https://sarabic.ae/20240907/بوتين-أنشطة-نقابات-بريكس-تكتسب-نطاقا-جديدا-1092476126.html
بوتين يؤكد على دور النقابات العمالية في تعزيز التعاون بين دول "بريكس"
بوتين يؤكد على دور النقابات العمالية في تعزيز التعاون بين دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في منتدى نقابات "بريكس" الثالث عشر، مشيراً إلى أن المبادرات تساعد في تعزيز مكانة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T09:17+0000
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وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "أرحب بكم بمناسبة افتتاح منتدى النقابات العمالية الثالث عشر لدول البريكس. التفاعل بين النقابات العمالية الوطنية هو عنصر أساسي في شراكة البريكس. لقد تمتع منتداكم بمكانة دولية عالية لسنوات عديدة ويلعب دوراً هاماً في الحركة النقابية العالمية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن أهداف المنتدى تتوافق في كثير من النواحي مع جدول أعمال الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس".وأضاف: "سيكون عليكم خلال المنتدى تبادل الخبرات المتراكمة والتطورات التنظيمية والقانونية ومناقشة مشاكل الساعة التي تواجهها الحركة النقابية في العالم الحديث وتحديد سبل تحسين الوضع في سوق العمل الدولية".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن هذا الحدث يشارك فيه أكثر من خمسين شخصًا، ويتضمن البرنامج عدة اجتماعات حيث ستقدم كل دولة تقاريرها الوطنية التي سيقدم فيها أعضاء البريكس خبراتهم ومبادراتهم لتوحيد النقابات العمالية.بوتين: علاقات "بريكس" تتطور بنجاح كبير و30 دولة ترغب بالتعاون أو الانضمام وتين يكشف تفاصيل مبادلة "الصحفي" الأمريكي غيرشيكوفيتش ودور السعودية في ذلك... فيديو بوتين يلتقي بنائب رئيس وزراء صربيا على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع
https://sarabic.ae/20240905/كلمة-الرئيس-بوتين-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-في-فلاديفوستوك-الروسية-1092409915.html
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روسيا, مجموعة بريكس, العالم
روسيا, مجموعة بريكس, العالم
بوتين يؤكد على دور النقابات العمالية في تعزيز التعاون بين دول "بريكس"
09:17 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 09:28 GMT 07.09.2024)
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في منتدى نقابات "بريكس" الثالث عشر، مشيراً إلى أن المبادرات تساعد في تعزيز مكانة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي.
وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "أرحب بكم بمناسبة افتتاح منتدى النقابات العمالية الثالث عشر لدول البريكس. التفاعل بين النقابات العمالية الوطنية هو عنصر أساسي في شراكة البريكس. لقد تمتع منتداكم بمكانة دولية عالية لسنوات عديدة ويلعب دوراً هاماً في الحركة النقابية العالمية".
وأضاف: "نظراً للتوسع الأخير في مجموعة بريكس من خلال انضمام مجموعة من البلدان ذات الاقتصادات النامية بشكل ديناميكي، فإن أنشطتكم تأخذ نطاقاً جديداً.... وأنا على ثقة من أنكم ستجرون مناقشات هادفة وبناءة، وأن مقترحاتكم ومبادراتكم ستنفذ عملياً وستسهم في تعزيز مواقع دول بريكس في الاقتصاد العالمي".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن أهداف المنتدى تتوافق في كثير من النواحي مع جدول أعمال الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس".
وجاء في البيان: "من الواضح أن المهام الطموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي تواجهها جميع دول بريكس لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا من خلال الحل المنهجي لقضايا التوظيف، وحماية الحقوق والمصالح، وتحقيق الإمكانات الإبداعية وتحسين المهارات المهنية للمواطنين".
وأضاف: "سيكون عليكم خلال المنتدى تبادل الخبرات المتراكمة والتطورات التنظيمية والقانونية ومناقشة مشاكل الساعة التي تواجهها الحركة النقابية في العالم الحديث وتحديد سبل تحسين الوضع في سوق العمل الدولية".
وشكر بوتين جميع منظمي المنتدى وتمنى للمشاركين فيه عملاً ناجحاً ومثمراً.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن هذا الحدث يشارك فيه أكثر من خمسين شخصًا، ويتضمن البرنامج عدة اجتماعات حيث ستقدم كل دولة تقاريرها الوطنية التي سيقدم فيها أعضاء البريكس خبراتهم ومبادراتهم لتوحيد النقابات العمالية.