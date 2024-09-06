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انفجار وسط مدينة درعا والأنباء الأولية تشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين
انفجار وسط مدينة درعا والأنباء الأولية تشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين
سبوتنيك عربي
أصيب عدد من المواطنين السوريين بعضهم جراحه خطيرة، جراء تفجير بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في محيط الساحة الرئيسية وسط مدينة درعا، جنوبي سوريا، 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T20:05+0000
2024-09-06T20:18+0000
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا، إن 8 مدنيين على الأقل، أصيبوا بعضهم جراحه خطيرة جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف دوار البانوراما، وسط المدينة.وأوضحت المراسلة أن العبوة الناسفة تم تفجيرها في وقت ذروة الازدحام وسط المدينة في محيط الساحة الرئيسية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، مساء اليوم الجمعة.وأكدت المراسلة أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار، وبدأت بإسعاف الضحايا إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء الفائت، بتعرض موكب يضم عددا من المسؤولين السوريين لهجوم مسلح جنوبي البلاد، مشيرا إلى وقوع إصابات طفيفة.وبحسب المراسل، فإن الموكب كان يضم محافظ درعا لؤي خريطة، وقائد شرطة المحافظة العميد عبد العليم عبد الحميد، عندما تم مهاجمته بالقرب من بلدة خربة غزالة، مشيرًا إلى أن الهجوم وقع أثناء جولة خدمية للمحافظ على قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط، وذلك أثناء مرور الموكب بين بلدتي علما والحراك بريف المحافظة.وقال مصدر أمني في محافظة درعا لـ"سبوتنيك"، إن "محافظ درعا لؤي خريطة، لم يصب بأذى، خلال الهجوم المسلح الذي تعرض له موكبه على الطريق الواصل بين بلدات علما- الحراك- خربة غزالة، بريف المحافظة الشرقي".
https://sarabic.ae/20240904/تعرض-موكب-محافظ-درعا-وقائد-الشرطة-لهجوم-مسلح-جنوبي-سوريا--1092381337.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

انفجار وسط مدينة درعا والأنباء الأولية تشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين

20:05 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 20:18 GMT 06.09.2024)
© Sputnik . Firas Al Ahmadتفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا
تفجير دراجة فخّخها إرهابيون وسط مديننة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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حصري
أصيب عدد من المواطنين السوريين بعضهم جراحه خطيرة، جراء تفجير بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في محيط الساحة الرئيسية وسط مدينة درعا، جنوبي سوريا،
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا، إن 8 مدنيين على الأقل، أصيبوا بعضهم جراحه خطيرة جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف دوار البانوراما، وسط المدينة.
وأوضحت المراسلة أن العبوة الناسفة تم تفجيرها في وقت ذروة الازدحام وسط المدينة في محيط الساحة الرئيسية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، مساء اليوم الجمعة.
وأشارت المراسلة إلى أن الانفجار حدث في وقت ذروة الازدحام الذي تشهده الحديقة، حيث يتقاطر المواطنون إليها هربا من الحر في ظل انقطاع التيار الكهربائي في منازلهم.
وأكدت المراسلة أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار، وبدأت بإسعاف الضحايا إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.
مشاهد لمكان تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
تعرض موكب محافظ درعا وقائد شرطة المحافظة لهجوم مسلح جنوبي سوريا
4 سبتمبر, 09:38 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء الفائت، بتعرض موكب يضم عددا من المسؤولين السوريين لهجوم مسلح جنوبي البلاد، مشيرا إلى وقوع إصابات طفيفة.
وبحسب المراسل، فإن الموكب كان يضم محافظ درعا لؤي خريطة، وقائد شرطة المحافظة العميد عبد العليم عبد الحميد، عندما تم مهاجمته بالقرب من بلدة خربة غزالة، مشيرًا إلى أن الهجوم وقع أثناء جولة خدمية للمحافظ على قرى وبلدات ريف المحافظة الأوسط، وذلك أثناء مرور الموكب بين بلدتي علما والحراك بريف المحافظة.
وتابع المراسل: "أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي المسؤولين عن حماية الموكب بإصابات متفاوتة، بينما لا توجد إصابات في صفوف الوفد الصحفي، الذي يرافق المحافظ للاطلاع على الواقع الخدمي في قرى وبلدات ريف المحافظة".
وقال مصدر أمني في محافظة درعا لـ"سبوتنيك"، إن "محافظ درعا لؤي خريطة، لم يصب بأذى، خلال الهجوم المسلح الذي تعرض له موكبه على الطريق الواصل بين بلدات علما- الحراك- خربة غزالة، بريف المحافظة الشرقي".
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