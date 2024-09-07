https://sarabic.ae/20240907/الصين-توقف-إرسال-أطفالها-للتبني-في-الخارج-1092471189.html

الصين توقف إرسال أطفالها للتبني خارج البلاد

الصين توقف إرسال أطفالها للتبني خارج البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الصينية أنها لن ترسل الأطفال للتبني في الخارج، وبالتالي تلغي قاعدة كانت سارية منذ أكثر من 3 عقود، مترسخة في سياستها الصارمة السابقة المتمثلة في... 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T05:49+0000

2024-09-07T05:49+0000

2024-09-07T05:56+0000

الصين

العالم

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماو نينج، إن الحكومة الصينية "عدّلت سياستها للتبني في الخارج لتتسق مع التوجهات الدولية".ومنذ العام 1992، تبنت عائلات من جميع أنحاء العالم أكثر من 160 ألف طفل صيني، حينما فتحت الصين أبوابها لأول مرة أمام التبني في الخارج.وكانت منظمة "أطفال الصين الدولية" قالت إن نحو 82 ألفاً من هؤلاء الأطفال، وأغلبهم فتيات، جرى تبنيهم في الولايات المتحدة.ولم يتم إرسال أي أطفال صينيين إلى الولايات المتحدة للتبني في عام 2021 أو 2022، لكن العام الماضي، تم تبني 16 طفلاً من الصين، وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية.ألغت بكين سياسة الطفل الواحد التي استمرت لمدة طويلة وكانت مثيرة للجدل، بعد إدراكها أن القيود أدت إلى شيخوخة السكان بسرعة وتقلص القوى العاملة، ما قد يضر بشكل كبير بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.وفي عام 2021، تم تخفيف القيود المفروضة على المواليد، وسمحوا بثلاثة أطفال، وكثفوا الجهود لتشجيع الأسر الأكبر، بما في ذلك تعزيز إجازة الأمومة وتقديم خصومات ضريبية وامتيازات أخرى للأسر.وعلى المدى الطويل، يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتقلص عدد سكان الصين بمقدار 109 ملايين نسمة بحلول عام 2050، أي أكثر من 3 أمثال الانخفاض المذكور في توقعاتهم السابقة الصادرة عام 2019.

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