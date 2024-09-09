أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض لتعزيز التعاون المشترك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240909/أمين-عام-منظمة-التعاون-الإسلامي-يلتقي-وزير-الخارجية-الروسي-في-الرياض-لتعزيز-التعاون-المشترك-1092561247.html
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض لتعزيز التعاون المشترك
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض لتعزيز التعاون المشترك
سبوتنيك عربي
التقى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الاثنين، سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في العاصمة السعودية الرياض. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T23:29+0000
2024-09-09T23:29+0000
منظمة التعاون الإسلامي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092561328_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_67d297d675274bfe9df202dada385c62.jpg
شهد الاجتماع مناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الجهود المشتركة لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية.وتركزت المحادثات بشكل خاص على القضية الفلسطينية وأوضاع المجتمعات المسلمة حول العالم. وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور لدعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار العالمي، لا سيما في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.كما أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة بين دول منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية، معربين عن التزامهما بتعزيز الشراكة والتعاون في إطار عضوية روسيا بصفة مراقب في المنظمة.وشدد الطرفان على أهمية استمرار آلية التشاور السياسي لضمان استمرارية الحوار بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
https://sarabic.ae/20240608/منظمة-التعاون-الإسلامي-تطالب-المجتمع-الدولي-بالعمل-على-وضع-حد-للعدوان-العسكري-الإسرائيلي-على-غزة-1089635240.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092561328_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_5d12c0078d3e48ca1c65c8a6669a8e3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة التعاون الإسلامي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا
منظمة التعاون الإسلامي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض لتعزيز التعاون المشترك

23:29 GMT 09.09.2024
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض لتعزيز التعاون المشترك
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض لتعزيز التعاون المشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
تابعنا عبر
التقى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الاثنين، سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في العاصمة السعودية الرياض.
شهد الاجتماع مناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الجهود المشتركة لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
منظمة التعاون الإسلامي تطالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد للعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة
8 يونيو, 07:59 GMT
وتركزت المحادثات بشكل خاص على القضية الفلسطينية وأوضاع المجتمعات المسلمة حول العالم. وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور لدعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار العالمي، لا سيما في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
كما أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة بين دول منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية، معربين عن التزامهما بتعزيز الشراكة والتعاون في إطار عضوية روسيا بصفة مراقب في المنظمة.
وشدد الطرفان على أهمية استمرار آلية التشاور السياسي لضمان استمرارية الحوار بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بخان يونس21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين16:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала