روساتوم" بيانًا حول محادثات غروسي وليخاتشيوف نقلت فيه تصريحات لمديرها العام، قال فيها: "أكد الطرفان اتفاقهما على مواصلة الاتصالات بشكل منتظم".
وصرح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا تتوقع ردا مناسبا من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هجمات نظام كييف على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
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وجاء في بيان "روساتوم"، عقب لقاء ليخاتشيوف، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي: "أشار المدير العام لمؤسسة "روساتوم" بشكل مباشر إلى أن الجانب الروسي يتوقع ردا مناسبا من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجمات الأخيرة التي شنها نظام كييف على المحطة".
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأربعاء الفائت، أن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال غير مستقر وهشا للغاية.
وزارت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة غروسي، محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتفقدتها ثم غادرت متجهة نحو مدينة زابوروجيه، وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا جديدًا حول جهودها للحفاظ على السلامة النووية وسط الصراع في أوكرانيا.
وجاء في بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقعها الإلكتروني أن "المدير العام غروسي، في مقدمة التقرير، ذكر أن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال غير مستقر وهشا للغاية".
وأكد غروسي أن التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمساعدة في منع وقوع حادث نووي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية ثابت بعد عامين من وجود الخبراء في المحطة.
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