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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240908/إيران-تكرار-مزاعم-إرسالنا-صواريخ-بالستية-إلى-روسيا-وراءه-أهداف-سياسية-لبعض-الدول-الغربية-1092503904.html
إيران: تكرار مزاعم إرسالنا صواريخ بالستية إلى روسيا وراءه أهداف سياسية لبعض الدول الغربية
إيران: تكرار مزاعم إرسالنا صواريخ بالستية إلى روسيا وراءه أهداف سياسية لبعض الدول الغربية
سبوتنيك عربي
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على مزاعم حديثة بشأن "إرسال طهران صواريخ بالستية إلى روسيا". 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T05:47+0000
2024-09-08T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران
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أخبار أوكرانيا
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وأكد المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، أن "إيران لم تكن أبدا جزءا من هذا الصراع (الصراع الأوكراني) العسكري واستمراره منذ بداية الأزمة الأوكرانية، ودعمت دائما الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة والصراع"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وشدد على أن "النهج المبدئي والمعلن لإيران تجاه الأزمة الأوكرانية، لم يتغير، وتكرار ادعاء إرسال الصواريخ البالستية إلى روسيا، هو لأهداف ودوافع سياسية لبعض الدول الغربية، ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن كنعاني، تأكيده الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق "بمعارضة الصراع العسكري وضرورة وقف النزاعات وحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا، سلميا".وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لها أهداف ودوافع سياسية محددة، وتوجيه مثل هذه الاتهامات يتعارض مع النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20240907/إيران-ترد-على-مزاعم-إرسال-صواريخ-باليستية-إلى-روسيا-1092470780.html
https://sarabic.ae/20240721/إيران-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-خط-أنابيب-الغاز-بينها-وروسيا-12-مليار-دولار-سنويا-1090979438.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا

إيران: تكرار مزاعم إرسالنا صواريخ بالستية إلى روسيا وراءه أهداف سياسية لبعض الدول الغربية

05:47 GMT 08.09.2024
© AP Photoالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AP Photo
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ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على مزاعم حديثة بشأن "إرسال طهران صواريخ بالستية إلى روسيا".
وأكد المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، أن "إيران لم تكن أبدا جزءا من هذا الصراع (الصراع الأوكراني) العسكري واستمراره منذ بداية الأزمة الأوكرانية، ودعمت دائما الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة والصراع"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وشدد على أن "النهج المبدئي والمعلن لإيران تجاه الأزمة الأوكرانية، لم يتغير، وتكرار ادعاء إرسال الصواريخ البالستية إلى روسيا، هو لأهداف ودوافع سياسية لبعض الدول الغربية، ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
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وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن "التعاون العسكري التقليدي بين إيران ووروسيا الاتحادية، له تاريخ أقدم بكثير من بداية الأزمة الأوكرانية، وتأتي هذه التعاونات في إطار الاتفاقيات الثنائية، وتستند إلى الأعراف والقوانين الدولية وليس لها أي علاقة بالأزمة الأوكرانية".

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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن كنعاني، تأكيده الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق "بمعارضة الصراع العسكري وضرورة وقف النزاعات وحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا، سلميا".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لها أهداف ودوافع سياسية محددة، وتوجيه مثل هذه الاتهامات يتعارض مع النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا".
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