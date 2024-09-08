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ضابط أمريكي: موسكو لا تهتم بمن يصبح رئيسا للبيت الأبيض
ضابط أمريكي: موسكو لا تهتم بمن يصبح رئيسا للبيت الأبيض
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "الداعم" للمرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، يوحي بأن موسكو لا... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T09:16+0000
2024-09-08T09:16+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال ديفيس، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "هذه هي طريقتهم للتلميح إلى أنهم لا يهتمون بمن سيكون رئيسا للولايات المتحدة".ووفقا له، فإن سبب تصريح الرئيس الروسي بـ"دعم" المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، يعود إلى "أنهم لا يأخذوننا على محمل الجد، وهذا يضعنا في موقف حرج".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستك الروسية، الأسبوع الماضي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية وملفتة للنظر، ما يعني أنها في حالة جيدة.كما علقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح الرئيس الروسي، وأوصى البيت الأبيض "بالتوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة، وفق وصفه، وفي هذا الصدد تنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-حول-التسوية-في-الشرق-الأوسط-موقفنا-واضح-نحن-نؤيد-حل-الدولتين-1092414432.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ضابط أمريكي: موسكو لا تهتم بمن يصبح رئيسا للبيت الأبيض

09:16 GMT 08.09.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "الداعم" للمرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، يوحي بأن موسكو لا تهتم بمن يصبح رئيساً للبيت الأبيض.
وقال ديفيس، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "هذه هي طريقتهم للتلميح إلى أنهم لا يهتمون بمن سيكون رئيسا للولايات المتحدة".

وفي رأيه، سيكون المرشح الجمهوري دونالد ترامب، شخصية سياسية "أكثر تفضيلاً" بالنسبة لروسيا، لأنه صرح في مناسبات عدة بأنه مستعد لحل الصراع في أوكرانيا.

ووفقا له، فإن سبب تصريح الرئيس الروسي بـ"دعم" المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، يعود إلى "أنهم لا يأخذوننا على محمل الجد، وهذا يضعنا في موقف حرج".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
بوتين حول التسوية في الشرق الأوسط: موقفنا واضح نحن نؤيد حل الدولتين
5 سبتمبر, 09:38 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستك الروسية، الأسبوع الماضي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية وملفتة للنظر، ما يعني أنها في حالة جيدة.
كما علقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح الرئيس الروسي، وأوصى البيت الأبيض "بالتوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة، وفق وصفه، وفي هذا الصدد تنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.
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