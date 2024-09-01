https://sarabic.ae/20240901/إيران-تنشر-التقرير-النهائي-لحادث-طائرة-الرئيس-الراحل-إبراهيم-رئيسي-1092280576.html
إيران تنشر التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي
إيران تنشر التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن "التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T14:32+0000
2024-09-01T14:32+0000
2024-09-01T14:32+0000
إيران
أخبار إيران
إبراهيم رئيسي
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089144007_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_45e53c246b606c4db448d2518ecb6954.jpg
وقالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، إنه "بناء على تقرير مراجعة اللجنة الفنية للطب الشرعي. لم يتم الإعلان عن أي حالات اشتباه"، مؤكدة أنه ."تم فحص أجزاء وأنظمة المروحية من قبل خبير، ولم تظهر أي علامات تخريب في الأجزاء والأنظمة.وأضاف البيان أن "احتمال استهداف المروحية بالأنظمة الهجومية والدفاعية والحرب الإلكترونية وخلق مجال مغناطيسي وليزر تم فحصها من قبل خبير ومختص، والذي استبعد أي تورط للمواد المذكورة في الحادث".وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، أن "السبب الرئيسي لتحطم المروحية يعود إلى الظروف المناخية والجوية المعقدة للمنطقة، في فصل الربيع"، مشيرا إلى "ظهور مفاجئ لـكتلة كثيفة من الضباب الكثيف واصطدام المروحية بالجبل".وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان.وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا"
https://sarabic.ae/20240821/إيران-تعلن-إنهاء-التحقيق-في-حادث-تحطم-مروحية-رئيسي-وتكشف-عن-سبب-سقوطها-1091970761.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089144007_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3724be0fefb2945dfab901dd74ddf6f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تنشر التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن "التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، يشير إلى أنها سقطت نتيجة أحوال جوية معقدة.
وقالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها
، إنه "بناء على تقرير مراجعة اللجنة الفنية للطب الشرعي. لم يتم الإعلان عن أي حالات اشتباه"، مؤكدة أنه ."تم فحص أجزاء وأنظمة المروحية من قبل خبير، ولم تظهر أي علامات تخريب في الأجزاء والأنظمة.
وأضاف البيان أن "احتمال استهداف المروحية بالأنظمة الهجومية والدفاعية والحرب الإلكترونية وخلق مجال مغناطيسي وليزر تم فحصها من قبل خبير ومختص، والذي استبعد أي تورط للمواد المذكورة في الحادث".
وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، أن "السبب الرئيسي لتحطم المروحية يعود إلى الظروف المناخية والجوية المعقدة للمنطقة، في فصل الربيع"، مشيرا إلى "ظهور مفاجئ لـكتلة كثيفة من الضباب الكثيف واصطدام المروحية بالجبل".
وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان.
وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.
وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية
حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا"