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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240908/الدفاع-الروسية-إسقاط-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وكورسك-1092504121.html
الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية، الليلة الماضية، طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مقاطعة... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T06:00+0000
2024-09-08T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إنه "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وثالثة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240906/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسية-تُدمر-صاروخا-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-1092446485.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

06:00 GMT 08.09.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية، الليلة الماضية، طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مقاطعة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها، إنه "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وثالثة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا في مقاطعة كورسك
6 سبتمبر, 10:16 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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