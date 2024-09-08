الجزائر.. السلطة المستقلة للانتخابات الرئاسية تكشف النسبة النهائية للمشاركة في التصويت

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
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شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240908/الجزائر-السلطة-المستقلة-للانتخابات-الرئاسية-تكشف-النسبة-النهائية-للمشاركة-في-التصويت-1092500765.html
الجزائر.. السلطة المستقلة للانتخابات الرئاسية تكشف النسبة النهائية للمشاركة في التصويت
الجزائر.. السلطة المستقلة للانتخابات الرئاسية تكشف النسبة النهائية للمشاركة في التصويت
سبوتنيك عربي
كشف محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، اليوم الأحد، عن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T01:00+0000
2024-09-08T01:00+0000
العالم العربي
الجزائر
الانتخابات في الجزائر
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، قالت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الداخل بلغت 48.03 بالمائة.أما بالنسبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية للمقيمين بالخارج بلغت النسبة 19.57، وفق ما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.أغلقت مراكز الاقتراع في تمام الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وبعدها بدأ الشروع في عمليات الفرز.ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
https://sarabic.ae/20240907/الجزائر-السلطة-المستقلة-للانتخابات-تعلن-نسب-المشاركة-حتى-منتصف-اليوم-1092497108.html
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العالم العربي, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, حصري
العالم العربي, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, حصري

الجزائر.. السلطة المستقلة للانتخابات الرئاسية تكشف النسبة النهائية للمشاركة في التصويت

01:00 GMT 08.09.2024
© Sputnik . mohamed Hemidaالعاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
حصري
كشف محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، اليوم الأحد، عن نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، قالت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الداخل بلغت 48.03 بالمائة.
أما بالنسبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية للمقيمين بالخارج بلغت النسبة 19.57، وفق ما أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
الجزائر… السلطة المستقلة للانتخابات تعلن نسبة المشاركة حتى منتصف اليوم
أمس, 17:50 GMT
أغلقت مراكز الاقتراع في تمام الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وبعدها بدأ الشروع في عمليات الفرز.
ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
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