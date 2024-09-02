https://sarabic.ae/20240902/انطلاق-تصويت-الجزائريين-في-الخارج-بالانتخابات-الرئاسية-1092296765.html
انطلاق تصويت الجزائريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية
انطلاق تصويت الجزائريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
انطلق تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخابات الرئاسة، اليوم الاثنين، على أن يستمر حتى يوم السبت المقبل، فيما تبدأ عملية التصويت بالانتخابات ذاتها داخل... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T08:06+0000
2024-09-02T08:06+0000
2024-09-02T08:06+0000
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عبد المجيد تبون
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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعلانها افتتاح مكاتب تصويت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عبر المراكز الدبلوماسية.وأصدرت سلطة الانتخابات الجزائرية بيانا قالت فيه إنه :طبقا لأحكام المادة 132 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس/ آذار سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والقرار المؤرخ في 10 أغسطس/ آب سنة 2024 المتضمن تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لتصويت الناخبين الجزائريين المقيمين بالخارج بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر/ أيلول 2024".وتترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، بين ثلاثة مرشحين في السابع من سبتمبر/أيلول 2024، وسط توقعات بنسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2019.تأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة في ظل توترات إقليمية ودولية، يشهدها العالم، وتطلع جزائري لتحقيق خطوات مغايرة على المستوى الاقصادي.وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ترشحه لقترة رئاسية ثانية، وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".ويخوض السباق الرئاسي يوم 7 سبتمبر المقبل، كل من الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والمرشح الإسلامي عبد العالي حساني شريف، والمعارض اليساري يوسف أوشيش.
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https://sarabic.ae/20240828/الجزائر-تحقق-فائضا-في-الميزان-التجاري-بنحو-4-مليارات-دولار-1092183125.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون
انطلاق تصويت الجزائريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية
انطلق تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخابات الرئاسة، اليوم الاثنين، على أن يستمر حتى يوم السبت المقبل، فيما تبدأ عملية التصويت بالانتخابات ذاتها داخل الجزائر في السابع من الشهر الجاري.
ونقلت صحيفة
"الشروق" الجزائرية عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعلانها افتتاح مكاتب تصويت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عبر المراكز الدبلوماسية.
وأصدرت سلطة الانتخابات الجزائرية بيانا قالت فيه إنه :طبقا لأحكام المادة 132 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس/ آذار سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والقرار المؤرخ في 10 أغسطس/ آب سنة 2024 المتضمن تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لتصويت الناخبين الجزائريين المقيمين بالخارج بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر/ أيلول 2024".
وتترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، بين ثلاثة مرشحين في السابع من سبتمبر/أيلول 2024، وسط توقعات بنسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2019.
تأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة في ظل توترات إقليمية ودولية
، يشهدها العالم، وتطلع جزائري لتحقيق خطوات مغايرة على المستوى الاقصادي.
وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ترشحه لقترة رئاسية ثانية، وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".
ويخوض السباق الرئاسي يوم 7 سبتمبر المقبل، كل من الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والمرشح الإسلامي عبد العالي حساني شريف، والمعارض اليساري يوسف أوشيش.