الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
11:03 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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ع الموجة مع ايلي
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
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عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
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لبنان والعالم
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الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
سبوتنيك عربي
أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الجمعة، وفاة الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T12:24+0000
2024-09-07T12:24+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الجمعة، عن بيان للديوان الملكي السعودي، إعلان وفاة صاحب السمو الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود.وأكد البيان الملكي أنه "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 4 / 3 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".يشار إلى أن الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، يبلغ من العمر 51 عاما، ولد في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 1972 بمدينة الرياض، ونشأ فيها.وحصل الأمير عبد الله على الماجستير في العلوم العسكرية، والماجستير في الدراسات الاستراتيجية من جامعة ويلز في بريطانيا، فيما شغل العديد من المناصب المهمة خلال مسيرته المهنية، من أبرزها منصب أمير منطقة الرياض.
https://sarabic.ae/20230428/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-الأمير-بندر-بن-متعب-1076399792.html
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العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

12:24 GMT 07.09.2024
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
CC0 / GDJ / pixabay
تابعنا عبر
أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الجمعة، وفاة الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الجمعة، عن بيان للديوان الملكي السعودي، إعلان وفاة صاحب السمو الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود.
وأكد البيان الملكي أنه "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 4 / 3 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر بن متعب
28 أبريل 2023, 06:38 GMT
يشار إلى أن الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، يبلغ من العمر 51 عاما، ولد في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 1972 بمدينة الرياض، ونشأ فيها.
وحصل الأمير عبد الله على الماجستير في العلوم العسكرية، والماجستير في الدراسات الاستراتيجية من جامعة ويلز في بريطانيا، فيما شغل العديد من المناصب المهمة خلال مسيرته المهنية، من أبرزها منصب أمير منطقة الرياض.
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