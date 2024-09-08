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صناعيون سوريون: الحصار أرهقنا و70% من صادراتنا قبل الحرب كانت إلى روسيا
صناعيون سوريون: الحصار أرهقنا و70% من صادراتنا قبل الحرب كانت إلى روسيا
سبوتنيك عربي
رصدت "سبوتنيك" على هامش معرض "إكسبو سوريا"، باقة من آراء رجال الأعمال والصناعيين السوريين حول الآمال المعلقة على العلاقة التصديرية مع روسيا، في ظل العقوبات... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T12:22+0000
2024-09-08T12:22+0000
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وأكد الصناعي السوري علاء الدين ناصر،مشارك في المعرض لـ"سبوتنيك"، أهمية التواجد في معرض الصادرات السورية، ولا سيما أنه الأول من نوعه بعد سنوات من الحرب والحصار، ويضاهي المعارض الدولية من حيث التنظيم والشمولية للصناعات السورية.ونوّه ناصر بالتصدير إلى الدول الحليفة كروسيا، مؤكدًا أن "الخط الأساسي لشحن البضائع برًا من مصانع حلب كان يحط ببضائعه في الأسواق الروسية"، مستدركا بقوله: "لكن منذ عام 2015، توقف خط الشحن، لذلك نأمل أن تعود من جديد للتوسع والتعاون بشكل أكبر نظرا لما تتميز به المنتجات السورية من طلب كبير ضمن الأسواق الروسية".وأشار مكي إلى أن "الصناعة السورية مستمرة بالأمل والعمل، لذلك نحرص على التوسع في الأسواق العالمية، حيث توجد في الكثير من الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية والروسية، والآن هناك توجه إلى إفريقيا من خلال المعارض والملتقيات الدولية وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى جودة وسمعة وتنافسية المنتج السوري".وشدد الحجازي على أهمية تطوير الصناعة وتقدمها بالشكل الأمثل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي وخاصة بظل الظروف الحالية الصعبة الناتجة عن الحصار والعقوبات الجائرة المفروضة على سوريا.وأضاف: "كنا قبل "قيصر" نصدر لـ 80 دولة، أما الأن فنصدر لـ120 دولة. المنتج الغذائي السوري جيد ومطلوب بشكل كبير، ولنا الفخر كسوريين أننا نستطيع مجابهة قانون قيصر وعدم الرضوخ له".أما الصناعي عماد النن، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدرة"، فأوضح أن "العقوبات الاقتصادية على سوريا بما فيها قانون قيصر، أثّرت بشكل كبير على المنتج السوري وخاصة على الصناعات التي تعتمد على مواد أولية من الخارج"، مضيفًا: "لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي ولم نخضع لهذا القانون الجائر والدليل على ذلك التواجد الكبير للشركات في معرض إكسبو للتصدير".مدير تطوير المبيعات في شركة "حسين الناصر" حسام خضر، أشار أيضا إلى معاناة مجموعته الاقتصادية من صعوبات نتيجة مجموعة من الظروف السياسية والتأثر بقانون "قيصر" وما ترتب على هذا القانون من عواقب أبطأت سرعة العملية الإنتاجية وتأمين المواد الأولية.وأضاف خضر: "نحاول بشتى الوسائل تجاوز هذه العقبات والتعافي من أثار قانون قيصر والإلتفاف عليه لنقدم منتجا سوريا يفتخر به كما كان في السابق".من جهته، يقول عبد الله دعبول، مدير التصدير في شركة "مدار": "كشركة صناعية كيميائية، تضررنا بشكل كبير من قانون قيصر نتيجة عدم توافر المواد الأولية والمواد الخام ورفع تكلفة صناعة المنتج وتصديره، ولكن استطعنا بطرق عديدة أن نستمر في الإنتاج واستطعنا أن نعود لتصدير بضائعنا إلى الخارج كون المنتج السوري مطلوب بشكل كبير بسبب جودته".وأضافت عبود: "الآن، معظم دول العالم لم تعد تأبه لقانون قيصر، ولذلك نسعى بشكل كبير لتطوير العمل للوصول إلى أسواق عربية وعالمية كبيرة"، مشيرةً إلى أنهم بدأوا باستيراد الأخشاب من روسيا والسويد وبيلاروسيا.بدوره، قال عمر بطيخ (صناعي سوري) إن "سوريا بلد صناعي وبحاجة لتسويق المنتجات السورية للدول العربية والعالمية كون الصناعات السورية تتميز بمتانتها وجودتها"، مشيرًا إلى أن "قانون قيصر أثّر بشكل عام على كافة القطاعات التي تضررت من ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبة الحصول عليها وأثّر أيضاً على قطاع الكهرباء من خلال سيطرة المجموعات الإرهابية على مكامن الطاقة التي تغذي محطات توليد الكهرباء والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل كبير عن المعامل والمصانع، وهذا ما أدى إلى توقف عجلة الإنتاج"، مضيفا: "لكن، نحن كسوريون نستطيع تجاوز هذا الحصار بإرادتنا القوية".أما الصناعي خلدون عفش، فأكد لـ"سبوتنيك"، أن "تأثير قانون قيصر كان كبير جداً على كافة القطاعات السورية، ولكن بعض القطاعات حافظت على زبائنها القدامى، ونحن كشركة استطعنا المحافظة على جودة منتجاتنا عن طريق الاستعانة بمواد خام سورية بشكل كامل دون الحاجة للاستيراد من دول أخرى، وكان لدينا زبائن في العراق والسعودية، واستطعنا تصدير منتجاتنا لهم".
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حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

صناعيون سوريون: الحصار أرهقنا و70% من صادراتنا قبل الحرب كانت إلى روسيا

12:22 GMT 08.09.2024
© Sputnik . Ali Hashemمعرض إكسبو سوريا 2024
معرض إكسبو سوريا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
رصدت "سبوتنيك" على هامش معرض "إكسبو سوريا"، باقة من آراء رجال الأعمال والصناعيين السوريين حول الآمال المعلقة على العلاقة التصديرية مع روسيا، في ظل العقوبات الغربية الجائرة على القطاعات الصناعية السورية.
وأكد الصناعي السوري علاء الدين ناصر،مشارك في المعرض لـ"سبوتنيك"، أهمية التواجد في معرض الصادرات السورية، ولا سيما أنه الأول من نوعه بعد سنوات من الحرب والحصار، ويضاهي المعارض الدولية من حيث التنظيم والشمولية للصناعات السورية.
ونوّه ناصر بالتصدير إلى الدول الحليفة كروسيا، مؤكدًا أن "الخط الأساسي لشحن البضائع برًا من مصانع حلب كان يحط ببضائعه في الأسواق الروسية"، مستدركا بقوله: "لكن منذ عام 2015، توقف خط الشحن، لذلك نأمل أن تعود من جديد للتوسع والتعاون بشكل أكبر نظرا لما تتميز به المنتجات السورية من طلب كبير ضمن الأسواق الروسية".

كما أوضح حسام مكي، المدير العام لشركة "مكي" للمنتجات الغذائية، لـ"سبوتنيك"، أن "الصعوبات التي تواجه عمله متعددة، من ارتفاع التكاليف والتضخم والعراقيل التي تواجه الاستيراد والتصدير بسبب الحصار الاقتصادي الغربي الجائر، إضافة لنقص الكوادر المدربة"، مبيناً إلى أن "الحكومة تسعى إلى تجاوز هذه الصعوبات من خلال العديد من القرارات".

وأشار مكي إلى أن "الصناعة السورية مستمرة بالأمل والعمل، لذلك نحرص على التوسع في الأسواق العالمية، حيث توجد في الكثير من الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية والروسية، والآن هناك توجه إلى إفريقيا من خلال المعارض والملتقيات الدولية وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى جودة وسمعة وتنافسية المنتج السوري".

من جهته، قال سهيل حجازي، مدير التسويق في شركة "منفوش" الغذائية لـ"سبوتنيك": "القطاع الغذائي في سوريا يعيش تحت ضغوط عديدة، وخاصة في ظل تقلب أسعار الصرف وارتفاع أسعار الوقود وتعقد مشكلات التصدير والتمويل"، مبيناً أن "مثل هذه المشاريع تساهم في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، التي اتسعت خلال سنوات، جراء تدمير الكثير من البنى التحتية".

وشدد الحجازي على أهمية تطوير الصناعة وتقدمها بالشكل الأمثل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي وخاصة بظل الظروف الحالية الصعبة الناتجة عن الحصار والعقوبات الجائرة المفروضة على سوريا.

بدوره، قال الصناعي طلال قلعجي، نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، في تصريح لـ "سبوتنيك": "تأثير قانون قيصر في القطاع الغذائي يتجسد في المعاملات المالية والتحويلات المصرفية"، مؤكدا بالقول: "نحاول التصدي لكل العقوبات ونواجه كافة التحديات ليصل المنتج الغذائي السوري إلى دول العالم".

وأضاف: "كنا قبل "قيصر" نصدر لـ 80 دولة، أما الأن فنصدر لـ120 دولة. المنتج الغذائي السوري جيد ومطلوب بشكل كبير، ولنا الفخر كسوريين أننا نستطيع مجابهة قانون قيصر وعدم الرضوخ له".
© Sputnik . Ali Hashemمعرض إكسبو سوريا 2024
معرض إكسبو سوريا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
معرض إكسبو سوريا 2024
© Sputnik . Ali Hashem
أما الصناعي عماد النن، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدرة"، فأوضح أن "العقوبات الاقتصادية على سوريا بما فيها قانون قيصر، أثّرت بشكل كبير على المنتج السوري وخاصة على الصناعات التي تعتمد على مواد أولية من الخارج"، مضيفًا: "لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي ولم نخضع لهذا القانون الجائر والدليل على ذلك التواجد الكبير للشركات في معرض إكسبو للتصدير".

وقال النن: "نحن كشركة لم نستسلم لقانون قيصر، على العكس أصبحنا نصدر لـ80 دولة حول العالم، ولدينا إلمام كبير بالسوق العربية والعالمية لأن المنتج السوري له ثقة كبيرة في الخارج".

مدير تطوير المبيعات في شركة "حسين الناصر" حسام خضر، أشار أيضا إلى معاناة مجموعته الاقتصادية من صعوبات نتيجة مجموعة من الظروف السياسية والتأثر بقانون "قيصر" وما ترتب على هذا القانون من عواقب أبطأت سرعة العملية الإنتاجية وتأمين المواد الأولية.
© Sputnik . Ali Hashemمعرض إكسبو سوريا 2024
معرض إكسبو سوريا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
معرض إكسبو سوريا 2024
© Sputnik . Ali Hashem
وأضاف خضر: "نحاول بشتى الوسائل تجاوز هذه العقبات والتعافي من أثار قانون قيصر والإلتفاف عليه لنقدم منتجا سوريا يفتخر به كما كان في السابق".
من جهته، يقول عبد الله دعبول، مدير التصدير في شركة "مدار": "كشركة صناعية كيميائية، تضررنا بشكل كبير من قانون قيصر نتيجة عدم توافر المواد الأولية والمواد الخام ورفع تكلفة صناعة المنتج وتصديره، ولكن استطعنا بطرق عديدة أن نستمر في الإنتاج واستطعنا أن نعود لتصدير بضائعنا إلى الخارج كون المنتج السوري مطلوب بشكل كبير بسبب جودته".

أما ربا عبود، مدير عام شركة "راجحا ميكا" للمفروشات الحديثة، فأوضحت لـ"سبوتنيك"، أن "قانون قيصر أثّر علىينا بشكل كبير في موضوع تحويل رأس المال والمعاملات المصرفية والتحويل والاستثمارات بشكل كبير، ولكن استطعنا أن نلتف على القانون من خلال استثمار الموارد السورية والاستغناء عن اليد العاملة الخارجية والاكتفاء بالكفاءات السورية".

وأضافت عبود: "الآن، معظم دول العالم لم تعد تأبه لقانون قيصر، ولذلك نسعى بشكل كبير لتطوير العمل للوصول إلى أسواق عربية وعالمية كبيرة"، مشيرةً إلى أنهم بدأوا باستيراد الأخشاب من روسيا والسويد وبيلاروسيا.
© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

معرض &quot;إكسبو سوريا 2024&quot; - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

معرض &quot;إكسبو سوريا 2024&quot; - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

معرض &quot;إكسبو سوريا 2024&quot; - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

معرض &quot;إكسبو سوريا 2024&quot; - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

1/4
© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

2/4
© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

3/4
© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

4/4
© Sputnik . Ali Hashem

معرض "إكسبو سوريا 2024"

بدوره، قال عمر بطيخ (صناعي سوري) إن "سوريا بلد صناعي وبحاجة لتسويق المنتجات السورية للدول العربية والعالمية كون الصناعات السورية تتميز بمتانتها وجودتها"، مشيرًا إلى أن "قانون قيصر أثّر بشكل عام على كافة القطاعات التي تضررت من ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبة الحصول عليها وأثّر أيضاً على قطاع الكهرباء من خلال سيطرة المجموعات الإرهابية على مكامن الطاقة التي تغذي محطات توليد الكهرباء والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل كبير عن المعامل والمصانع، وهذا ما أدى إلى توقف عجلة الإنتاج"، مضيفا: "لكن، نحن كسوريون نستطيع تجاوز هذا الحصار بإرادتنا القوية".
أما الصناعي خلدون عفش، فأكد لـ"سبوتنيك"، أن "تأثير قانون قيصر كان كبير جداً على كافة القطاعات السورية، ولكن بعض القطاعات حافظت على زبائنها القدامى، ونحن كشركة استطعنا المحافظة على جودة منتجاتنا عن طريق الاستعانة بمواد خام سورية بشكل كامل دون الحاجة للاستيراد من دول أخرى، وكان لدينا زبائن في العراق والسعودية، واستطعنا تصدير منتجاتنا لهم".
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