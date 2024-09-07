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الجزائر... مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لبدء انتخابات الرئاسة
الجزائر... مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لبدء انتخابات الرئاسة
سبوتنيك عربي
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، في الجزائر لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، ووفق مراسل "سبوتنيك" فقد بدأ المواطنون... 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T08:35+0000
2024-09-07T08:35+0000
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عبد المجيد تبون
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وتستقبل مراكز ومكاتب الاقتراع الانتخابية في الجزائر نحو 24 مليون ناخب من الثامنة صباح اليوم 7 سبتمبر/ أيلول، حتى السابعة مساء نفس اليوم.يصوت الرئيس المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون، في العاصمة الجزائرية، في مدرسة أحمد عروة في بنادي الصنوبر، فيما يصوت المترشح يوسف أوشيش في مسقط رأسه بولاية" تيزي وزو"، كما يصوت المترشح حساني شريف في العاصمة الجزائر ببلدية بئر خادم بالمركز رقم 10.وفق خبراء فإنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات الحالية نسبة مشاركة أعلى من الانتخابات السابقة، وسط تطلعات للشارع الجزائري لإقلاع اقتصادي يراهن عليه الجميع خلال السنوات المقبلة.يتوجه في الثامنة صباح الغد السبت، أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية لعهدة تمتد لخمس سنوات.ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" السيد يوسف أوشيش، المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون ومرشح حركة "مجتمع السلم" السيد عبد العالي حساني شريف.وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل الوطن موزعين على 47 في المائة نساء و53 فيالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 في المائة.كما بلغ عدد أفراد الجالية الوطنية بالخارج 865.490 ناخب (45 في المائة نساء و55 في المائة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15.43 في المائة.ووفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يتعين على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.يذكر أن الحملات الانتخابية لمرشحي سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية كانت قد انطلقت الخميس 15 أغسطس / آب الماضي.
https://sarabic.ae/20240906/انتخابات-الرئاسة-الجزائرية-أكثر-من-116-ألف-يدلون-بأصواتهم-عبر-المكاتب-المتنقلة-صور-1092463192.html
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون

الجزائر... مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لبدء انتخابات الرئاسة

08:35 GMT 07.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، في الجزائر لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، ووفق مراسل "سبوتنيك" فقد بدأ المواطنون بالتوافد على اللجان الانتخابية منذ الدقائق الأولى للعملية الانتخابية.
وتستقبل مراكز ومكاتب الاقتراع الانتخابية في الجزائر نحو 24 مليون ناخب من الثامنة صباح اليوم 7 سبتمبر/ أيلول، حتى السابعة مساء نفس اليوم.
يصوت الرئيس المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون، في العاصمة الجزائرية، في مدرسة أحمد عروة في بنادي الصنوبر، فيما يصوت المترشح يوسف أوشيش في مسقط رأسه بولاية" تيزي وزو"، كما يصوت المترشح حساني شريف في العاصمة الجزائر ببلدية بئر خادم بالمركز رقم 10.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
1/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
2/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
3/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
4/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
5/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
6/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
7/7
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلاق انتخابات الرئاسة الجزائرية
وفق خبراء فإنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات الحالية نسبة مشاركة أعلى من الانتخابات السابقة، وسط تطلعات للشارع الجزائري لإقلاع اقتصادي يراهن عليه الجميع خلال السنوات المقبلة.
يتوجه في الثامنة صباح الغد السبت، أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية لعهدة تمتد لخمس سنوات.
ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" السيد يوسف أوشيش، المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون ومرشح حركة "مجتمع السلم" السيد عبد العالي حساني شريف.
الانتخابات الرئاسية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
انتخابات الرئاسة الجزائرية.. أكثر من 116 ألف يدلون بأصواتهم عبر المكاتب المتنقلة.. صور
أمس, 16:39 GMT
وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل الوطن موزعين على 47 في المائة نساء و53 فيالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 في المائة.
كما بلغ عدد أفراد الجالية الوطنية بالخارج 865.490 ناخب (45 في المائة نساء و55 في المائة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15.43 في المائة.
ووفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يتعين على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.
يذكر أن الحملات الانتخابية لمرشحي سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية كانت قد انطلقت الخميس 15 أغسطس / آب الماضي.
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