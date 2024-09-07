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الجيش الروسي يحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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العراق يصدر توضيحا بشأن أنباء سقوط نيزك على أراضيه
العراق يصدر توضيحا بشأن أنباء سقوط نيزك على أراضيه
سبوتنيك عربي
أصدرت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم السبت، توضيحا بشأن أنباء متداولة حول سقوط نيزك داخل الأراضي العراقية، و"علاقته بحدوث زلزال". 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T09:58+0000
2024-09-07T09:58+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الهيئة بيانا قالت فيه، إنها "تتابع ما يتداول من كلام في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط نيزك في العراق والذي يؤدي الى زرع الإرباك لدى المواطنين".وأوضح مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة سلمان صدام البهادلي أنه "بعد تساؤلات حول الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق واعتقاد البعض بأنه برق زلزالي، فإن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي".وفي وقت سابق، أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، بأنها سجلت 18 هزة أرضية داخل العراق، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهيئة، ما أفادت به في النشرة الشهرية الخاصة بالنشاط الزلزالي في العراق، والمناطق المجاورة، لشهر أغسطس 2024.وأوردت النشرة أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغ 48 هزة أرضية"، مبينة أن "18 هزة أرضية داخل العراق، و21 هزة أرضية داخل إيران، بالقرب من حدودها مع العراق".وأضافت النشرة أنه "تم تسجيل ثلاث هزات أرضية داخل تركيا وبالقرب من حدودها مع العراق، في حين سجلت هزة أرضية واحدة داخل سوريا، كما سجلت أربع هزات أرضية داخل الكويت وهزة أرضية واحدة في الخليج.ويوم الأربعاء 28 أغسطس الماضي، سجلت محطات الرصد في العراق، هزة أرضية بقوة 3.4 درجات شمال بحيرة حمرين بمحافظة ديالى، بحسب ما ذكرته القناة الأولى العراقية.كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 2.2 درجة ضربت قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وسجل العراق 57 هزة أرضية، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، منها 32 هزة داخل أراضيه.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, زلزال, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, زلزال, الأخبار

العراق يصدر توضيحا بشأن أنباء سقوط نيزك على أراضيه

09:58 GMT 07.09.2024
© AP Photo / Paul Whiteنيزك
نيزك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Paul White
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أصدرت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم السبت، توضيحا بشأن أنباء متداولة حول سقوط نيزك داخل الأراضي العراقية، و"علاقته بحدوث زلزال".
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الهيئة بيانا قالت فيه، إنها "تتابع ما يتداول من كلام في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط نيزك في العراق والذي يؤدي الى زرع الإرباك لدى المواطنين".
وأوضح مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة سلمان صدام البهادلي أنه "بعد تساؤلات حول الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق واعتقاد البعض بأنه برق زلزالي، فإن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي".
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وأضاف المسؤول العراقي أن "أي زلزال لن يحدث بسبب احتراق النيزك، حيث أنه لا علاقة بين الزلازل واحتراق النيازك"، مؤكدا أن لا شيء يدعو للقلق.

وفي وقت سابق، أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، بأنها سجلت 18 هزة أرضية داخل العراق، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهيئة، ما أفادت به في النشرة الشهرية الخاصة بالنشاط الزلزالي في العراق، والمناطق المجاورة، لشهر أغسطس 2024.
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وأوردت النشرة أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغ 48 هزة أرضية"، مبينة أن "18 هزة أرضية داخل العراق، و21 هزة أرضية داخل إيران، بالقرب من حدودها مع العراق".
وأضافت النشرة أنه "تم تسجيل ثلاث هزات أرضية داخل تركيا وبالقرب من حدودها مع العراق، في حين سجلت هزة أرضية واحدة داخل سوريا، كما سجلت أربع هزات أرضية داخل الكويت وهزة أرضية واحدة في الخليج.
ويوم الأربعاء 28 أغسطس الماضي، سجلت محطات الرصد في العراق، هزة أرضية بقوة 3.4 درجات شمال بحيرة حمرين بمحافظة ديالى، بحسب ما ذكرته القناة الأولى العراقية.
كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 2.2 درجة ضربت قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وسجل العراق 57 هزة أرضية، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، منها 32 هزة داخل أراضيه.
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