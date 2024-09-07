https://sarabic.ae/20240907/الديوان-الملكي-يعلن-وفاة-أمير-سعودي-1092482309.html
الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
سبوتنيك عربي
أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الجمعة، وفاة الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T12:24+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الجمعة، عن بيان للديوان الملكي السعودي، إعلان وفاة صاحب السمو الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود.وأكد البيان الملكي أنه "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 4 / 3 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".يشار إلى أن الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، يبلغ من العمر 51 عاما، ولد في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 1972 بمدينة الرياض، ونشأ فيها.وحصل الأمير عبد الله على الماجستير في العلوم العسكرية، والماجستير في الدراسات الاستراتيجية من جامعة ويلز في بريطانيا، فيما شغل العديد من المناصب المهمة خلال مسيرته المهنية، من أبرزها منصب أمير منطقة الرياض.
https://sarabic.ae/20230428/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-وفاة-الأمير-بندر-بن-متعب-1076399792.html
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العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الجمعة، وفاة الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الجمعة، عن بيان للديوان الملكي السعودي، إعلان وفاة صاحب السمو الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود.
وأكد البيان الملكي أنه "سيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 4 / 3 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام
بمكة المكرمة".
يشار إلى أن الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، يبلغ من العمر 51 عاما، ولد في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 1972 بمدينة الرياض، ونشأ فيها.
وحصل الأمير عبد الله على الماجستير في العلوم العسكرية، والماجستير في الدراسات الاستراتيجية من جامعة ويلز
في بريطانيا، فيما شغل العديد من المناصب المهمة خلال مسيرته المهنية، من أبرزها منصب أمير منطقة الرياض.