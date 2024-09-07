https://sarabic.ae/20240907/سفير-إيران-لدى-روسيا-بزشكيان-يعتزم-لقاء-بوتين-على-هامش-قمة-بريكس-في-قازان-أكتوبر-المقبل-1092500083.html
سفير إيران: بزشكيان يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة "بريكس" في قازان أكتوبر المقبل
سفير إيران: بزشكيان يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة "بريكس" في قازان أكتوبر المقبل
سبوتنيك عربي
يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في قازان عاصمة جمهورية تتارستان... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T21:54+0000
2024-09-07T21:54+0000
2024-09-07T21:54+0000
الرئيس الإيراني
فلاديمير بوتين
العالم
مجموعة بريكس
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن جلالي قوله، "أعتقد أنه (بزشكيان) سيشارك في قمة بريكس في قازان. نحن نستعد حاليًا لهذه الزيارة حتى تكون مفيدة وناجحة لعلاقاتنا الثنائية".وتتولى روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/ كانون الأول لهذا العام الذي بدأ بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، هم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ، التي عقدت في أغسطس/ آب 2023، تم توجيه الدعوة للانضمام إلى التجمع المجموعة، إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران ومصر وإثيوبيا والأرجنتين (رفض الرئيس الأرجنتيني الحالي الانضمام إلى المجموعة).وتنعقد قمة "بريكس" القادمة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، خلال الفترة بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
https://sarabic.ae/20240907/بوتين-موسكو-بلا-شك-واحدة-من-أفضل-المدن-الكبرى-في-العالم-1092478629.html
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الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين, العالم, مجموعة بريكس
الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين, العالم, مجموعة بريكس
سفير إيران: بزشكيان يعتزم لقاء بوتين على هامش قمة "بريكس" في قازان أكتوبر المقبل
يعتزم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حسبما صرح السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن جلالي قوله، "أعتقد أنه (بزشكيان) سيشارك في قمة بريكس في قازان. نحن نستعد حاليًا لهذه الزيارة حتى تكون مفيدة وناجحة لعلاقاتنا الثنائية".
وأضاف، "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين ومع الجالية الإيرانية، وإلقاء كلمة في القمة".
وتتولى روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/ كانون الأول لهذا العام الذي بدأ بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، هم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ، التي عقدت في أغسطس/ آب 2023، تم توجيه الدعوة للانضمام إلى التجمع المجموعة، إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران ومصر وإثيوبيا والأرجنتين (رفض الرئيس الأرجنتيني الحالي الانضمام إلى المجموعة).
وتنعقد قمة "بريكس" القادمة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، خلال الفترة بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2024.