https://sarabic.ae/20240906/انتخابات-الرئاسة-الجزائرية-أكثر-من-116-ألف-يدلون-بأصواتهم-عبر-المكاتب-المتنقلة-صور-1092463192.html

انتخابات الرئاسة الجزائرية.. أكثر من 116 ألف يدلون بأصواتهم عبر المكاتب المتنقلة.. صور

انتخابات الرئاسة الجزائرية.. أكثر من 116 ألف يدلون بأصواتهم عبر المكاتب المتنقلة.. صور

سبوتنيك عربي

تتواصل عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة، اليوم الجمعة، في 134 مكتب تصويت متنقل. 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T16:39+0000

2024-09-06T16:39+0000

2024-09-06T16:39+0000

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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن نحو 116 ألف ناخب يحق لهم التصويت في 51 بلدية، موزعة على 16 ولاية عبر المكاتب المتنقلة، والتي تنتشر في المناطق النائية والصحراوية، وتخصص لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين في المناطق النائية من أجل التصويت.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن عملية التصويت في الخارج، التي انطلقت يوم 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تستمر حتى 7 سبتمبر في بعض الدول، إذ تبدأ عملية التصويت من الثامنة صباحا، وحتى 19 مساء من اليوم نفسه.ويتوجه في الثامنة صباح غد السبت، أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية لعهدة تمتد لخمس سنوات.ويتنافس في هذا الاستحقاق 3 مرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، المرشح الحر، عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف.وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجلا من بينهم 23.486.061 ناخبا داخل الوطن موزعين على 47% نساء، و53% رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 عاما 36%.كما بلغ عدد أفراد الجالية الوطنية في الخارج 865.490 ناخبا (45 في المئة نساء و55 في المئة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 عام 43.15%.

https://sarabic.ae/20240905/الجزائر-عشرات-الآلاف-من-مراكز-الاقتراع-تستعد-لاستقبال-الناخبين-1092436025.html

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