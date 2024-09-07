https://sarabic.ae/20240907/عطسة-قوية-تحدث-إصابة-في-الظهر-والضلوع-للاعب-نادي-إنجليزي-1092473601.html
"عطسة قوية" تحدث إصابة في الظهر والضلوع للاعب نادي إنجليزي
"عطسة قوية" تحدث إصابة في الظهر والضلوع للاعب نادي إنجليزي
سبوتنيك عربي
تسببت عطسة قوية في إصابة غير متوقعة لمهاجم نادي بولتون واندررز الإنكليزي، فيكتور أديبوييو، بلغت إلى حد التسبب في إمكانية غيابه عن الملعب لفترة طويلة. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T08:16+0000
2024-09-07T08:16+0000
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وأفادت وسائل إعلام بريطانية إن العطسة تسبب في إصابة قوية في ظهر وضلوع اللاعب أديبوييو، والذي كان من المقرر أن يشارك في مباراة دور المجموعات لكأس بريستول ستريت موتورز في بارو، لكنه اضطر إلى الانسحاب بسبب شعوره بآلام في ظهره وقفصه الصدري.في السياق ذاته، أوضح مدرب الفريق، إيان إيفات، أن الألم الذي أصاب اللاعب ناجم عن "عطسة قوية، على ما يبدو"، وذلك في وقت يحتاج فيه إيفات لعدد من لاعبي النادي غابوا بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم خلال عطلة "الفيفا".ولفت إيفات إلى أن أديبوييو، البالغ من العمر 26 عاما، "شعر بعد مباراة فريقه ضد تشارلتون بشق بسيط بين ضلوعه، ونأمل بأن يكون مجرد غضروف أو مشكلة عضلية، لكن إلى أن نلقي نظرة جيدة على الفحص فلن نعرف ذلك".يذكر أن نادي بولتون الإنجليزي يحتل المركز الثامن عشر بدوري الدرجة الأولى، برصيد 4 نقاط من أول 4 مباريات خاضها في الموسم الحالي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, الأخبار
أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, الأخبار
"عطسة قوية" تحدث إصابة في الظهر والضلوع للاعب نادي إنجليزي
تسببت عطسة قوية في إصابة غير متوقعة لمهاجم نادي بولتون واندررز الإنكليزي، فيكتور أديبوييو، بلغت إلى حد التسبب في إمكانية غيابه عن الملعب لفترة طويلة.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية إن العطسة تسبب في إصابة قوية في ظهر وضلوع اللاعب أديبوييو، والذي كان من المقرر أن يشارك في مباراة دور المجموعات لكأس بريستول ستريت موتورز في بارو، لكنه اضطر إلى الانسحاب بسبب شعوره بآلام في ظهره وقفصه الصدري
.
في السياق ذاته، أوضح مدرب الفريق، إيان إيفات، أن الألم الذي أصاب اللاعب ناجم عن "عطسة قوية، على ما يبدو"، وذلك في وقت يحتاج فيه إيفات لعدد من لاعبي النادي غابوا بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم خلال عطلة "الفيفا".
ولفت إيفات إلى أن أديبوييو، البالغ من العمر 26 عاما، "شعر بعد مباراة فريقه ضد تشارلتون بشق بسيط بين ضلوعه، ونأمل بأن يكون مجرد غضروف أو مشكلة عضلية، لكن إلى أن نلقي نظرة جيدة على الفحص فلن نعرف ذلك".
يذكر أن نادي بولتون الإنجليزي يحتل المركز الثامن عشر بدوري الدرجة الأولى، برصيد 4 نقاط من أول 4 مباريات خاضها في الموسم الحالي.