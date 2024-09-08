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https://sarabic.ae/20240908/أول-تعليق-من-إسبانيا-بعد-مغادرة-مرشح-المعارضة-الفنزويلية-إليها-1092503363.html
أول تعليق من إسبانيا بعد مغادرة مرشح المعارضة الفنزويلية إليها
أول تعليق من إسبانيا بعد مغادرة مرشح المعارضة الفنزويلية إليها
سبوتنيك عربي
أصدرت إسبانيا، اليوم الأحد، أول تعليق على مغادرة مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، إلى مدريد، بعد حصوله على حق اللجوء... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T05:03+0000
2024-09-08T05:03+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
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وكتب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة "إكس": "لقد سافر إدموندو غونزاليس، بناءا على طلبه، إلى إسبانيا، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية".وتابع: "حكومة إسبانيا ملتزمة بالحقوق السياسية والسلامة الجسدية لجميع الفنزويليين".وأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، اليوم الأحد، أن مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، غادر البلاد بعد حصوله على حق اللجوء الساياسي في إسبانيا.وقالت رودريغيز في قناتها على تطبيق "تليغرام"، "اليوم، 7 سبتمبر/ أيلول، غادر المواطن المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد، ولجأ طوعاً لعدة أيام إلى سفارة مملكة إسبانيا في كراكاس طالبًا اللجوء السياسي من هذه الحكومة".وأضافت، "لقد قدمت فنزويلا الشهادة الأمنية المناسبة (لمغادرة البلاد) من أجل الهدوء والسلام السياسي في البلاد، وهذا يؤكد احترام القانون الذي يرشد جمهورية فنزويلا البوليفارية في تصرفاتها على الساحة الدولية".ويوم الثلاثاء الماضي، قال مكتب المدعي العام الفنزويلي، إن محكمة المراقبة الابتدائية أصدرت مذكرة اعتقال بحق غونزاليس، المرشح الرئاسي السابق للمعارضة اليمينية الموحدة، بعدما غاب ثلاث مرات عندما تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في قضية التحريض على العنف.وجرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، وفي اليوم التالي أعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو، رئيسًا منتخبًا للبلاد للفترة من 2025 إلى 2031.وأعلنت الحكومة الفنزويلية تدخل عدد من الدول في الانتخابات وفي حق الشعب بتقرير مصيره، بحسب قولها.واندلعت الاحتجاجات في فنزويلا عقب الانتخابات وجرت اصطدامات بين الشرطة والمتظاهرين في كراكاس، وأفادت السلطات بوقوع أكثر من 20 إصابة في صفوف العسكريين، وتم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصًا لارتكابهم أعمال تخريب وأفعال مزعزعة للاستقرار.بدوره، شبّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاحتجاجات في البلاد بـ"الثورات الملونة".وقالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، حذر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف دولا ثالثة من دعم محاولات هز الوضع داخل فنزويلا.
https://sarabic.ae/20240907/سوريا-احتجاز-واشنطن-لطائرة-الرئيس-الفنزويلي-قرصنة-دولية-1092478303.html
https://sarabic.ae/20240802/بلينكن-أمريكا-تعترف-بفوز-مرشح-المعارضة-إدموندو-غونزاليس-بالانتخابات-الرئاسية-في-فنزويلا-1091367230.html
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اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أول تعليق من إسبانيا بعد مغادرة مرشح المعارضة الفنزويلية إليها

05:03 GMT 08.09.2024
© AP Photo / Kevin Wolfوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس
وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس
© AP Photo / Kevin Wolf
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أصدرت إسبانيا، اليوم الأحد، أول تعليق على مغادرة مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، إلى مدريد، بعد حصوله على حق اللجوء السياسي فيها.
وكتب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة "إكس": "لقد سافر إدموندو غونزاليس، بناءا على طلبه، إلى إسبانيا، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية".
وتابع: "حكومة إسبانيا ملتزمة بالحقوق السياسية والسلامة الجسدية لجميع الفنزويليين".
وأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، اليوم الأحد، أن مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، غادر البلاد بعد حصوله على حق اللجوء الساياسي في إسبانيا.
وقالت رودريغيز في قناتها على تطبيق "تليغرام"، "اليوم، 7 سبتمبر/ أيلول، غادر المواطن المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد، ولجأ طوعاً لعدة أيام إلى سفارة مملكة إسبانيا في كراكاس طالبًا اللجوء السياسي من هذه الحكومة".
وأضافت، "لقد قدمت فنزويلا الشهادة الأمنية المناسبة (لمغادرة البلاد) من أجل الهدوء والسلام السياسي في البلاد، وهذا يؤكد احترام القانون الذي يرشد جمهورية فنزويلا البوليفارية في تصرفاتها على الساحة الدولية".
نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
سوريا: احتجاز واشنطن لطائرة الرئيس الفنزويلي "قرصنة دولية"
أمس, 10:41 GMT
ويوم الثلاثاء الماضي، قال مكتب المدعي العام الفنزويلي، إن محكمة المراقبة الابتدائية أصدرت مذكرة اعتقال بحق غونزاليس، المرشح الرئاسي السابق للمعارضة اليمينية الموحدة، بعدما غاب ثلاث مرات عندما تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في قضية التحريض على العنف.
وجرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، يوم 28 يوليو/ تموز الماضي، وفي اليوم التالي أعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو، رئيسًا منتخبًا للبلاد للفترة من 2025 إلى 2031.
وأعلنت الحكومة الفنزويلية تدخل عدد من الدول في الانتخابات وفي حق الشعب بتقرير مصيره، بحسب قولها.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
بلينكن: أمريكا تعترف بفوز مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا
2 أغسطس, 17:53 GMT
واندلعت الاحتجاجات في فنزويلا عقب الانتخابات وجرت اصطدامات بين الشرطة والمتظاهرين في كراكاس، وأفادت السلطات بوقوع أكثر من 20 إصابة في صفوف العسكريين، وتم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصًا لارتكابهم أعمال تخريب وأفعال مزعزعة للاستقرار.
بدوره، شبّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاحتجاجات في البلاد بـ"الثورات الملونة".
وقالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، حذر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف دولا ثالثة من دعم محاولات هز الوضع داخل فنزويلا.
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