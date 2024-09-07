الجزائر… السلطة المستقلة للانتخابات تعلن نسب المشاركة حتى منتصف اليوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:03 GMT
15 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240907/الجزائر-السلطة-المستقلة-للانتخابات-تعلن-نسب-المشاركة-حتى-منتصف-اليوم-1092497108.html
الجزائر… السلطة المستقلة للانتخابات تعلن نسب المشاركة حتى منتصف اليوم
الجزائر… السلطة المستقلة للانتخابات تعلن نسب المشاركة حتى منتصف اليوم
سبوتنيك عربي
تتواصل عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة، والمفترض انتهاؤها، مساء اليوم السبت. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T17:50+0000
2024-09-07T17:50+0000
الجزائر
الانتخابات في الجزائر
العالم العربي
الأخبار
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092491229_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2c2b8a14aa70247a7246a074ef81cc61.jpg
أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المسبقة تباعا من مقر السلطة.وفق إعلان السلطة المستقلة بلغت النسب في حدود الساعة العاشرة صباحا للجالية المقيمة في الخارج 14.50%، لترتفع إلى 16.18 % في حدود الساعة الواحدة مساء.ووصل عدد المصوتين في نفس التوقيت أي العاشرة صباحا 125458، بينما بلغت النسبة وطنيا في نفس التوقيت ال4.56% بينما ارتفعت إلى 13.11 % في الساعة الواحدة مساء، وبلغ عدد المصوتين مليون و69 ألف و872 ناخب في الساعة العاشرة.فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباح اليوم لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة. وفق مراسل "سبوتنيك" بدأ المواطنون بالتوافد على اللجان الانتخابية منذ الدقائق الأولى للعملية الانتخابية.واستقبلت مراكز ومكاتب الاقتراع الانتخابية في الجزائر نحو 24 مليون ناخب من الثامنة صباح اليوم السبت، حتى السابعة مساء نفس اليوم.ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجلا من بينهم 23.486.061 ناخبا داخل الوطن موزعين على 47 في المئة نساء و53 في المئة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 في المئة.كما بلغ عدد أفراد الجالية الوطنية في الخارج 865.490 ناخبا (45 في المئة نساء و 55 في المئة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة, 43.15 في المئة.وفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يتعين على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان الجزائري في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.وانطلقت، الخميس 15 أغسطس / آب الجاري، الحملات الانتخابية لمرشحي السباق الانتخابي.
https://sarabic.ae/20240907/الرئيس-الجزائري-بعد-الإدلاء-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-الفرسان-الثلاثة-كانوا-في-المستوى-1092479484.html
https://sarabic.ae/20240906/انتخابات-الرئاسة-الجزائرية-مراكز-الاقتراع-جاهزة-لاستقبال-أكثر-من-24-مليون-ناخب-1092466329.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092491229_149:0:1109:720_1920x0_80_0_0_46db19e2dbe649b6f0725ffbb969c009.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, الانتخابات في الجزائر, العالم العربي, الأخبار, حصري
الجزائر, الانتخابات في الجزائر, العالم العربي, الأخبار, حصري

الجزائر… السلطة المستقلة للانتخابات تعلن نسب المشاركة حتى منتصف اليوم

17:50 GMT 07.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
تتواصل عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة، والمفترض انتهاؤها، مساء اليوم السبت.
أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المسبقة تباعا من مقر السلطة.
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
تبون بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الجزائرية: الفرسان الثلاثة كانوا في المستوى
11:13 GMT
وفق إعلان السلطة المستقلة بلغت النسب في حدود الساعة العاشرة صباحا للجالية المقيمة في الخارج 14.50%، لترتفع إلى 16.18 % في حدود الساعة الواحدة مساء.
ووصل عدد المصوتين في نفس التوقيت أي العاشرة صباحا 125458، بينما بلغت النسبة وطنيا في نفس التوقيت ال4.56% بينما ارتفعت إلى 13.11 % في الساعة الواحدة مساء، وبلغ عدد المصوتين مليون و69 ألف و872 ناخب في الساعة العاشرة.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباح اليوم لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة. وفق مراسل "سبوتنيك" بدأ المواطنون بالتوافد على اللجان الانتخابية منذ الدقائق الأولى للعملية الانتخابية.
واستقبلت مراكز ومكاتب الاقتراع الانتخابية في الجزائر نحو 24 مليون ناخب من الثامنة صباح اليوم السبت، حتى السابعة مساء نفس اليوم.
ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
انتخابات الرئاسة الجزائرية... مراكز الاقتراع تستعد لاستقبال أكثر من 24 مليون ناخب
أمس, 18:22 GMT
وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجلا من بينهم 23.486.061 ناخبا داخل الوطن موزعين على 47 في المئة نساء و53 في المئة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 في المئة.
كما بلغ عدد أفراد الجالية الوطنية في الخارج 865.490 ناخبا (45 في المئة نساء و 55 في المئة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة, 43.15 في المئة.
وفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يتعين على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان الجزائري في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.
© Sputnik . Mohamed Hemeda الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
© Sputnik . Mohamed Hemeda الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
© Sputnik . Mohamed Hemeda الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
© Sputnik . Mohamed Hemeda الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
© Sputnik . Mohamed Hemeda الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
© Sputnik . Mohamed Hemeda الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
© Sputnik . Mohamed Hemeda الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
© Sputnik . Mohamed Hemeda الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
© Sputnik . Mohamed Hemeda الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
© Sputnik . Mohamed Hemeda الانتخابات الرئاسية الجزائرية
 الانتخابات الرئاسية الجزائرية - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
1/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
2/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
3/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
4/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
5/11
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
6/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
7/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
8/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
9/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
10/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
11/11
© Sputnik . Mohamed Hemeda
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
وانطلقت، الخميس 15 أغسطس / آب الجاري، الحملات الانتخابية لمرشحي السباق الانتخابي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الصحة" بغزة: إسرائيل ترتكب 4 مجازر خلال 48 ساعة09:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала