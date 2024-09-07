https://sarabic.ae/20240907/إيران-ترد-على-مزاعم-إرسال-صواريخ-باليستية-إلى-روسيا-1092470780.html

إيران ترد على مزاعم إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا

إيران ترد على مزاعم إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا

سبوتنيك عربي

علقت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة على تقارير زعمت إرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، مؤكدة أن موقف طهران بشأن الصراع في أوكرانيا لم يتغير. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T05:09+0000

2024-09-07T05:09+0000

2024-09-07T05:09+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_1e8bb9a57576d7760a25b1c3a9b40be9.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" عن الممثلية الإيرانية قولها إن "إيران تعتبر إرسال مساعدات عسكرية إلى طرفي النزاع في أوكرانيا والذي يتسبب في إلحاق خسائر بشرية وفي البنية التحتية، فضلاً عن الابتعاد عن مفاوضات وقف إطلاق النار؛ أمرا غير إنساني ولذلك، فهي لا ترفض ذلك فحسب، بل تدعو أيضا الدول الأخرى إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى طرفي النزاع".يأتي ذلك في أعقاب رفض سفير إيران لدى الأمم المتحدة الاتهامات التي وصفها بأنها "مضللة ولا أساس لها من الصحة" الموجهة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن دور طهران في الصراع الأوكراني.ووصف السفير الإيراني هذه الاتهامات بأنها "مجرد انعكاس للخطط السياسية المحدودة وقصيرة النظر لهؤلاء الأعضاء الثلاثة الدائمين في المجلس (أمريكا وبريطانيا وفرنسا)، والتي تهدف إلى تأمين مصالحهم السياسية الخاصة؛ ويتجلى هذا بوضوح في تاريخ أدائهم في مجلس الأمن"، مشيرا إلى أنه "من المثير للسخرية أن البلدان الثلاثة المتورطة بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا والتي ساهمت بشكل كبير في تصعيده من خلال توفير الأسلحة المتطورة، قد أطلقت بوقاحة مثل هذه الادعاءات".يذكر أنه في أواخر أغسطس/ آب الماضي، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مزاعم متداولة أفادت بوجود عسكريين إيرانيين في أوكرانيا بغرض تدريب القوات الروسية، حيث وصف كنعاني تلك الأنباء بأنها "لا أساس لها من الصحة".ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن كنعاني تأكيده الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق "بمعارضة الصراع العسكري وضرورة وقف النزاعات وحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا سلميا".وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لها أهداف ودوافع سياسية محددة، وتوجيه مثل هذه الاتهامات يتعارض مع النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا".

https://sarabic.ae/20240906/إيران-ترد-على-اتهامها-بالتدخل-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-1092451704.html

https://sarabic.ae/20240901/إيران-تنشر-التقرير-النهائي-لحادث-طائرة-الرئيس-الراحل-إبراهيم-رئيسي-1092280576.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار