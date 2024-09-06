https://sarabic.ae/20240906/-انفجار-وسط-مدينة-درعا-والأنباء-الأولية-تشير-إلى-وقوع-إصابات-بين-المدنيين--1092467076.html

انفجار وسط مدينة درعا والأنباء الأولية تشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين

انفجار وسط مدينة درعا والأنباء الأولية تشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين

سبوتنيك عربي

أصيب عدد من المواطنين السوريين بعضهم جراحه خطيرة، جراء تفجير بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في محيط الساحة الرئيسية وسط مدينة درعا، جنوبي سوريا، 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T20:05+0000

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وقالت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا، إن 8 مدنيين على الأقل، أصيبوا بعضهم جراحه خطيرة جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف دوار البانوراما، وسط المدينة.وأوضحت المراسلة أن العبوة الناسفة تم تفجيرها في وقت ذروة الازدحام وسط المدينة في محيط الساحة الرئيسية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، مساء اليوم الجمعة.وأكدت المراسلة أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار، وبدأت بإسعاف الضحايا إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء الفائت، بتعرض موكب يضم عددا من المسؤولين السوريين لهجوم مسلح جنوبي البلاد، مشيرا إلى وقوع إصابات طفيفة.وبحسب المراسل، فإن الموكب كان يضم محافظ درعا لؤي خريطة، وقائد شرطة المحافظة العميد عبد العليم عبد الحميد، عندما تم مهاجمته بالقرب من بلدة خربة غزالة، مشيرًا إلى أن الهجوم وقع أثناء جولة خدمية للمحافظ على قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط، وذلك أثناء مرور الموكب بين بلدتي علما والحراك بريف المحافظة.وقال مصدر أمني في محافظة درعا لـ"سبوتنيك"، إن "محافظ درعا لؤي خريطة، لم يصب بأذى، خلال الهجوم المسلح الذي تعرض له موكبه على الطريق الواصل بين بلدات علما- الحراك- خربة غزالة، بريف المحافظة الشرقي".

https://sarabic.ae/20240904/تعرض-موكب-محافظ-درعا-وقائد-الشرطة-لهجوم-مسلح-جنوبي-سوريا--1092381337.html

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