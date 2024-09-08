https://sarabic.ae/20240908/ضابط-أمريكي-موسكو-لا-تهتم-بمن-يصبح-رئيسا-للبيت-الأبيض-1092506194.html
ضابط أمريكي: موسكو لا تهتم بمن يصبح رئيسا للبيت الأبيض
ضابط أمريكي: موسكو لا تهتم بمن يصبح رئيسا للبيت الأبيض
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "الداعم" للمرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، يوحي بأن موسكو لا... 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T09:16+0000
2024-09-08T09:16+0000
2024-09-08T09:16+0000
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وقال ديفيس، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "هذه هي طريقتهم للتلميح إلى أنهم لا يهتمون بمن سيكون رئيسا للولايات المتحدة".ووفقا له، فإن سبب تصريح الرئيس الروسي بـ"دعم" المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، يعود إلى "أنهم لا يأخذوننا على محمل الجد، وهذا يضعنا في موقف حرج".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستك الروسية، الأسبوع الماضي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية وملفتة للنظر، ما يعني أنها في حالة جيدة.كما علقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح الرئيس الروسي، وأوصى البيت الأبيض "بالتوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة، وفق وصفه، وفي هذا الصدد تنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-حول-التسوية-في-الشرق-الأوسط-موقفنا-واضح-نحن-نؤيد-حل-الدولتين-1092414432.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ضابط أمريكي: موسكو لا تهتم بمن يصبح رئيسا للبيت الأبيض
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "الداعم" للمرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، يوحي بأن موسكو لا تهتم بمن يصبح رئيساً للبيت الأبيض.
وقال ديفيس، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "هذه هي طريقتهم للتلميح إلى أنهم لا يهتمون بمن سيكون رئيسا للولايات المتحدة".
وفي رأيه، سيكون المرشح الجمهوري دونالد ترامب، شخصية سياسية "أكثر تفضيلاً" بالنسبة لروسيا، لأنه صرح في مناسبات عدة بأنه مستعد لحل الصراع في أوكرانيا.
ووفقا له، فإن سبب تصريح الرئيس الروسي بـ"دعم" المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، يعود إلى "أنهم لا يأخذوننا على محمل الجد، وهذا يضعنا في موقف حرج".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستك الروسية، الأسبوع الماضي، إن روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس الحالي جو بايدن، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هاريس لديها ضحكة معدية للغاية وملفتة للنظر، ما يعني أنها في حالة جيدة.
كما علقت الإدارة الأمريكية الحالية على تصريح الرئيس الروسي، وأوصى البيت الأبيض "بالتوقف عن الحديث والتدخل في الانتخابات" في الولايات المتحدة، وفق وصفه، وفي هذا الصدد تنفي موسكو بشكل قاطع أي اتهامات بالتدخل.