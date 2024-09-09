https://sarabic.ae/20240909/أمين-عام-منظمة-التعاون-الإسلامي-يلتقي-وزير-الخارجية-الروسي-في-الرياض-لتعزيز-التعاون-المشترك-1092561247.html
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض لتعزيز التعاون المشترك
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض لتعزيز التعاون المشترك
سبوتنيك عربي
التقى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الاثنين، سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في العاصمة السعودية الرياض. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T23:29+0000
2024-09-09T23:29+0000
2024-09-09T23:29+0000
منظمة التعاون الإسلامي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092561328_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_67d297d675274bfe9df202dada385c62.jpg
شهد الاجتماع مناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الجهود المشتركة لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية.وتركزت المحادثات بشكل خاص على القضية الفلسطينية وأوضاع المجتمعات المسلمة حول العالم. وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور لدعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار العالمي، لا سيما في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.كما أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة بين دول منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية، معربين عن التزامهما بتعزيز الشراكة والتعاون في إطار عضوية روسيا بصفة مراقب في المنظمة.وشدد الطرفان على أهمية استمرار آلية التشاور السياسي لضمان استمرارية الحوار بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
https://sarabic.ae/20240608/منظمة-التعاون-الإسلامي-تطالب-المجتمع-الدولي-بالعمل-على-وضع-حد-للعدوان-العسكري-الإسرائيلي-على-غزة-1089635240.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092561328_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_5d12c0078d3e48ca1c65c8a6669a8e3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة التعاون الإسلامي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا
منظمة التعاون الإسلامي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض لتعزيز التعاون المشترك
التقى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الاثنين، سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في العاصمة السعودية الرياض.
شهد الاجتماع مناقشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الجهود المشتركة لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية.
وتركزت المحادثات بشكل خاص على القضية الفلسطينية
وأوضاع المجتمعات المسلمة حول العالم. وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور لدعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار العالمي، لا سيما في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
كما أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة بين دول منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية، معربين عن التزامهما بتعزيز الشراكة والتعاون في إطار عضوية روسيا بصفة مراقب في المنظمة.
وشدد الطرفان على أهمية استمرار آلية التشاور السياسي لضمان استمرارية الحوار بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.