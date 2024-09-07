https://sarabic.ae/20240907/الجزائر-مراكز-الاقتراع-تفتح-أبوابها-لبدء-انتخابات-الرئاسة--1092475183.html

الجزائر... مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لبدء انتخابات الرئاسة

الجزائر... مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لبدء انتخابات الرئاسة

سبوتنيك عربي

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، في الجزائر لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، ووفق مراسل "سبوتنيك" فقد بدأ المواطنون... 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T08:35+0000

2024-09-07T08:35+0000

2024-09-07T08:35+0000

العالم العربي

الجزائر

الأخبار

عبد المجيد تبون

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092473980_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_659278d66155d6de2eb23abf687384e2.jpg

وتستقبل مراكز ومكاتب الاقتراع الانتخابية في الجزائر نحو 24 مليون ناخب من الثامنة صباح اليوم 7 سبتمبر/ أيلول، حتى السابعة مساء نفس اليوم.يصوت الرئيس المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون، في العاصمة الجزائرية، في مدرسة أحمد عروة في بنادي الصنوبر، فيما يصوت المترشح يوسف أوشيش في مسقط رأسه بولاية" تيزي وزو"، كما يصوت المترشح حساني شريف في العاصمة الجزائر ببلدية بئر خادم بالمركز رقم 10.وفق خبراء فإنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات الحالية نسبة مشاركة أعلى من الانتخابات السابقة، وسط تطلعات للشارع الجزائري لإقلاع اقتصادي يراهن عليه الجميع خلال السنوات المقبلة.يتوجه في الثامنة صباح الغد السبت، أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية لعهدة تمتد لخمس سنوات.ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" السيد يوسف أوشيش، المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون ومرشح حركة "مجتمع السلم" السيد عبد العالي حساني شريف.وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة تحصي 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل الوطن موزعين على 47 في المائة نساء و53 فيالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 في المائة.كما بلغ عدد أفراد الجالية الوطنية بالخارج 865.490 ناخب (45 في المائة نساء و55 في المائة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15.43 في المائة.ووفق شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يتعين على الراغبين في الترشح، جمع 600 توقيع على الأقل لمنتخبين في مجالس محلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع لمواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية.يذكر أن الحملات الانتخابية لمرشحي سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية كانت قد انطلقت الخميس 15 أغسطس / آب الماضي.

https://sarabic.ae/20240906/انتخابات-الرئاسة-الجزائرية-أكثر-من-116-ألف-يدلون-بأصواتهم-عبر-المكاتب-المتنقلة-صور-1092463192.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون