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انتخابات الرئاسة الجزائرية... مراكز الاقتراع تستعد لاستقبال أكثر من 24 مليون ناخب
انتخابات الرئاسة الجزائرية... مراكز الاقتراع تستعد لاستقبال أكثر من 24 مليون ناخب
سبوتنيك عربي
تستقبل مراكز ومكاتب الاقتراع الانتخابية في الجزائر، نحو 24 مليون ناخب، من الثامنة صباح غد السبت، وحتى السابعة من مساء اليوم نفسه. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T18:22+0000
2024-09-06T18:22+0000
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ويصوّت الرئيس المنتهية ولايته في العاصمة الجزائرية، عبد المجيد تبون، في مدرسة أحمد عروة في بنادي الصنوبر، فيما يصوّت المرشح، يوسف أوشيش، في مسقط رأسه في ولاية "تيزي وزو"، كما يصوّت المرشح، حساني شريف، في العاصمة الجزائر، في بلدية بئر خادم، في المركز رقم 10.ووفق خبراء، فإنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات الحالية نسبة مشاركة أعلى من الانتخابات السابقة، وسط تطلعات للشارع الجزائري لإقلاع اقتصادي، يراهن عليه الجميع خلال السنوات المقبلة.ويتوجه في الثامنة صباح غد السبت، أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية لفترة تمتد حتى 5 سنوات.ويتنافس في هذا الاستحقاق 3 مرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمرشح الحر، عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف.وحسب الارقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجلا، من بينهم 23.486.061 ناخبا داخل الوطن، والموزعين على 47% نساء و53% رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36%.كما بلغ عدد أفراد الجالية الوطنية في الخارج 865.490 ناخبا (45% نساء و55% رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 عام 43.15%.ووفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فإنه يتعيّن على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.وانطلقت الخميس الموافق 15 أغسطس/ آب الماضي، الحملات الانتخابية لمرشحي السباق الرئاسي في الجزائر.
https://sarabic.ae/20240906/انتخابات-الرئاسة-الجزائرية-أكثر-من-116-ألف-يدلون-بأصواتهم-عبر-المكاتب-المتنقلة-صور-1092463192.html
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حصري, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, الجزائر, الانتخابات في الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي

انتخابات الرئاسة الجزائرية... مراكز الاقتراع تستعد لاستقبال أكثر من 24 مليون ناخب

18:22 GMT 06.09.2024
© Sputnik . mohamed Hemidaالعاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik . mohamed Hemida
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تستقبل مراكز ومكاتب الاقتراع الانتخابية في الجزائر، نحو 24 مليون ناخب، من الثامنة صباح غد السبت، وحتى السابعة من مساء اليوم نفسه.
ويصوّت الرئيس المنتهية ولايته في العاصمة الجزائرية، عبد المجيد تبون، في مدرسة أحمد عروة في بنادي الصنوبر، فيما يصوّت المرشح، يوسف أوشيش، في مسقط رأسه في ولاية "تيزي وزو"، كما يصوّت المرشح، حساني شريف، في العاصمة الجزائر، في بلدية بئر خادم، في المركز رقم 10.
ووفق خبراء، فإنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات الحالية نسبة مشاركة أعلى من الانتخابات السابقة، وسط تطلعات للشارع الجزائري لإقلاع اقتصادي، يراهن عليه الجميع خلال السنوات المقبلة.
© Sputnik . mohamed Hemidaالعاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
© Sputnik . mohamed Hemida
ويتوجه في الثامنة صباح غد السبت، أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية لفترة تمتد حتى 5 سنوات.
ويتنافس في هذا الاستحقاق 3 مرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمرشح الحر، عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف.
© Sputnik . mohamed Hemidaالعاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
© Sputnik . mohamed Hemida
وحسب الارقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجلا، من بينهم 23.486.061 ناخبا داخل الوطن، والموزعين على 47% نساء و53% رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36%.
الانتخابات الرئاسية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
انتخابات الرئاسة الجزائرية.. أكثر من 116 ألف يدلون بأصواتهم عبر المكاتب المتنقلة.. صور
16:39 GMT
كما بلغ عدد أفراد الجالية الوطنية في الخارج 865.490 ناخبا (45% نساء و55% رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 عام 43.15%.
ووفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فإنه يتعيّن على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.
وانطلقت الخميس الموافق 15 أغسطس/ آب الماضي، الحملات الانتخابية لمرشحي السباق الرئاسي في الجزائر.
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