سفير إيران: بزشكيان يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة "بريكس" في قازان أكتوبر المقبل

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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
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59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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مساحة حرة
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صدى الحياة
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12:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
ع الموجة مع ايلي
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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240907/سفير-إيران-لدى-روسيا-بزشكيان-يعتزم-لقاء-بوتين-على-هامش-قمة-بريكس-في-قازان-أكتوبر-المقبل-1092500083.html
سفير إيران: بزشكيان يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة "بريكس" في قازان أكتوبر المقبل
سفير إيران: بزشكيان يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة "بريكس" في قازان أكتوبر المقبل
سبوتنيك عربي
يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في قازان عاصمة جمهورية تتارستان... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T21:54+0000
2024-09-07T21:54+0000
الرئيس الإيراني
فلاديمير بوتين
العالم
مجموعة بريكس
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن جلالي قوله، "أعتقد أنه (بزشكيان) سيشارك في قمة بريكس في قازان. نحن نستعد حاليًا لهذه الزيارة حتى تكون مفيدة وناجحة لعلاقاتنا الثنائية".وتتولى روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/ كانون الأول لهذا العام الذي بدأ بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، هم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ، التي عقدت في أغسطس/ آب 2023، تم توجيه الدعوة للانضمام إلى التجمع المجموعة، إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران ومصر وإثيوبيا والأرجنتين (رفض الرئيس الأرجنتيني الحالي الانضمام إلى المجموعة).وتنعقد قمة "بريكس" القادمة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، خلال الفترة بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
https://sarabic.ae/20240907/بوتين-موسكو-بلا-شك-واحدة-من-أفضل-المدن-الكبرى-في-العالم-1092478629.html
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الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين, العالم, مجموعة بريكس
الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين, العالم, مجموعة بريكس

سفير إيران: بزشكيان يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة "بريكس" في قازان أكتوبر المقبل

21:54 GMT 07.09.2024
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AP Photo
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يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حسبما صرح السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن جلالي قوله، "أعتقد أنه (بزشكيان) سيشارك في قمة بريكس في قازان. نحن نستعد حاليًا لهذه الزيارة حتى تكون مفيدة وناجحة لعلاقاتنا الثنائية".

وأضاف، "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين ومع الجالية الإيرانية، وإلقاء كلمة في القمة".

وتتولى روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/ كانون الأول لهذا العام الذي بدأ بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، هم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ، التي عقدت في أغسطس/ آب 2023، تم توجيه الدعوة للانضمام إلى التجمع المجموعة، إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران ومصر وإثيوبيا والأرجنتين (رفض الرئيس الأرجنتيني الحالي الانضمام إلى المجموعة).
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنأ سكان موسكو بمناسبة يوم المدينة بالذكرى 877 لموسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
بوتين: موسكو بلا شك واحدة من أفضل المدن الكبرى في العالم
10:51 GMT
وتنعقد قمة "بريكس" القادمة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، خلال الفترة بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
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