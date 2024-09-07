https://sarabic.ae/20240907/إيران-ترد-على-مزاعم-إرسال-صواريخ-باليستية-إلى-روسيا-1092470780.html
إيران ترد على مزاعم إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا
إيران ترد على مزاعم إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا
سبوتنيك عربي
علقت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة على تقارير زعمت إرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، مؤكدة أن موقف طهران بشأن الصراع في أوكرانيا لم يتغير. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إرنا" عن الممثلية الإيرانية قولها إن "إيران تعتبر إرسال مساعدات عسكرية إلى طرفي النزاع في أوكرانيا والذي يتسبب في إلحاق خسائر بشرية وفي البنية التحتية، فضلاً عن الابتعاد عن مفاوضات وقف إطلاق النار؛ أمرا غير إنساني ولذلك، فهي لا ترفض ذلك فحسب، بل تدعو أيضا الدول الأخرى إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى طرفي النزاع".يأتي ذلك في أعقاب رفض سفير إيران لدى الأمم المتحدة الاتهامات التي وصفها بأنها "مضللة ولا أساس لها من الصحة" الموجهة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن دور طهران في الصراع الأوكراني.ووصف السفير الإيراني هذه الاتهامات بأنها "مجرد انعكاس للخطط السياسية المحدودة وقصيرة النظر لهؤلاء الأعضاء الثلاثة الدائمين في المجلس (أمريكا وبريطانيا وفرنسا)، والتي تهدف إلى تأمين مصالحهم السياسية الخاصة؛ ويتجلى هذا بوضوح في تاريخ أدائهم في مجلس الأمن"، مشيرا إلى أنه "من المثير للسخرية أن البلدان الثلاثة المتورطة بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا والتي ساهمت بشكل كبير في تصعيده من خلال توفير الأسلحة المتطورة، قد أطلقت بوقاحة مثل هذه الادعاءات".يذكر أنه في أواخر أغسطس/ آب الماضي، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مزاعم متداولة أفادت بوجود عسكريين إيرانيين في أوكرانيا بغرض تدريب القوات الروسية، حيث وصف كنعاني تلك الأنباء بأنها "لا أساس لها من الصحة".ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن كنعاني تأكيده الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق "بمعارضة الصراع العسكري وضرورة وقف النزاعات وحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا سلميا".وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لها أهداف ودوافع سياسية محددة، وتوجيه مثل هذه الاتهامات يتعارض مع النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا".
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
إيران ترد على مزاعم إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا
علقت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة على تقارير زعمت إرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، مؤكدة أن موقف طهران بشأن الصراع في أوكرانيا لم يتغير.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن الممثلية الإيرانية قولها إن "إيران تعتبر إرسال مساعدات عسكرية إلى طرفي النزاع في أوكرانيا والذي يتسبب في إلحاق خسائر بشرية وفي البنية التحتية، فضلاً عن الابتعاد عن مفاوضات وقف إطلاق النار؛ أمرا غير إنساني ولذلك، فهي لا ترفض ذلك فحسب، بل تدعو أيضا الدول الأخرى إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى طرفي النزاع".
يأتي ذلك في أعقاب رفض سفير إيران لدى الأمم المتحدة الاتهامات التي وصفها بأنها "مضللة ولا أساس لها من الصحة" الموجهة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن دور طهران في الصراع الأوكراني.
وأوضح السفير الإيراني أن "الولايات المتحدة وحلفاءها لا يستطيعون إخفاء الحقيقة التي لا يمكن إنكارها بأن إرسال الأسلحة الغربية والمتطورة، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وإلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية".
ووصف السفير الإيراني هذه الاتهامات بأنها "مجرد انعكاس للخطط السياسية المحدودة وقصيرة النظر لهؤلاء الأعضاء الثلاثة الدائمين في المجلس (أمريكا وبريطانيا وفرنسا)، والتي تهدف إلى تأمين مصالحهم السياسية الخاصة؛ ويتجلى هذا بوضوح في تاريخ أدائهم في مجلس الأمن"، مشيرا إلى أنه "من المثير للسخرية أن البلدان الثلاثة المتورطة بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا والتي ساهمت بشكل كبير في تصعيده من خلال توفير الأسلحة المتطورة، قد أطلقت بوقاحة مثل هذه الادعاءات".
يذكر أنه في أواخر أغسطس/ آب الماضي، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مزاعم متداولة أفادت بوجود عسكريين إيرانيين في أوكرانيا بغرض تدريب القوات الروسية، حيث وصف كنعاني تلك الأنباء بأنها "لا أساس لها من الصحة".
ونقلت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء عن كنعاني تأكيده الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق "بمعارضة الصراع العسكري وضرورة وقف النزاعات وحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا سلميا".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لها أهداف ودوافع سياسية محددة، وتوجيه مثل هذه الاتهامات يتعارض مع النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا".