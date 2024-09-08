https://sarabic.ae/20240908/فنزويلا-تقول-إن-مرشح-المعارضة-غادر-البلاد-بعد-حصوله-على-حق-اللجوء-السياسي-لإسبانيا-1092501751.html

فنزويلا تقول إن مرشح المعارضة غادر البلاد بعد حصوله على حق اللجوء السياسي لإسبانيا

فنزويلا تقول إن مرشح المعارضة غادر البلاد بعد حصوله على حق اللجوء السياسي لإسبانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، اليوم الأحد، أن مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية، إدموندو غونزاليس أوروتيا غادر البلاد بعد حصوله على حق... 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T03:52+0000

2024-09-08T03:52+0000

2024-09-08T03:52+0000

انتخابات فنزويلا

العالم

نيكولاس مادورو

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مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت رودريغيز في قناتها على تطبيق "تليغرام"، "اليوم، 7 سبتمبر/ أيلول، غادر المواطن المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد، ولجأ طوعاً لعدة أيام إلى سفارة مملكة إسبانيا في كراكاس طالبًا اللجوء السياسي من هذه الحكومة".والثلاثاء الماضي، قال مكتب المدعي العام الفنزويلي، إن محكمة المراقبة الابتدائية أصدرت مذكرة اعتقال بحق غونزاليس، المرشح الرئاسي السابق للمعارضة اليمينية الموحدة، بعدما غاب ثلاث مرات عندما تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في قضية التحريض على العنف.وجرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا يوم 28 يوليو/ تموز، وفي اليوم التالي أعلن المجلس الانتخابي الوطني مادورو رئيسًا منتخبًا للفترة من 2025 إلى 2031.وأعلنت الحكومة الفنزويلية تدخل عدد من الدول في الانتخابات وفي حق الشعب في تقرير مصيره.واندلعت الاحتجاجات في فنزويلا عقب الانتخابات وجرت اصطدامات بين الشرطة والمتظاهرين في كراكاس، وأفادت السلطات بوقوع أكثر من 20 إصابة في صفوف العسكريين، وتم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصًا لارتكابهم أعمال تخريب وأفعال مزعزعة للاستقرار.بدوره، شبه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاحتجاجات في البلاد بـ "الثورات الملونة".وقالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، حذر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف دولا ثالثة من دعم محاولات هز الوضع داخل فنزويلا.

https://sarabic.ae/20240803/مادورو-يقول-إن-فنزويلا-مستعدة-للتعاون-مع-دول-بريكس-في-قطاعي-النفط-والغاز-1091372029.html

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انتخابات فنزويلا, العالم, نيكولاس مادورو