https://sarabic.ae/20240907/صحفي-إيرلندي-سلطات-كييف-قريبة-جدا-من-تجاوز-الخطوط-الحمراء-الروسية-1092489853.html
صحفي إيرلندي: سلطات كييف قريبة جدا من تجاوز الخطوط الحمراء الروسية
صحفي إيرلندي: سلطات كييف قريبة جدا من تجاوز الخطوط الحمراء الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد الصحافي الإيرلندي، تشي باوز، تعليقا على كلام وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا بأن الدمى الأمريكية في كييف قريبة... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T16:23+0000
2024-09-07T16:23+0000
2024-09-07T16:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتب على منصة "إكس": "دماهم في أوكرانيا قريبون جدًا من تجاوزها (الخطوط الحمراء)".وفي وقت سابق، سأل الصحفيون أوستن عن سبب رفض الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالصواريخ لشن هجمات على روسيا، على الرغم من طلبات كييف، ورد أوستن قائلا:وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
https://sarabic.ae/20240907/القوات-الروسية-تستهدف-المسلحين-الأوكرانيين-في-غابات-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1092489048.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
صحفي إيرلندي: سلطات كييف قريبة جدا من تجاوز الخطوط الحمراء الروسية
أفاد الصحافي الإيرلندي، تشي باوز، تعليقا على كلام وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بشأن نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا بأن الدمى الأمريكية في كييف قريبة جداً من تجاوز الخطوط الحمراء الروسية.
وكتب على منصة "إكس": "دماهم في أوكرانيا قريبون جدًا من تجاوزها (الخطوط الحمراء)".
وفي وقت سابق، سأل الصحفيون أوستن عن سبب رفض الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالصواريخ لشن هجمات على روسيا، على الرغم من طلبات كييف، ورد أوستن قائلا:
"توفير الصواريخ بعيدة المدى لن يلعب دورًا حاسمًا في الصراع".
وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على
رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.