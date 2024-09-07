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الجيش الروسي يحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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قائد الحرس الثوري الإيراني: ضربنا 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط
قائد الحرس الثوري الإيراني: ضربنا 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط
سبوتنيك عربي
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، عن ضرب 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T09:12+0000
2024-09-07T09:12+0000
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وأضاف خلال زيارته مقر "خاتم الأنبياء" للإعمار: "لقد هاجمت إسرائيل 14 سفينة لنا في البحر الأحمر والبحر المتوسط ​​كي لا نتمكن من تصدير نفطنا، لقد فعل الكيان الصهيوني ذلك بشكل غامض ومبهم للغاية، ونحن ضربنا 12 من سفنه"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "سيطرنا من الخارج على ظاهرة التكفير، ولو انتشر الإرهاب لكانت نقطة مركزيته إيران، كما تمكنا من إغلاق جميع الطرق التي فتحها العدو، وأصبحت اليوم خطوط الشحن الأكثر أمانا، وعادت السفن التي يرفع عليها العلم الإيراني".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240824/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-بشأن-الانتقام-من-إسرائيل-ستسمعون-أخبارا-جيدة-قريبا-1092073026.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم

قائد الحرس الثوري الإيراني: ضربنا 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط

09:12 GMT 07.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemiقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، عن ضرب 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط.
وأضاف خلال زيارته مقر "خاتم الأنبياء" للإعمار: "لقد هاجمت إسرائيل 14 سفينة لنا في البحر الأحمر والبحر المتوسط ​​كي لا نتمكن من تصدير نفطنا، لقد فعل الكيان الصهيوني ذلك بشكل غامض ومبهم للغاية، ونحن ضربنا 12 من سفنه"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأردف سلامي: "وعندما ضربنا السفينة الخامسة الإسرائيلية، رفعوا أيديهم وقالوا سنوقف معركة السفن".
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن "الانتقام من إسرائيل": ستسمعون أخبارا جيدة قريبا
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وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "سيطرنا من الخارج على ظاهرة التكفير، ولو انتشر الإرهاب لكانت نقطة مركزيته إيران، كما تمكنا من إغلاق جميع الطرق التي فتحها العدو، وأصبحت اليوم خطوط الشحن الأكثر أمانا، وعادت السفن التي يرفع عليها العلم الإيراني".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
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