https://sarabic.ae/20240908/الجزائر-السلطة-المستقلة-للانتخابات-الرئاسية-تكشف-النسبة-النهائية-للمشاركة-في-التصويت-1092500765.html
الجزائر.. السلطة المستقلة للانتخابات الرئاسية تكشف النسبة النهائية للمشاركة في التصويت
الجزائر.. السلطة المستقلة للانتخابات الرئاسية تكشف النسبة النهائية للمشاركة في التصويت
سبوتنيك عربي
كشف محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، اليوم الأحد، عن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T01:00+0000
2024-09-08T01:00+0000
2024-09-08T01:00+0000
العالم العربي
الجزائر
الانتخابات في الجزائر
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، قالت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الداخل بلغت 48.03 بالمائة.أما بالنسبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية للمقيمين بالخارج بلغت النسبة 19.57، وفق ما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.أغلقت مراكز الاقتراع في تمام الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وبعدها بدأ الشروع في عمليات الفرز.ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
https://sarabic.ae/20240907/الجزائر-السلطة-المستقلة-للانتخابات-تعلن-نسب-المشاركة-حتى-منتصف-اليوم-1092497108.html
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العالم العربي, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, حصري
العالم العربي, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, حصري
الجزائر.. السلطة المستقلة للانتخابات الرئاسية تكشف النسبة النهائية للمشاركة في التصويت
حصري
كشف محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، اليوم الأحد، عن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، قالت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية
في الداخل بلغت 48.03 بالمائة.
أما بالنسبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية للمقيمين بالخارج بلغت النسبة 19.57، وفق ما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
أغلقت مراكز الاقتراع في تمام الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وبعدها بدأ الشروع في عمليات الفرز.
ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين،
هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.