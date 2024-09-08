https://sarabic.ae/20240908/هيئة-الانتخابات-الجزائرية-تبون-يتصدر-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-بنسبة-9465--1092518125.html
الجزائر... تبون يفوز بفترة رئاسية جديدة
الجزائر... تبون يفوز بفترة رئاسية جديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر فوز عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة، بعد حصوله على 94.65 في المئة من الأصوات. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T16:40+0000
2024-09-08T16:40+0000
2024-09-08T17:04+0000
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عبد المجيد تبون
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وقال رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، إن الانتخابات الرئاسية جرت بشكل نزيه وشفاف وشهدت مشاركة واسعة من المواطنين، مشيرا إلى أنها أظهرت فوز تبون بولاية رئاسية ثانية.ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية، تدوينة على موقع "إكس" قالت فيها إن النتائج المؤقتة لانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، شارك فيها نحو 5.6 مليون نسمة.ونشرت الوكالة ترتيب حصص الأصوات بين تبون ومنافسيه كما يلي:وأكد محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، أن "العملية الانتخابية تمت في ظروف عادية جدا وحرصنا على عملية نزيهة شفافة تحمي أصوات الناخبين الجزائريين من التزوير، مضيفا: "نشعر بالارتياح للمشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية ونشيد بالهدوء والسلمية التي اتسمت بها الحملة الانتخابية للرئاسيات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون
الجزائر... تبون يفوز بفترة رئاسية جديدة
16:40 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 17:04 GMT 08.09.2024)
أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر فوز عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة، بعد حصوله على 94.65 في المئة من الأصوات.
وقال رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، إن الانتخابات الرئاسية جرت بشكل نزيه وشفاف وشهدت مشاركة واسعة من المواطنين، مشيرا إلى أنها أظهرت فوز تبون
بولاية رئاسية ثانية.
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية، تدوينة على موقع "إكس" قالت فيها إن النتائج المؤقتة لانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، شارك فيها نحو 5.6 مليون نسمة.
ونشرت الوكالة ترتيب حصص الأصوات بين تبون ومنافسيه كما يلي:
عبد المجيد تبون: جاء في المركز الأول
بحصوله على نحو 5.3 مليون صوت بنسبة 94.65 في المئة.
حساني شريف عبد العالي: جاء في المركز الثاني بحصوله على نحو 179 ألف صوت، بـ3.17 في المئة.
يوسف أوشيش: جاء في المركز الثالث بحصوله على نحو 122 ألف صوت بنسبة 2.16 في المئة.
وأكد محمد شرفي، في مؤتمر صحفي، أن "العملية الانتخابية تمت في ظروف عادية جدا وحرصنا على عملية نزيهة شفافة تحمي أصوات الناخبين الجزائريين
من التزوير، مضيفا: "نشعر بالارتياح للمشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية ونشيد بالهدوء والسلمية التي اتسمت بها الحملة الانتخابية للرئاسيات".