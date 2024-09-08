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ضابط أمريكي سابق: الحرب النووية مسألة ستبدأ عاجلا أم آجلا
ضابط أمريكي سابق: الحرب النووية مسألة ستبدأ عاجلا أم آجلا
سبوتنيك عربي
أكد الضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن "حربا نووية ستبدأ عاجلا أم آجلا بسبب ارتفاع مستوى التوتر في العالم"، بحسب قوله. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T04:36+0000
2024-09-08T04:36+0000
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وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "بناء على مستوى التوتر الحالي في العالم، فإن استخدام الأسلحة النووية هو مسألة وقت".وأضاف: "هناك سيناريو يمكنك من خلاله إطلاق ضربة استباقية".وفي منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عُقد في يونيو/ حزيران الماضي، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قضية استخدام أسلحة الدمار الشامل لا ينبغي الاستخفاف بها.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مخاطر الحرب النووية أصبحت الآن كبيرة للغاية، ولا يمكن الاستهانة بهذا الخطر. ومع ذلك، في رأيه، هناك الكثير ممن هم على استعداد لتضخيم هذا التهديد بشكل مصطنع.
https://sarabic.ae/20240904/أسير-أوكراني-لـسبوتنيك-كييف-خططت-لتفجير-قنبلة-عن-بعد-بمحطة-كورسك-النووية-الروسية-1092373788.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي سابق: الحرب النووية مسألة ستبدأ عاجلا أم آجلا

04:36 GMT 08.09.2024
CC0 / National Museum of the U.S. Navy / 160831-N-SS202-003صاروخ نووي من طراز ترايدنت
صاروخ نووي من طراز ترايدنت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
CC0 / National Museum of the U.S. Navy / 160831-N-SS202-003
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أكد الضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن "حربا نووية ستبدأ عاجلا أم آجلا بسبب ارتفاع مستوى التوتر في العالم"، بحسب قوله.
وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "بناء على مستوى التوتر الحالي في العالم، فإن استخدام الأسلحة النووية هو مسألة وقت".

وأشار إلى أن الاتجاه الحالي هو أن العالم يبتعد تدريجياً عن المفهوم الكلاسيكي للردع النووي، الذي لا يعني ضمناً الاستخدام الوقائي لأسلحة الدمار الشامل.

وأضاف: "هناك سيناريو يمكنك من خلاله إطلاق ضربة استباقية".

ووفقا له، فإن دول العالم لم تعد تناقش السيطرة على مثل هذه الأسلحة ولا تتحدث عن ضرورة خفض ترسانتها.

صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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4 سبتمبر, 03:28 GMT
وفي منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عُقد في يونيو/ حزيران الماضي، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قضية استخدام أسلحة الدمار الشامل لا ينبغي الاستخفاف بها.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مخاطر الحرب النووية أصبحت الآن كبيرة للغاية، ولا يمكن الاستهانة بهذا الخطر. ومع ذلك، في رأيه، هناك الكثير ممن هم على استعداد لتضخيم هذا التهديد بشكل مصطنع.
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