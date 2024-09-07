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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240907/إعلام-القوات-الأوكرانية-تستخدم-مسيرات-مزودة-بـمعدن-منصهر-باستخدام-التكنولوجيا-النازية-1092499648.html
إعلام: القوات الأوكرانية تستخدم مسيرات مزودة بـ"معدن منصهر" وفق التكنولوجيا النازية
إعلام: القوات الأوكرانية تستخدم مسيرات مزودة بـ"معدن منصهر" وفق التكنولوجيا النازية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيش الأوكراني بدأ باستخدام الطائرات المسيرة ذات المعدن المنصهر، مشيرةً إلى أن أول استخدام لهذه التكنولوجيا كان خلال الحرب... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T20:33+0000
2024-09-07T20:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "اكتشف (خليط الثيرميت) كيميائي ألماني في تسعينيات القرن التاسع عشر وكان يستخدم في الأصل في لحام خطوط السكك الحديدية، وأصبحت الإمكانات العسكرية واضحة عندما بدأ الألمان في إسقاط قنابل مملوءة به على بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى".وأشارت هذه الوسائل إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، استخدمت ألمانيا النازية وحلفاؤها أيضًا القنابل الحارقة.كما تتجاهل القوات الأوكرانية أيضا موقف منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تحذر من "العواقب المرعبة" لاستخدام الأسلحة التي تحتوي على خليط الثيرميت.
https://sarabic.ae/20240907/صحفي-إيرلندي-سلطات-كييف-قريبة-جدا-من-تجاوز-الخطوط-الحمراء-الروسية-1092489853.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: القوات الأوكرانية تستخدم مسيرات مزودة بـ"معدن منصهر" وفق التكنولوجيا النازية

20:33 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 20:37 GMT 07.09.2024)
© Sputnik . Ksenia Mikhailova / الانتقال إلى بنك الصورسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik . Ksenia Mikhailova
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيش الأوكراني بدأ باستخدام الطائرات المسيرة ذات المعدن المنصهر، مشيرةً إلى أن أول استخدام لهذه التكنولوجيا كان خلال الحرب العالمية الثانية من قبل قوات ألمانيا النازية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "اكتشف (خليط الثيرميت) كيميائي ألماني في تسعينيات القرن التاسع عشر وكان يستخدم في الأصل في لحام خطوط السكك الحديدية، وأصبحت الإمكانات العسكرية واضحة عندما بدأ الألمان في إسقاط قنابل مملوءة به على بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى".

وأضاف المنشور أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق المسيرات بخليط منصهر من مسحوق الألومنيوم وأكسيد الحديد، والذي تصل حرارته إلى 2.2 ألف درجة مئوية.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحفي إيرلندي: سلطات كييف قريبة جدا من تجاوز الخطوط الحمراء الروسية
16:23 GMT
وأشارت هذه الوسائل إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، استخدمت ألمانيا النازية وحلفاؤها أيضًا القنابل الحارقة.

ويستخدم الأوكرانيون الأسلحة الحارقة في تحد لتحذير من مكتب نزع السلاح التابع للأمم المتحدة، والذي يشير إلى خطر حدوث دمار هائل وأضرار بيئية بسببه.

كما تتجاهل القوات الأوكرانية أيضا موقف منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تحذر من "العواقب المرعبة" لاستخدام الأسلحة التي تحتوي على خليط الثيرميت.
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