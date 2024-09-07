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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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عالم سبوتنيك
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الإنسان والثقافة
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اليمن.. "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية
اليمن.. "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز (شرقي اليمن)، كاشفةً أنها بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T23:50+0000
2024-09-07T23:50+0000
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية نوع (إم كيو-9) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".وأضاف أن "الطائرة التي أُسقطت هي الثامنة من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة".وكشف المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية".يأتي ذلك بعد أيام من كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن تطوير القدرات العسكرية للجماعة، متوعداً بمفاجآت قادمة، مؤكداً استمرار هجمات قواته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة سفينة تجارية اسمها (بلو لاجون ون) في البحر الأحمر، مؤكدةً إصابتها بـ "عددٍ من الصواريخ المناسبة والطائرات المُسيرة". مبررةً الهجوم بـ "انتهاك" الشركة المالكة للسفينة قرار الجماعة منع مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في غزة.وتشن جماعة "أنصار الله" منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240904/الجيش-الأمريكي-تعلن-تدمير-منظومة-صواريخ-لـأنصار-الله-في-اليمن-1092372903.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي

اليمن.. "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية

23:50 GMT 07.09.2024
© Sputnikالإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله"
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز (شرقي اليمن)، كاشفةً أنها بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للطائرات الأمريكية والبريطانية، والرد عليها باستهداف التحركات العسكرية للدولتين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية نوع (إم كيو-9) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".
وأضاف أن "الطائرة التي أُسقطت هي الثامنة من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة".
وأكد العميد سريع، "استمرار القوات المسلحة في تأدية واجبها الجهادي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن".
وكشف المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية".
يأتي ذلك بعد أيام من كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن تطوير القدرات العسكرية للجماعة، متوعداً بمفاجآت قادمة، مؤكداً استمرار هجمات قواته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير منظومة صواريخ لـ"أنصار الله" في اليمن
4 سبتمبر, 00:24 GMT
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة سفينة تجارية اسمها (بلو لاجون ون) في البحر الأحمر، مؤكدةً إصابتها بـ "عددٍ من الصواريخ المناسبة والطائرات المُسيرة". مبررةً الهجوم بـ "انتهاك" الشركة المالكة للسفينة قرار الجماعة منع مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في غزة.
وتشن جماعة "أنصار الله" منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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