https://sarabic.ae/20240908/إيران-تكرار-مزاعم-إرسالنا-صواريخ-بالستية-إلى-روسيا-وراءه-أهداف-سياسية-لبعض-الدول-الغربية-1092503904.html
إيران: تكرار مزاعم إرسالنا صواريخ بالستية إلى روسيا وراءه أهداف سياسية لبعض الدول الغربية
إيران: تكرار مزاعم إرسالنا صواريخ بالستية إلى روسيا وراءه أهداف سياسية لبعض الدول الغربية
سبوتنيك عربي
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على مزاعم حديثة بشأن "إرسال طهران صواريخ بالستية إلى روسيا". 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T05:47+0000
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وأكد المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، أن "إيران لم تكن أبدا جزءا من هذا الصراع (الصراع الأوكراني) العسكري واستمراره منذ بداية الأزمة الأوكرانية، ودعمت دائما الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة والصراع"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وشدد على أن "النهج المبدئي والمعلن لإيران تجاه الأزمة الأوكرانية، لم يتغير، وتكرار ادعاء إرسال الصواريخ البالستية إلى روسيا، هو لأهداف ودوافع سياسية لبعض الدول الغربية، ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن كنعاني، تأكيده الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق "بمعارضة الصراع العسكري وضرورة وقف النزاعات وحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا، سلميا".وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لها أهداف ودوافع سياسية محددة، وتوجيه مثل هذه الاتهامات يتعارض مع النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا".
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إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيران: تكرار مزاعم إرسالنا صواريخ بالستية إلى روسيا وراءه أهداف سياسية لبعض الدول الغربية
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على مزاعم حديثة بشأن "إرسال طهران صواريخ بالستية إلى روسيا".
وأكد المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، أن "إيران لم تكن أبدا جزءا من هذا الصراع (الصراع الأوكراني) العسكري واستمراره منذ بداية الأزمة الأوكرانية، ودعمت دائما الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة والصراع"، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وشدد على أن "النهج المبدئي والمعلن لإيران تجاه الأزمة الأوكرانية، لم يتغير، وتكرار ادعاء إرسال الصواريخ البالستية إلى روسيا، هو لأهداف ودوافع سياسية لبعض الدول الغربية، ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن "التعاون العسكري التقليدي بين إيران ووروسيا الاتحادية، له تاريخ أقدم بكثير من بداية الأزمة الأوكرانية، وتأتي هذه التعاونات في إطار الاتفاقيات الثنائية، وتستند إلى الأعراف والقوانين الدولية وليس لها أي علاقة بالأزمة الأوكرانية".
ونقلت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء عن كنعاني، تأكيده الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق "بمعارضة الصراع العسكري وضرورة وقف النزاعات وحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا، سلميا".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لها أهداف ودوافع سياسية محددة، وتوجيه مثل هذه الاتهامات يتعارض مع النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا".