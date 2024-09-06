https://sarabic.ae/20240906/انتخابات-الرئاسة-الجزائرية-مراكز-الاقتراع-جاهزة-لاستقبال-أكثر-من-24-مليون-ناخب-1092466329.html

انتخابات الرئاسة الجزائرية... مراكز الاقتراع تستعد لاستقبال أكثر من 24 مليون ناخب

انتخابات الرئاسة الجزائرية... مراكز الاقتراع تستعد لاستقبال أكثر من 24 مليون ناخب

سبوتنيك عربي

تستقبل مراكز ومكاتب الاقتراع الانتخابية في الجزائر، نحو 24 مليون ناخب، من الثامنة صباح غد السبت، وحتى السابعة من مساء اليوم نفسه. 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T18:22+0000

2024-09-06T18:22+0000

2024-09-06T18:22+0000

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ويصوّت الرئيس المنتهية ولايته في العاصمة الجزائرية، عبد المجيد تبون، في مدرسة أحمد عروة في بنادي الصنوبر، فيما يصوّت المرشح، يوسف أوشيش، في مسقط رأسه في ولاية "تيزي وزو"، كما يصوّت المرشح، حساني شريف، في العاصمة الجزائر، في بلدية بئر خادم، في المركز رقم 10.ووفق خبراء، فإنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات الحالية نسبة مشاركة أعلى من الانتخابات السابقة، وسط تطلعات للشارع الجزائري لإقلاع اقتصادي، يراهن عليه الجميع خلال السنوات المقبلة.ويتوجه في الثامنة صباح غد السبت، أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية لفترة تمتد حتى 5 سنوات.ويتنافس في هذا الاستحقاق 3 مرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمرشح الحر، عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف.وحسب الارقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجلا، من بينهم 23.486.061 ناخبا داخل الوطن، والموزعين على 47% نساء و53% رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36%.كما بلغ عدد أفراد الجالية الوطنية في الخارج 865.490 ناخبا (45% نساء و55% رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 عام 43.15%.ووفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فإنه يتعيّن على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.وانطلقت الخميس الموافق 15 أغسطس/ آب الماضي، الحملات الانتخابية لمرشحي السباق الرئاسي في الجزائر.

https://sarabic.ae/20240906/انتخابات-الرئاسة-الجزائرية-أكثر-من-116-ألف-يدلون-بأصواتهم-عبر-المكاتب-المتنقلة-صور-1092463192.html

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