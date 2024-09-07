https://sarabic.ae/20240907/ضابط-أمريكي-متقاعد-زيلينسكي-يعد-العدة-للهروب-إلى-فلوريدا-بعد-هزيمة-قواته-على-الجبهة-1092484598.html

ضابط أمريكي متقاعد: زيلينسكي يعد العدة للهروب إلى فلوريدا بعد هزيمة قواته على الجبهة

ضابط أمريكي متقاعد: زيلينسكي يعد العدة للهروب إلى فلوريدا بعد هزيمة قواته على الجبهة

سبوتنيك عربي

أفاد ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، توني شافير، بأن فلاديمير زيلينسكي يحاول الهروب إلى الولايات المتحدة بعد هزيمة القوات الأوكرانية على الجبهة. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T13:05+0000

2024-09-07T13:05+0000

2024-09-07T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أن زيلينسكي سيتطلع إلى الانتقال إلى أحد منازله في فلوريدا، ربما بحلول ديسمبر/كانون الأول، عندما تصبح الأمور سيئة على أي حال".وأضاف شافير أنه إذا لم يعد الطرفان في هذه المرحلة إلى الدبلوماسية، فإن الوضع بالنسبة لأوكرانيا قد يتفاقم.وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/أيار، وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار، وتنصيب رئيس الدولة المنتخب حديثاً في مايو/أيار، حيث تم إلغاء التصويت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وذكر زيلينسكي أن الوقت غير مناسب حاليا للانتخابات، ودعا إلى التوقف عن إثارة هذه القضية.

https://sarabic.ae/20240907/القوات-الروسية-تحيد-نحو-280-عسكريا-في-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1092480417.html

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