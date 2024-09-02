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مساحة حرة
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كواليس السينما
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
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https://sarabic.ae/20240902/انطلاق-تصويت-الجزائريين-في-الخارج-بالانتخابات-الرئاسية-1092296765.html
انطلاق تصويت الجزائريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية
انطلاق تصويت الجزائريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
انطلق تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخابات الرئاسة، اليوم الاثنين، على أن يستمر حتى يوم السبت المقبل، فيما تبدأ عملية التصويت بالانتخابات ذاتها داخل... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T08:06+0000
2024-09-02T08:06+0000
العالم العربي
الجزائر
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عبد المجيد تبون
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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعلانها افتتاح مكاتب تصويت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عبر المراكز الدبلوماسية.وأصدرت سلطة الانتخابات الجزائرية بيانا قالت فيه إنه :طبقا لأحكام المادة 132 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس/ آذار سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والقرار المؤرخ في 10 أغسطس/ آب سنة 2024 المتضمن تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لتصويت الناخبين الجزائريين المقيمين بالخارج بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر/ أيلول 2024".وتترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، بين ثلاثة مرشحين في السابع من سبتمبر/أيلول 2024، وسط توقعات بنسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2019.تأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة في ظل توترات إقليمية ودولية، يشهدها العالم، وتطلع جزائري لتحقيق خطوات مغايرة على المستوى الاقصادي.وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ترشحه لقترة رئاسية ثانية، وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".ويخوض السباق الرئاسي يوم 7 سبتمبر المقبل، كل من الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والمرشح الإسلامي عبد العالي حساني شريف، والمعارض اليساري يوسف أوشيش.
https://sarabic.ae/20240902/الجزائر-تعلن-تفكيك-شبكة-تجسس-وتفتح-تحقيقا-قضائيا-1092292990.html
https://sarabic.ae/20240828/الجزائر-تحقق-فائضا-في-الميزان-التجاري-بنحو-4-مليارات-دولار-1092183125.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون

انطلاق تصويت الجزائريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

08:06 GMT 02.09.2024
© AP Photo / Fateh Guidoumالمرشح للرئاسة الجزائرية عبد المجيد تبون يصوت فى الانتخابات الرئاسية، 12 ديسمبر 2019
المرشح للرئاسة الجزائرية عبد المجيد تبون يصوت فى الانتخابات الرئاسية، 12 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Fateh Guidoum
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انطلق تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخابات الرئاسة، اليوم الاثنين، على أن يستمر حتى يوم السبت المقبل، فيما تبدأ عملية التصويت بالانتخابات ذاتها داخل الجزائر في السابع من الشهر الجاري.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعلانها افتتاح مكاتب تصويت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عبر المراكز الدبلوماسية.
وأصدرت سلطة الانتخابات الجزائرية بيانا قالت فيه إنه :طبقا لأحكام المادة 132 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس/ آذار سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والقرار المؤرخ في 10 أغسطس/ آب سنة 2024 المتضمن تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لتصويت الناخبين الجزائريين المقيمين بالخارج بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر/ أيلول 2024".
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
الجزائر تعلن تفكيك شبكة تجسس وتفتح تحقيقا قضائيا
05:34 GMT
وتترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، بين ثلاثة مرشحين في السابع من سبتمبر/أيلول 2024، وسط توقعات بنسبة مشاركة أعلى من انتخابات 2019.
تأتي الانتخابات الرئاسية المبكرة في ظل توترات إقليمية ودولية، يشهدها العالم، وتطلع جزائري لتحقيق خطوات مغايرة على المستوى الاقصادي.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
الجزائر تحقق فائضا في الميزان التجاري بنحو 4 مليارات دولار
28 أغسطس, 19:38 GMT
وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ترشحه لقترة رئاسية ثانية، وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".
ويخوض السباق الرئاسي يوم 7 سبتمبر المقبل، كل من الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والمرشح الإسلامي عبد العالي حساني شريف، والمعارض اليساري يوسف أوشيش.
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