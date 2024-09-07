https://sarabic.ae/20240907/بوتين-موسكو-بلا-شك-واحدة-من-أفضل-المدن-الكبرى-في-العالم-1092478629.html
بوتين: موسكو بلا شك واحدة من أفضل المدن الكبرى في العالم
بوتين: موسكو بلا شك واحدة من أفضل المدن الكبرى في العالم
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سكان روسيا الاتحادية بمناسبة "يوم موسكو"، مشيراً إلى الأهمية الخاصة لعاصمة البلاد. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T10:51+0000
2024-09-07T10:51+0000
2024-09-07T10:51+0000
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وقال بوتين في تهنئته بـ"يوم موسكو": "كما هو الحال دائمًا، في بداية الخريف، نحتفل بعطلة رائعة - يوم موسكو، أهنئ سكان موسكو، وبالطبع جميع مواطني بلدنا الكبير الشاسع، على هذا الحدث، لأن كل واحد منا، بغض النظر عن مكان وجودنا. ولد ونشأ، وله علاقة خاصة بعاصمة وطننا الأم، وكانت موسكو ذات القبة الذهبية والمهيبة، ولا تزال قلب روسيا".وأضاف: "(موسكو) مدينة أبطال ومدينة كادحة، وهي مركز رمز القيمة لشعبنا المتعدد الجنسيات، ورمز ومعقل موثوق به لدولتنا".وأوضح بوتين أنه "لطالما شعر سكان موسكو، وخاصة في أصعب مراحل التاريخ، بمسؤوليتهم تجاه وطنهم، وقاموا بأعمال ومآثر عسكرية وحافظوا على القيم الثقافية الفريدة وأظهروا أمثلة على الشجاعة والصمود وحب الوطن".وقال: "أود أيضًا أن أخاطب موظفي المؤسسات الصناعية في العاصمة. لقد ضاعفتم خلال فترة قصيرة من الزمن إنتاج المنتجات لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة وبشكل عام لتعزيز السيادة الأمنية والتكنولوجية للبلاد".ووفقا له فإن موسكو استقبلت 24.5 مليون سائح من مختلف أنحاء روسيا والعالم خلال العام الماضيوتقام الفعاليات الاحتفالية في وسط المدينة والحدائق والمراكز الثقافية وأماكن المنطقة.بوتين يؤكد على دور النقابات العمالية في تعزيز التعاون بين دول "بريكس"باحث سياسي: خطاب بوتين كشف زيف الرواية الأميركية التي تحاول تخويف الناس من روسيا
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روسيا, العالم
بوتين: موسكو بلا شك واحدة من أفضل المدن الكبرى في العالم
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سكان روسيا الاتحادية بمناسبة "يوم موسكو"، مشيراً إلى الأهمية الخاصة لعاصمة البلاد.
وقال بوتين في تهنئته بـ"يوم موسكو": "كما هو الحال دائمًا، في بداية الخريف، نحتفل بعطلة رائعة - يوم موسكو، أهنئ سكان موسكو، وبالطبع جميع مواطني بلدنا الكبير الشاسع، على هذا الحدث، لأن كل واحد منا، بغض النظر عن مكان وجودنا. ولد ونشأ، وله علاقة خاصة بعاصمة وطننا الأم، وكانت موسكو ذات القبة الذهبية والمهيبة، ولا تزال قلب روسيا".
وأوضح أنه "إلى جانب البنية التحتية الحديثة للمواصلات، تشتهر المدينة بشوارعها النظيفة والمعتنى بها جيدًا وحدائقها ذات المناظر الطبيعية. وبالطبع، نادرًا ما أتمكن من النظر إلى كل هذا الجمال، ولكنني أسمح لنفسي أحيانًا بالقيام بذلك".
وأضاف: "(موسكو) مدينة أبطال ومدينة كادحة، وهي مركز رمز القيمة لشعبنا المتعدد الجنسيات، ورمز ومعقل موثوق به لدولتنا".
وتابع: "اليوم، إلى جانب سكان جميع المناطق الروسية، يقاتل الآلاف من سكان موسكو في طليعة العملية العسكرية الخاصة، وتدعم العاصمة دونيتسك ولوغانسك ومناطقنا الحدودية".
وأوضح بوتين أنه "لطالما شعر سكان موسكو، وخاصة في أصعب مراحل التاريخ، بمسؤوليتهم تجاه وطنهم، وقاموا بأعمال ومآثر عسكرية وحافظوا على القيم الثقافية الفريدة وأظهروا أمثلة على الشجاعة والصمود وحب الوطن".
وأشار إلى أن "موسكو هي بلا شك واحدة من أفضل المدن الكبرى في العالم. يمكننا أن نقول ذلك بثقة (موسكو هي الأفضل) سواء من حيث نوعية الحياة أو من حيث فرص تحقيق الذات للسكان. وهنا يندمج الإنتاج المبتكر والمراكز العلمية والتعليمية بشكل متناغم مع المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية ومزاراتنا التاريخية الروحية".
وقال: "أود أيضًا أن أخاطب موظفي المؤسسات الصناعية في العاصمة. لقد ضاعفتم خلال فترة قصيرة من الزمن إنتاج المنتجات لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة وبشكل عام لتعزيز السيادة الأمنية والتكنولوجية للبلاد".
ووفقا له فإن موسكو استقبلت 24.5 مليون سائح من مختلف أنحاء روسيا والعالم خلال العام الماضي
وفي عام 2024، تحتفل موسكو بعيد ميلادها الـ877 يومي 7 و8 سبتمبر. يتم الاحتفال بيوم المدينة تقليديًا في يوم السبت الأول أو الثاني من شهر سبتمبر.
وتقام الفعاليات الاحتفالية في وسط المدينة والحدائق والمراكز الثقافية وأماكن المنطقة.