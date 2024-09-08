مقتل وإصابة العشرات في مواجهات بين قوات موالية للحكومة اليمنية و"أنصار الله" في تعز ولحج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:03 GMT
15 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240908/مقتل-وإصابة-العشرات-في-مواجهات-بين-قوات-موالية-للحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-في-تعز-ولحج-1092523800.html
مقتل وإصابة العشرات في مواجهات بين قوات موالية للحكومة اليمنية و"أنصار الله" في تعز ولحج
مقتل وإصابة العشرات في مواجهات بين قوات موالية للحكومة اليمنية و"أنصار الله" في تعز ولحج
سبوتنيك عربي
سقط 20 شخصًا بين قتيل وجريح، يوم الأحد، إثر مواجهات بين قوات مشتركة موالية للحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" في محافظتي تعز ولحج الساحليتين جنوبي البلاد. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T23:10+0000
2024-09-08T23:44+0000
العالم العربي
الجيش اليمني
أنصار الله
تعز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/19/1048205177_0:132:2897:1761_1920x0_80_0_0_b875fe3f9fc4dd2f0f635f42495db098.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك"، بأن "قوة من ألوية العمالقة الجنوبية العاملة ضمن القوات المشتركة، شنت هجومًا على مواقع لـ (أنصار الله) في أطراف مديرية ماوية شرق تعز، دارت على إثره مواجهات استمرت 4 ساعات، تمكنت خلاله من السيطرة على مواقع في سلسلة جبلية بمنطقة شوكان جنوب شرقي مديرية ماوية".وذكر أن "قوات من (الحزام الأمني) واللواء الخامس التابعتين للمجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن) نفذت هجوماً مماثلاً، على مواقع لـ (أنصار الله) في جبهة القرين شمال غربي مديرية المسيمير الواقعة شمال محافظة لحج، استعادت على إثره موقعين استراتيجيين مطلين على منطقة عهامة، بعد يومين من سيطرة الجماعة عليهما".وتأتي المواجهات بعد يومين من مقتل وإصابة 16 شخصاً، يوم الجمعة الماضي، إثر قتال مماثل بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي و"أنصار الله"، سيطرت خلاله الأخيرة على موقعين في جبهة عهامة شمال مديرية المسيمير شمال لحج.وجاء التصعيد الميداني في محافظتي تعز ولحج، بعد أن حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، منتصف أغسطس/ آب الماضي، من استعدادات وتعزيزات عسكرية مصحوبة بتهديدات مستمرة من أطراف الصراع في اليمن بعودة الحرب. مشيرا إلى ورود تقارير عن اشتباكات في الضالع والحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240907/اليمن-أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-1092500606.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/19/1048205177_0:0:2571:1928_1920x0_80_0_0_836487b176f6dbc06e8c20b6647ee665.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجيش اليمني, أنصار الله, تعز
العالم العربي, الجيش اليمني, أنصار الله, تعز

مقتل وإصابة العشرات في مواجهات بين قوات موالية للحكومة اليمنية و"أنصار الله" في تعز ولحج

23:10 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 23:44 GMT 08.09.2024)
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
تابعنا عبر
سقط 20 شخصًا بين قتيل وجريح، يوم الأحد، إثر مواجهات بين قوات مشتركة موالية للحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" في محافظتي تعز ولحج الساحليتين جنوبي البلاد.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك"، بأن "قوة من ألوية العمالقة الجنوبية العاملة ضمن القوات المشتركة، شنت هجومًا على مواقع لـ (أنصار الله) في أطراف مديرية ماوية شرق تعز، دارت على إثره مواجهات استمرت 4 ساعات، تمكنت خلاله من السيطرة على مواقع في سلسلة جبلية بمنطقة شوكان جنوب شرقي مديرية ماوية".
وذكر أن "قوات من (الحزام الأمني) واللواء الخامس التابعتين للمجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن) نفذت هجوماً مماثلاً، على مواقع لـ (أنصار الله) في جبهة القرين شمال غربي مديرية المسيمير الواقعة شمال محافظة لحج، استعادت على إثره موقعين استراتيجيين مطلين على منطقة عهامة، بعد يومين من سيطرة الجماعة عليهما".

وحسب المصدر، "أسفرت المواجهات التي استخدمت فيها مختلف الأسلحة عن مقتل 7 وإصابة 13 آخرين من الجانبين".

وتأتي المواجهات بعد يومين من مقتل وإصابة 16 شخصاً، يوم الجمعة الماضي، إثر قتال مماثل بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي و"أنصار الله"، سيطرت خلاله الأخيرة على موقعين في جبهة عهامة شمال مديرية المسيمير شمال لحج.
وجاء التصعيد الميداني في محافظتي تعز ولحج، بعد أن حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، منتصف أغسطس/ آب الماضي، من استعدادات وتعزيزات عسكرية مصحوبة بتهديدات مستمرة من أطراف الصراع في اليمن بعودة الحرب. مشيرا إلى ورود تقارير عن اشتباكات في الضالع والحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
اليمن.. "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية
أمس, 23:50 GMT
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала