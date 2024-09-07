https://sarabic.ae/20240907/بوتين-أنشطة-نقابات-بريكس-تكتسب-نطاقا-جديدا-1092476126.html

بوتين يؤكد على دور النقابات العمالية في تعزيز التعاون بين دول "بريكس"

بوتين يؤكد على دور النقابات العمالية في تعزيز التعاون بين دول "بريكس"

سبوتنيك عربي

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في منتدى نقابات "بريكس" الثالث عشر، مشيراً إلى أن المبادرات تساعد في تعزيز مكانة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T09:17+0000

2024-09-07T09:17+0000

2024-09-07T09:28+0000

روسيا

مجموعة بريكس

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/13/1087148889_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_617cad501ced60f4e0d3f07b4e6a0bcb.jpg

وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "أرحب بكم بمناسبة افتتاح منتدى النقابات العمالية الثالث عشر لدول البريكس. التفاعل بين النقابات العمالية الوطنية هو عنصر أساسي في شراكة البريكس. لقد تمتع منتداكم بمكانة دولية عالية لسنوات عديدة ويلعب دوراً هاماً في الحركة النقابية العالمية".وأشار الرئيس الروسي إلى أن أهداف المنتدى تتوافق في كثير من النواحي مع جدول أعمال الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس".وأضاف: "سيكون عليكم خلال المنتدى تبادل الخبرات المتراكمة والتطورات التنظيمية والقانونية ومناقشة مشاكل الساعة التي تواجهها الحركة النقابية في العالم الحديث وتحديد سبل تحسين الوضع في سوق العمل الدولية".وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن هذا الحدث يشارك فيه أكثر من خمسين شخصًا، ويتضمن البرنامج عدة اجتماعات حيث ستقدم كل دولة تقاريرها الوطنية التي سيقدم فيها أعضاء البريكس خبراتهم ومبادراتهم لتوحيد النقابات العمالية.بوتين: علاقات "بريكس" تتطور بنجاح كبير و30 دولة ترغب بالتعاون أو الانضمام وتين يكشف تفاصيل مبادلة "الصحفي" الأمريكي غيرشيكوفيتش ودور السعودية في ذلك... فيديو بوتين يلتقي بنائب رئيس وزراء صربيا على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع

https://sarabic.ae/20240905/كلمة-الرئيس-بوتين-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-في-فلاديفوستوك-الروسية-1092409915.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مجموعة بريكس, العالم