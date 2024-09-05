https://sarabic.ae/20240905/الجزائر-عشرات-الآلاف-من-مراكز-الاقتراع-تستعد-لاستقبال-الناخبين-1092436025.html

الجزائر... عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع تستعد لاستقبال الناخبين

الجزائر... عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع تستعد لاستقبال الناخبين

سبوتنيك عربي

تنطلق عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة صباح السبت الموافق 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط تطلعات بمشاركة أكبر، بعد أن بلغ عدد من يحق لهم... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T16:53+0000

2024-09-05T16:53+0000

2024-09-05T16:53+0000

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وتفقّدت "سبوتنيك"، اليوم الخميس، المركز الدولي للصحافة، المخصص لمتابعة الانتخابات الرئاسية في العاصمة الجزائر، وذلك في إطار مشاركتها في تغطية الانتخابات الرئاسية المبكرة.ووفق مراسل "سبوتنيك"، فإن آلاف المراكز الانتخابية والمكاتب، أصبحت معدّة ومجهّزة لاستقبال الناخبين صباح السابع من سبتمبر الجاري، للتصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة بين 3 مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون، والمرشح، يوسف أوشيش، والمرشح، حساني شريف.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن العدد الإجمالي للهيئة الوطنية الناخبة بلغ 24.474.161 ناخبا، من بينهم 914.308 ناخبين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، حسب تأكيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.وسجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ارتفاع في عدد الهيئة الناخبة بـ 165.804 ناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الحالية.كما تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت عبر التراب الوطني، منها 135 مكتبا متنقلا، منها 30.301 مكتب خاص بالرجال و26.569 مكتب خاص، و4.009 مكاتب مختلطة.أما مراكز التصويت، فيبلغ عددها 13.181 مركزا، منها 1.756 خاصة بالنساء.من جهة أخرى، ذكرت اللجنة بأن العدد الإجمالي للهيئة الناخبة في شهر نيسان/ أبريل المنصرم كان 24.111.081 ناخبا، في حين أحصت المراجعة الاستثنائية للقوائم (22 سبتمبر - 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل) مجموع 237.355 مسجلا جديدا، و40.079 مشطوبا، ما تمخّض عنه عدد إجمالي للهيئة الناخبة قبل المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، التي تمّت بين 12 و17 أكتوبر المنصرم، مجموعه 24.308.357 ناخبا، أي بارتفاع قدّر بـ276.0197.

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https://sarabic.ae/20240902/انطلاق-تصويت-الجزائريين-في-الخارج-بالانتخابات-الرئاسية-1092296765.html

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