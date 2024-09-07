https://sarabic.ae/20240907/سوريا-احتجاز-واشنطن-لطائرة-الرئيس-الفنزويلي-قرصنة-دولية-1092478303.html

سوريا: احتجاز واشنطن لطائرة الرئيس الفنزويلي "قرصنة دولية"

سوريا: احتجاز واشنطن لطائرة الرئيس الفنزويلي "قرصنة دولية"

سبوتنيك عربي

دانت سوريا، اليوم السبت، احتجاز أمريكا قبل أيام طائرة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في جمهورية الدومينيكان، ونقلها إلى ولاية فلوريدا الأمريكية. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T10:41+0000

2024-09-07T10:41+0000

2024-09-07T10:41+0000

اضطرابات أمنية في فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

نيكولاس مادورو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/39/1013313978_0:0:3294:1853_1920x0_80_0_0_5f888b04fa7a4f5bc5af4dde22859ea8.jpg

وتابعت في بيان لها: "سوريا تؤكد أن هذا السلوك الأمريكي هو عملية قرصنة دولية، ويشكل انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة الدول"، وفقا لوكالة أنباء "سانا" السورية.ووصفت الحكومة الفنزويلية، يوم الثلاثاء الماضي، مصادرة الطائرة الرئاسية الفنزويلية في جمهورية الدومينيكان ونقلها إلى ميامي، ذلك بأنه "قرصنة" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.وقال وزير الاتصالات والثقافة والسياحة الفنزويلي، فريدي نانيز، في بيان على "تلغرام": "تعلن جمهورية فنزويلا البوليفارية للمجتمع الدولي أن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت مرة أخرى عملاً إجراميًا لا يمكن وصفه بأي شيء آخر غير القرصنة، بمصادرتها بشكل غير قانوني طائرة يستخدمها رئيس الجمهورية".وأضاف الوزير: "الولايات المتحدة تبرر أفعالها بما تسميه التدابير القسرية التي تفرضها بشكل أحادي وغير قانوني في جميع أنحاء العالم. وهذا يدل على أنه لا توجد دولة أو حكومة دستورية محصنة من الخطوات غير القانونية التي تتحايل على القانون الدولي".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين الماضي، أن السلطات الأمريكية استولت على طائرة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ونقلتها إلى فلوريدا، مؤكدة أن عملية الاستحواذ تمت لمحاولة الالتفاف على العقوبات.وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان: "لقد أثبتت الولايات المتحدة بالفعل أنها تستخدم قوتها الاقتصادية والعسكرية لترهيب دول مثل جمهورية الدومينيكان والضغط عليها لتصبح متواطئة في أعمال إجرامية. وهذا مثال على ما يسمى "النظام القائم على القواعد" الذي يتجاهل القانون الدولي، ويسعى إلى ترسيخ حق الأقوياء في خلق وفرض قواعد تناسب مصالحه دون عقاب".واحتفظت الجمهورية البوليفارية بالحق في اتخاذ أي إجراء قانوني للتعويض عن الأضرار، مشيرة إلى أن هذا لم يكن عملاً عدوانيًا معزولا، بل تصعيدًا عامًا للإجراءات ضد الحكومة المعاد انتخابها.

https://sarabic.ae/20240904/بعد-مصادرة-طائرة-الرئيس-الفنزويلي-باحث-في-العلاقات-الدولية-أمريكا-تمارس-وقاحة-سياسية-1092380364.html

https://sarabic.ae/20240802/بلينكن-أمريكا-تعترف-بفوز-مرشح-المعارضة-إدموندو-غونزاليس-بالانتخابات-الرئاسية-في-فنزويلا-1091367230.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اضطرابات أمنية في فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, نيكولاس مادورو