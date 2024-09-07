رجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
© Shams Melhemرجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
© Shams Melhem
تابعنا عبر
حصري
واكب معرض "إكسبو سوريا" الذي تستضيف العاصمة دمشق، الذكرى السبعين لانطلاق معرض دمشق الدولي، الذي انطلق للمرة الأولى في عام 1954، ليؤكدا التعويل على جذب الاستثمارات والترويج للمنتجات السورية في ظل تعافي التدريجي للبلاد من آثار الحرب، ومواجهة حصار غربي وعقوبات اقتصادية جائرة تجثم على صدر القطاعات الاقتصادية الوطنية.
واكبت "سبوتنيك" جانبا من زيارة بعض وفود رجال الأعمال العرب إلى "إكسبو" واستمزجت انطباعاتهم حول زيارتهم الأولى منذ سنوات طويلة إلى سوريا.
منصة لتطوير العمل العربي المشترك
أشار السفير البحريني لدى دمشق، وحيد مبارك سيار، في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن سوريا تشهد نهضة صناعية وتجارية تدل على بداية تعافي الصناعات والمؤسسات المختلفة.
© Shams Melhemرجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
رجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
© Shams Melhem
وبين السفير البحريني أن المعرض يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال السوريين والعرب، ويعطي دافعاً قوياً ومحفزاً للعمل على تطويرها باستمرار، معبرا عن تمنياته بأن تكون هذه المناسبة فرصة لتلاحم عمل الصناعيين والتجار وشركات الشحن بما يخدم تطوير العمل المشترك.
الحرب عجزت عن تغيير ملامح سوريا
أكد رجل الأعمال الكويتي، خالد أبو بدر، في تصريح لـ"سبوتنيك": "عندما وصلت إلى سوريا وشاهدت الفعاليات الضخمة من مهرجانات ومعارض، رأيت سوريا غير تلك التي كنت أسمع عنها خلال السنوات الأخيرة في وسائل الاعلام".
© Shams Melhemرجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
رجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
© Shams Melhem
وأضاف أبو بدر: "أشعر اليوم كأنني عدت إلى ماضي سوريا الذي نعرفه، والذي يعرفه كل العالم عن سوريا الأمان والقوة، حتى ليخيل لنا بأن شيئا لم يتغير في هذه البلاد".
© Shams Melhemرجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
رجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
© Shams Melhem
وتابع: "معرض "إكسبو" لا يهدف فقط إلى تسليط الضوء على الصناعات المحلية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز السياحة، من خلال جذب الزوار المحليين والدوليين وإظهار الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في سوريا، فهو فرصة لإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، مما يسهم في تعزيز السياحة وإعادة الحياة إلى المدن السورية".
تعزيز التبادل التجاري
بدوره، أكد رئيس بلدية العاصمة الايرانية طهران، علي رضا زاكاني، لـ"سبوتنيك" أن المعرض من شأنه أن يسهم في تعزيز علاقات التبادل التجاري والاقتصادي بين سوريا وغيرها من الدول، ولا سيما إيران، وعلى مختلف الأصعدة.
© Shams Melhemرجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
رجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
© Shams Melhem
وشدد زاكاني الذي وصل إلى العاصمة دمشق على رأس وفد من كبار مديري بلدية طهران ورجال أعمالها، على المشتركات الكثيرة بين سوريا وإيران في المجالات الثقافية والحضارية ومواجهة التحديات والعقوبات الاقتصادية.
الصناعات السورية مرغوبة في العراق
من جهته، أوضح رجل الأعمال العراقي، عبد الرحمن الصاحي، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن المعارض السورية تشهد تقدماً ملحوظاً في تسويق منتجاتها الوطنية التي بدأت تعود إلى السوق العربية والعالمية.
© Shams Melhemرجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
رجال أعمال عرب في "إكسبو 2024": سوريا القديمة عادت إلينا بقوتها وأمانها
© Shams Melhem
وأضاف الصاحي أن السلع السورية هي والأكثر طلباً في الأسواق العراقية نظرا لتناسبها مع ذائقة الشعب العراقي، منوهاً بالمشاركة العراقية السنوية في المعارض السورية التخصصية وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.