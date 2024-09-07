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https://sarabic.ae/20240907/مشادة-بين-أحمد-حجازي-وحسام-حسن-تثير-جدلا-في-مصر-فيديو-1092468857.html
مشادة بين أحمد حجازي وحسام حسن تثير جدلا في مصر.. فيديو
مشادة بين أحمد حجازي وحسام حسن تثير جدلا في مصر.. فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت كاميرات مباراة منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي، مشادة كلامية حدثت بين مدافع الفراعنة أحمد حجازي والمدير الفني الوطني حسام حسن. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T01:20+0000
2024-09-07T01:29+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
أحمد حجازي
أحمد حجازي
أخبار أحمد حجازي
حسام حسن
مصر
منوعات
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انتهت مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025 يوم الجمعة، بنتيجة (3-0) لصالح المنتخب المصري.مشادة بين حجازي وحسام حسنبدأت المشادة عندما طلب المدير الفني لمنتخب مصر من حجازي القيام بعمليات الإحماء بعدما اشتكى المدافع رامي ربيعة، من إصابة في العضلة الخلفية أجبرته على عدم استكمال المباراة.كان الغضب يبدو على حجازي منذ بداية المباراة التي لم يشارك فيها أساسيا، حيث اعتمد المدير الفني حسام حسن علي حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، والإبقاء عليه بديلا.وأظهرت الكاميرات مشادة كلامية بين مدافع منتخب مصر أحمد حجازي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال المباراة رفض خلالها حجازي النزول بديلا في المباراة، وفقا لموقع "مصراوي".بعدها اضطر المدير الفني لمنتخب مصر، للدفع باللاعب أحمد رمضان "بيكهام" بدلا من حجازي الذي رفض النزول.حسام حسن يعلق على الواقعةكشف المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة لماذا لم يُشرك حجازي أساسيا قائلا، "لدي الثقة في حجازي، لكن تحضير الهجمة من الخلف يتطلب تواجد حمدي فتحي، الذي لعب في هذا المركز من قبل ويستطيع التحضير بشكل جيد من الخلف ولديه السرعات وكذلك الأمر لرامي ربيعة".وأضاف، "أحمد حجازي هو القائد الأول لمنتخب مصر بجانب محمد صلاح، لكن أي لاعب يحزن لعدم مشاركته، لا أريد التوقف عند هذا الأمر، في كل مكان في العالم يحدث هذا بدون تجاوز، حجازي كان يتمنى اللعب، شعرت بأنه غير مستعد نفسيا للمشاركة ويؤدي بطريقة غير جيدة وغير مفيدة له وللفريق"، وفقا لموقع "في الجول". مطالبات بعدم استدعاء حجازي مرة أخرى للمنتخبانقسم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشادة التي حدثت بين حجازي وحسام حسن، فالبعض يرى أنه لا يتم استدعاء حجازي مرة أخرى للمنتخب.بينما يرى فريق آخر، أن حجازي أخطأ ولكن يجب احتواء الأمر من أجل مصلحة المنتخب.
https://sarabic.ae/20240905/مفاجأة-محمد-صلاح-فرانس-فوتبول-تعلن-المرشحين-لجائزة-الكرة-الذهبية-1092430934.html
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رياضة, منتخب مصر الوطني, أحمد حجازي, أحمد حجازي, أخبار أحمد حجازي, حسام حسن, مصر, منوعات, تقارير منوعات
رياضة, منتخب مصر الوطني, أحمد حجازي, أحمد حجازي, أخبار أحمد حجازي, حسام حسن, مصر, منوعات, تقارير منوعات

مشادة بين أحمد حجازي وحسام حسن تثير جدلا في مصر.. فيديو

01:20 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 01:29 GMT 07.09.2024)
© AP Photo / Matilde Campodonico حسام حسن مدرب المصري
حسام حسن مدرب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Matilde Campodonico
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أظهرت كاميرات مباراة منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي، مشادة كلامية حدثت بين مدافع الفراعنة أحمد حجازي والمدير الفني الوطني حسام حسن.
انتهت مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025 يوم الجمعة، بنتيجة (3-0) لصالح المنتخب المصري.

مشادة بين حجازي وحسام حسن

بدأت المشادة عندما طلب المدير الفني لمنتخب مصر من حجازي القيام بعمليات الإحماء بعدما اشتكى المدافع رامي ربيعة، من إصابة في العضلة الخلفية أجبرته على عدم استكمال المباراة.
كان الغضب يبدو على حجازي منذ بداية المباراة التي لم يشارك فيها أساسيا، حيث اعتمد المدير الفني حسام حسن علي حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، والإبقاء عليه بديلا.
وأظهرت الكاميرات مشادة كلامية بين مدافع منتخب مصر أحمد حجازي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال المباراة رفض خلالها حجازي النزول بديلا في المباراة، وفقا لموقع "مصراوي".
بعدها اضطر المدير الفني لمنتخب مصر، للدفع باللاعب أحمد رمضان "بيكهام" بدلا من حجازي الذي رفض النزول.

حسام حسن يعلق على الواقعة

كشف المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة لماذا لم يُشرك حجازي أساسيا قائلا، "لدي الثقة في حجازي، لكن تحضير الهجمة من الخلف يتطلب تواجد حمدي فتحي، الذي لعب في هذا المركز من قبل ويستطيع التحضير بشكل جيد من الخلف ولديه السرعات وكذلك الأمر لرامي ربيعة".
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وأضاف، "أحمد حجازي هو القائد الأول لمنتخب مصر بجانب محمد صلاح، لكن أي لاعب يحزن لعدم مشاركته، لا أريد التوقف عند هذا الأمر، في كل مكان في العالم يحدث هذا بدون تجاوز، حجازي كان يتمنى اللعب، شعرت بأنه غير مستعد نفسيا للمشاركة ويؤدي بطريقة غير جيدة وغير مفيدة له وللفريق"، وفقا لموقع "في الجول".

مطالبات بعدم استدعاء حجازي مرة أخرى للمنتخب

انقسم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشادة التي حدثت بين حجازي وحسام حسن، فالبعض يرى أنه لا يتم استدعاء حجازي مرة أخرى للمنتخب.
بينما يرى فريق آخر، أن حجازي أخطأ ولكن يجب احتواء الأمر من أجل مصلحة المنتخب.
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