https://sarabic.ae/20240907/ضابط-أمريكي-متقاعد-زيلينسكي-يعد-العدة-للهروب-إلى-فلوريدا-بعد-هزيمة-قواته-على-الجبهة-1092484598.html
ضابط أمريكي متقاعد: زيلينسكي يعد العدة للهروب إلى فلوريدا بعد هزيمة قواته على الجبهة
ضابط أمريكي متقاعد: زيلينسكي يعد العدة للهروب إلى فلوريدا بعد هزيمة قواته على الجبهة
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، توني شافير، بأن فلاديمير زيلينسكي يحاول الهروب إلى الولايات المتحدة بعد هزيمة القوات الأوكرانية على الجبهة. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T13:05+0000
2024-09-07T13:05+0000
2024-09-07T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أن زيلينسكي سيتطلع إلى الانتقال إلى أحد منازله في فلوريدا، ربما بحلول ديسمبر/كانون الأول، عندما تصبح الأمور سيئة على أي حال".وأضاف شافير أنه إذا لم يعد الطرفان في هذه المرحلة إلى الدبلوماسية، فإن الوضع بالنسبة لأوكرانيا قد يتفاقم.وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار، وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار، وتنصيب رئيس الدولة المنتخب حديثاً في مايو/أيار، حيث تم إلغاء التصويت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وذكر زيلينسكي أن الوقت غير مناسب حاليا للانتخابات، ودعا إلى التوقف عن إثارة هذه القضية.
https://sarabic.ae/20240907/القوات-الروسية-تحيد-نحو-280-عسكريا-في-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1092480417.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي متقاعد: زيلينسكي يعد العدة للهروب إلى فلوريدا بعد هزيمة قواته على الجبهة
أفاد ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، توني شافير، بأن فلاديمير زيلينسكي يحاول الهروب إلى الولايات المتحدة بعد هزيمة القوات الأوكرانية على الجبهة.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أن زيلينسكي سيتطلع إلى الانتقال إلى أحد منازله في فلوريدا، ربما بحلول ديسمبر/كانون الأول، عندما تصبح الأمور سيئة على أي حال".
وأوضح شافير أنه من غير المرجح أن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الاحتفاظ بالأراضي في دونباس، وقد تفقد السيطرة عليها في الخريف.
وأضاف شافير أنه إذا لم يعد الطرفان في هذه المرحلة إلى الدبلوماسية، فإن الوضع بالنسبة لأوكرانيا قد يتفاقم.
وقال: "يمكنك رؤية الروس يأتون ويستولون ليس فقط على دونباس، بل ربما يدخلون أوديسا".
وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار، وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار، وتنصيب رئيس الدولة المنتخب حديثاً في مايو/أيار، حيث تم إلغاء التصويت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وذكر زيلينسكي أن الوقت غير مناسب حاليا للانتخابات، ودعا إلى التوقف عن إثارة هذه القضية.