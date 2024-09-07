مشادة بين أحمد حجازي وحسام حسن تثير جدلا في مصر.. فيديو
01:20 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 01:29 GMT 07.09.2024)
© AP Photo / Matilde Campodonico حسام حسن مدرب المصري
© AP Photo / Matilde Campodonico
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أظهرت كاميرات مباراة منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي، مشادة كلامية حدثت بين مدافع الفراعنة أحمد حجازي والمدير الفني الوطني حسام حسن.
انتهت مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025 يوم الجمعة، بنتيجة (3-0) لصالح المنتخب المصري.
مشادة بين حجازي وحسام حسن
بدأت المشادة عندما طلب المدير الفني لمنتخب مصر من حجازي القيام بعمليات الإحماء بعدما اشتكى المدافع رامي ربيعة، من إصابة في العضلة الخلفية أجبرته على عدم استكمال المباراة.
كان الغضب يبدو على حجازي منذ بداية المباراة التي لم يشارك فيها أساسيا، حيث اعتمد المدير الفني حسام حسن علي حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، والإبقاء عليه بديلا.
#الجديد_فى_الكورة .. أحمد حجازى يرفض المشاركة خلال حديثه مع حسام حسن وتدخل تريزيجيه لاحتواء الموقف برفقه إبراهيم حسن pic.twitter.com/AMbKV8U4tH— Omar Morad - (ابو ياسين ❤️(عمر مراد (@omarmorad2013) September 6, 2024
وأظهرت الكاميرات مشادة كلامية بين مدافع منتخب مصر أحمد حجازي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال المباراة رفض خلالها حجازي النزول بديلا في المباراة، وفقا لموقع "مصراوي".
بعدها اضطر المدير الفني لمنتخب مصر، للدفع باللاعب أحمد رمضان "بيكهام" بدلا من حجازي الذي رفض النزول.
حسام حسن يعلق على الواقعة
كشف المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة لماذا لم يُشرك حجازي أساسيا قائلا، "لدي الثقة في حجازي، لكن تحضير الهجمة من الخلف يتطلب تواجد حمدي فتحي، الذي لعب في هذا المركز من قبل ويستطيع التحضير بشكل جيد من الخلف ولديه السرعات وكذلك الأمر لرامي ربيعة".
5 سبتمبر, 13:54 GMT
وأضاف، "أحمد حجازي هو القائد الأول لمنتخب مصر بجانب محمد صلاح، لكن أي لاعب يحزن لعدم مشاركته، لا أريد التوقف عند هذا الأمر، في كل مكان في العالم يحدث هذا بدون تجاوز، حجازي كان يتمنى اللعب، شعرت بأنه غير مستعد نفسيا للمشاركة ويؤدي بطريقة غير جيدة وغير مفيدة له وللفريق"، وفقا لموقع "في الجول".
مطالبات بعدم استدعاء حجازي مرة أخرى للمنتخب
انقسم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشادة التي حدثت بين حجازي وحسام حسن، فالبعض يرى أنه لا يتم استدعاء حجازي مرة أخرى للمنتخب.
احمد حجازي بعد اللي عمله ده ميجيش المنتخب تاني.. المنتخب بيفشل بسبب وجود لاعيبة شايفة نفسها أكبر منه..— سعفان الأرناؤوطي (@Le428_) September 7, 2024
انت فاشل يا حجازي بدليل الاتحاد السعودي رماك وروحت تلعب لنادي درجة تانيه متعملش فيها مهم..
انت مستواك زي علي جبر يعني حتي لا تصلح تلعب في بيراميدز.#منتخب_مصر#حسام_حسن
بينما يرى فريق آخر، أن حجازي أخطأ ولكن يجب احتواء الأمر من أجل مصلحة المنتخب.