إيران تنشر التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:29 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:37 GMT
13 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل "تصدّق على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا" على الحدود بين مصر و غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تل أبيب تصر على خمس نقاط مراقبة بمحور صلاح الدين.. وتصاعد العمليات الإسرائيليية في جنين وعموم الضفة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240901/إيران-تنشر-التقرير-النهائي-لحادث-طائرة-الرئيس-الراحل-إبراهيم-رئيسي-1092280576.html
إيران تنشر التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي
إيران تنشر التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن "التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T14:32+0000
2024-09-01T14:32+0000
إيران
أخبار إيران
إبراهيم رئيسي
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089144007_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_45e53c246b606c4db448d2518ecb6954.jpg
وقالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، إنه "بناء على تقرير مراجعة اللجنة الفنية للطب الشرعي. لم يتم الإعلان عن أي حالات اشتباه"، مؤكدة أنه ."تم فحص أجزاء وأنظمة المروحية من قبل خبير، ولم تظهر أي علامات تخريب في الأجزاء والأنظمة.وأضاف البيان أن "احتمال استهداف المروحية بالأنظمة الهجومية والدفاعية والحرب الإلكترونية وخلق مجال مغناطيسي وليزر تم فحصها من قبل خبير ومختص، والذي استبعد أي تورط للمواد المذكورة في الحادث".وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، أن "السبب الرئيسي لتحطم المروحية يعود إلى الظروف المناخية والجوية المعقدة للمنطقة، في فصل الربيع"، مشيرا إلى "ظهور مفاجئ لـكتلة كثيفة من الضباب الكثيف واصطدام المروحية بالجبل".وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان.وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا"
https://sarabic.ae/20240821/إيران-تعلن-إنهاء-التحقيق-في-حادث-تحطم-مروحية-رئيسي-وتكشف-عن-سبب-سقوطها-1091970761.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089144007_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3724be0fefb2945dfab901dd74ddf6f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تنشر التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي

14:32 GMT 01.09.2024
© Photo / IRNA/Akbar Tavakkoli مراسم استقبال جثة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مطار مشهد، إيران
 مراسم استقبال جثة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مطار مشهد، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Photo / IRNA/Akbar Tavakkoli
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن "التقرير النهائي لحادث طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، يشير إلى أنها سقطت نتيجة أحوال جوية معقدة.
وقالت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، إنه "بناء على تقرير مراجعة اللجنة الفنية للطب الشرعي. لم يتم الإعلان عن أي حالات اشتباه"، مؤكدة أنه ."تم فحص أجزاء وأنظمة المروحية من قبل خبير، ولم تظهر أي علامات تخريب في الأجزاء والأنظمة.
وأضاف البيان أن "احتمال استهداف المروحية بالأنظمة الهجومية والدفاعية والحرب الإلكترونية وخلق مجال مغناطيسي وليزر تم فحصها من قبل خبير ومختص، والذي استبعد أي تورط للمواد المذكورة في الحادث".
موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
إعلام: إيران تعلن انتهاء التحقيق في حادث تحطم مروحية رئيسي وتكشف عن سبب سقوطها
21 أغسطس, 15:10 GMT
وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، أن "السبب الرئيسي لتحطم المروحية يعود إلى الظروف المناخية والجوية المعقدة للمنطقة، في فصل الربيع"، مشيرا إلى "ظهور مفاجئ لـكتلة كثيفة من الضباب الكثيف واصطدام المروحية بالجبل".
وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان.
وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.
وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجثث المستعادة من رفح تثير غضبا عارما واحتجاجات جديدة ضد نتنياهو08:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة أمس, 14:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала