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https://sarabic.ae/20240908/الإقامة-الجبرية-لامرأة-إسرائيلية-بسبب-إلقائها-الرمال-على-بن-غفير-1092522687.html
الإقامة الجبرية لامرأة إسرائيلية بسبب إلقائها الرمال على بن غفير
الإقامة الجبرية لامرأة إسرائيلية بسبب إلقائها الرمال على بن غفير
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة إسرائيلية عقوبة الإقامة الجبرية على امرأة، بعد إلقائها حفنة من الرمال على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على أحد الشواطئ. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T20:56+0000
2024-09-08T20:56+0000
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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن نوعا غولدنبرغ، المواطنة الإسرائيلية قد عوقبت بالإقامة الجبرية على خلفية إلقائها الرمال على بن غفير وأسرته خلال تجولهم بأحد شواطئ مدينة تل أبيب، يوم الجمعة الماضية.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن غولدنبرغ البالغة من العمر 27 عاما قد ألقت حفنة من الرمال على بن غفير وأولاده خلال تنزهه بأحد شواطئ مدينة تل أبيب، في وقت وصفه أحد الحضور من المواطنين الإسرائيليين بـ"القاتل".وقد شاهدت القاضية المكلفة بالقضية مقاطع فيديو مصورة لواقعة إلقاء الرمال على بن غفير، وقالت إنها لا ترى أي تهديد جدي، ما دفعها إلى اقتصار العقوبة على الإقامة الجبرية وعدم الاقتراب من الوزير الإسرائيلي لمدة 30 يوما، وذلك بعد أن أمضت غولدنبرغ 48 ساعة في السجن في انتظار جلسة المحكمة.وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، إيتمار بن غفير وعائلته على شاطئ البحر، وهم محاطون بحفنة من ضباط الشرطة وقوات الأمن، بينما يصرخ العديد من رواد الشاطئ عليه.ويسمع صوت أحد المحتجين وهو يقول لبن غفير: "اذهب، أنت غير مرغوب بك هنا"، فيما يصرخ رجل في مقطع فيديو آخر، ويشير إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "قاتل"، ويجب أن يعرف أطفاله هذا.وفي أول تعليق منه على الواقعة، كتب بن غفير على منصة "إكس": "وصلت اليوم مع عائلتي إلى الشاطئ في تل أبيب لقضاء بضع ساعات، واستقبلني المصطافون على الشاطئ بتعاطف كبير، فيما بدأت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين على الشاطئ بالصراخ في وجهي، وطالبوا بمغادرتي المكان".وتابع: "هذا من حقهم وهذه حرية تعبير، لكن الشاطئ ليس ملكا لأبيهم، في الوقت نفسه، أشكر الشرطة وحراس الأمن الذين تصرفوا بحزم لاعتقال امرأة ألقت حفنة من الرمال عليّ وعلى أطفالي الصغار، العنف خط أحمر".
https://sarabic.ae/20240906/بن-غفير-يتعرض-لهجوم-وقذف-بالرمال-من-إسرائيليين-ويرد-ليس-شاطئ-أبيهم-فيديو-1092459747.html
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الأخبار, العالم العربي, تل أبيب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الأخبار, العالم العربي, تل أبيب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الإقامة الجبرية لامرأة إسرائيلية بسبب إلقائها الرمال على بن غفير

20:56 GMT 08.09.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magenوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
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أصدرت محكمة إسرائيلية عقوبة الإقامة الجبرية على امرأة، بعد إلقائها حفنة من الرمال على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على أحد الشواطئ.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن نوعا غولدنبرغ، المواطنة الإسرائيلية قد عوقبت بالإقامة الجبرية على خلفية إلقائها الرمال على بن غفير وأسرته خلال تجولهم بأحد شواطئ مدينة تل أبيب، يوم الجمعة الماضية.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن غولدنبرغ البالغة من العمر 27 عاما قد ألقت حفنة من الرمال على بن غفير وأولاده خلال تنزهه بأحد شواطئ مدينة تل أبيب، في وقت وصفه أحد الحضور من المواطنين الإسرائيليين بـ"القاتل".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
بن غفير يتعرض لهجوم وقذف بالرمال من إسرائيليين.. ويرد: "ليس شاطئ أبيهم".. فيديو
6 سبتمبر, 14:20 GMT
وقد شاهدت القاضية المكلفة بالقضية مقاطع فيديو مصورة لواقعة إلقاء الرمال على بن غفير، وقالت إنها لا ترى أي تهديد جدي، ما دفعها إلى اقتصار العقوبة على الإقامة الجبرية وعدم الاقتراب من الوزير الإسرائيلي لمدة 30 يوما، وذلك بعد أن أمضت غولدنبرغ 48 ساعة في السجن في انتظار جلسة المحكمة.
وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، إيتمار بن غفير وعائلته على شاطئ البحر، وهم محاطون بحفنة من ضباط الشرطة وقوات الأمن، بينما يصرخ العديد من رواد الشاطئ عليه.
ويسمع صوت أحد المحتجين وهو يقول لبن غفير: "اذهب، أنت غير مرغوب بك هنا"، فيما يصرخ رجل في مقطع فيديو آخر، ويشير إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "قاتل"، ويجب أن يعرف أطفاله هذا.
وفي أول تعليق منه على الواقعة، كتب بن غفير على منصة "إكس": "وصلت اليوم مع عائلتي إلى الشاطئ في تل أبيب لقضاء بضع ساعات، واستقبلني المصطافون على الشاطئ بتعاطف كبير، فيما بدأت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين على الشاطئ بالصراخ في وجهي، وطالبوا بمغادرتي المكان".
وتابع: "هذا من حقهم وهذه حرية تعبير، لكن الشاطئ ليس ملكا لأبيهم، في الوقت نفسه، أشكر الشرطة وحراس الأمن الذين تصرفوا بحزم لاعتقال امرأة ألقت حفنة من الرمال عليّ وعلى أطفالي الصغار، العنف خط أحمر".
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