https://sarabic.ae/20240907/مدير-المخابرات-الأمريكية-حماس-فكرة-وحركة-من-الصعب-القضاء-عليها-1092500466.html
مدير المخابرات الأمريكية: حماس فكرة وحركة من الصعب القضاء عليها
مدير المخابرات الأمريكية: حماس فكرة وحركة من الصعب القضاء عليها
سبوتنيك عربي
قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، يوم السبت، إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تمثل فكرة وحركة من الصعب القضاء عليها. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T23:00+0000
2024-09-07T23:00+0000
2024-09-07T23:44+0000
طوفان الأقصى
وكالة الاستخبارات الأمريكية
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
العالم
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وأضاف بيرنز في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية،جاءت تصريحات مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية في معرض حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة، حيث تعد الولايات المتحدة بمساعدة مصرية وقطرية اقترحا جديدا لتعرضه على حماس وإسرائيل، وفقا لمصادر للصحيفة الإسرائيلية.وقال بيرنز إن 90% من النص المطلوب للمرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي قدمها الرئيس جو بايدن لأول مرة قد اكتمل، ولكن من الصعب جدًا الانتهاء من النسبة المتبقية البالغة 10٪.وأضاف، أن الولايات المتحدة تخطط لطرح اقتراح جديدة هذا الأسبوع في محاولة لسد تلك الثغرات. مطالبا بمزيد من الضغط على حماس للقبول بالاتفاق.وشدد بيرنز "يتعين علينا جميعا أن نتذكر أنه على الرغم من كل هذا العمل الذي يتعين القيام به، فإن هذه في نهاية المطاف مسألة إرادة سياسية"، ودعا القادة الإسرائيليين وحماس "إلى اتخاذ بعض الخيارات الصعبة والتنازلات الصعبة".
https://sarabic.ae/20240907/نصف-مليون-إسرائيلي-يتظاهرون-في-تل-أبيب-من-أجل-إعادة-الرهائن-فيديو-1092500215.html
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طوفان الأقصى, وكالة الاستخبارات الأمريكية, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم
طوفان الأقصى, وكالة الاستخبارات الأمريكية, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم
مدير المخابرات الأمريكية: حماس فكرة وحركة من الصعب القضاء عليها
23:00 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 23:44 GMT 07.09.2024)
قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، يوم السبت، إن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تمثل فكرة وحركة من الصعب القضاء عليها.
وأضاف بيرنز في تصريحات نقلتها صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية،
جاءت تصريحات مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية في معرض حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة، حيث تعد الولايات المتحدة بمساعدة مصرية وقطرية اقترحا جديدا لتعرضه على حماس وإسرائيل، وفقا لمصادر للصحيفة الإسرائيلية.
وقال بيرنز إن 90% من النص المطلوب للمرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي قدمها الرئيس جو بايدن لأول مرة قد اكتمل، ولكن من الصعب جدًا الانتهاء من النسبة المتبقية البالغة 10٪.
وأضاف، أن الولايات المتحدة تخطط لطرح اقتراح جديدة هذا الأسبوع في محاولة لسد تلك الثغرات. مطالبا بمزيد من الضغط على حماس للقبول بالاتفاق.
وشدد بيرنز "يتعين علينا جميعا أن نتذكر أنه على الرغم من كل هذا العمل الذي يتعين القيام به، فإن هذه في نهاية المطاف مسألة إرادة سياسية"، ودعا القادة الإسرائيليين وحماس "إلى اتخاذ بعض الخيارات الصعبة والتنازلات الصعبة".